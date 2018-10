Anna Roman a fost protagonista unei ședințe foto incendiare! Bruneta a pozat topless, iar fanii ei au fost in extaz cand au vazut imaginile. Anna Roman este o femeie frumoasa și știe sa-și scoata in evidența atuurile. Bruneta a fost protagonista unei ședințe incendiare care a avut loc la un palat din Capitala. Sexy-modelul a […] The post Anna Roman, ședința foto topless! Imagini interzise cardiacilor appeared first on Cancan.ro .