De ani buni, Anna Lesko și DJ Vinnie au format un cuplu aparent stabil, indragit de fanii vedetei. Cei doi au impreuna și un baiețel, motiv in plus pentru fani sa se aștepte la un viitor foarte frumos impreuna. Insa, iata ca s-a produs o ruptura intre ei, care a venit, culmea, fix dupa un scandal in care a fost implicat și cantarețul Mike Diamondz.