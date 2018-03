Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica a ajuns la pat din cauza unor probleme de sanatate. Artista are mari dureri de mijloc, spate, fese, picior și altele, care nu i-au trecut. Ata deși a urmat mai multe tratamente. Cantareața a ținut sa transmita si un mesaj pentru fani pe blogul personal. “Am dat de belea… Din 18 februarie…

- Adrian Mutu și soția lui, Sandra, au participat la finalul weekend-ului trecut la un mare eveniment. Cei doi au fost nașii de botez al copilului unui prieten apropiat al celui porecșit Briliantul. Adrian Mutu nu a ratat ocazia de a felicita tinerii parinți și a postat pe Instagram o fotografie in care…

- A fost președintele Romaniei pentru o noapte, dar, intre timp, s-a retras din prim-planul politicii. Mircea Geoana s-a dedicat, in schimb, total, familiei. In afara de soție, celebra “Mihaela, dragostea mea!“, și de copii, mai are o dragoste: un caine de vanatoare, din rasa Cocker Spaniel. (VEZI ȘI:…

- Medicamentul natural al dacilor. Protejeaza stomacul, gatul si plamanii, trateaza infectiile intestinale si bolile de rinichi Folosita inca din vremea dacilor, efectele miraculoase ale acestei plante au ajuns sa fie cunoscute pana in zilele noastre datorita consemnarii lor de catre Dioscoride, celebrul…

- Pintea: Se vor suplimenta posturile de rezidenti in cabinetele de medicina de familie Ministru Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, luni, ca a fost semnat un memorandum cu Ministerul Finantelor pentru suplimentarea locurilor de rezidenti in cabinetele de medicina de familie, pentru aceia care au luat…

- In ultima suta de ani, oamenii au fost descurajati sa mai creada in remediile naturale si, incet dar sigur, li s-a inoculat ideea ca medicamentele chimice sunt mai eficiente. Cu toate astea, cercetari recente arata ca oamenii incep sa se intoarca inspre simplitate si natura. Au inteles ei ceva. Au inteles…

- Alessia a adus pe lume primul ei copil, in urma cu aproximativ doua luni. Celebra cantareața se confrunta, insa, cu mari probleme de sanatate. Durerile de spate o copleșesc, iar acesta se accentueaza in momentul in care iși ține bebelușul in brațe. „Durerile au inceput acum cativa ani buni. Asa tare…

- Nicoleta Luciu a dezvaluit ca a reușit sa slabeasca in condițiile in care a mancat chiar și slanina. Ce-i drept, superba bruneta a devorat doar a zecea parte dintr-o porție normala. In prezent, vedeta locuiește la Miercurea Ciuc, alaturi de soț și de copii. De o buna perioada s-a retras din lumina reflectoarelor…

- Adriana Antoni a topit kilogramele cu dieta minune și o recomanda tuturor celor care vor sa arate perfect. Artista a vorbit despre asta in cadrul emisiunii de la Antena Stars. Este vorba despre dieta cu hrișca și chefir, o tehnica gasita pe internet, care ajuta atat la detoxifiere, cat și la slabit.…

- Gabriela Cristea a slabit 10 kilograme cu dieta minune, intr-un timp record. Vedeta a devernit mama in urma cu cateva luni , insa s-a alimentat corespunzator, pentru a putea alapta, fara sa ii pese de kilogramele in plus. Recent, vedeta a gasit metoda perfecta pentru a arata așa cum iși dorește. „Am…

- Exatlon 6 martie. Cosmin Cernat a facut astazi un anunț trist. Andrei Stoica nu mai poate concura din cauza problemelor de sanatate, așa ca el va pleca acasa. „Prima veste e ca Andrei Stoica nu mai poate concura din cauza unor probleme de sanatate. El va veni sa isi ia ramas bun de la ceilalti […] The…

- Antonia este una dintre mamele model din showbiz-ul de la noi. Ea reușește sa se imparta intre concerte și cei trei copii pe care ii are. Din nefericire, noaptea trecuta s-au scurt clipe delicate in casa in care locuiește cu Alex Velea. Și asta pentru ca fiul lor cel mic a facut febra mare. Cu […] The…

- Atat barbații, cat și femeile au inceput sa fie mai atenți cu trupurile lor și incearca din rasputeri sa aiba un stil de viața sanatos, insa, cu toate acestea, kilogramele in plus nu se topesc. Specialiștii au dezvaluit recent una dintre cele mai eficiente diete, potrivit celor care deja au urmat-o…

- Gata, doamnelor! De azi intram la dieta! Si nu orice dieta, cea de primavara! Cum topesti rapid 8 kg intr-o luna, ce alimente trebuie sa consumi si la ce trebuie sa renunti afli direct de la specialist.

- Liviu Teodorescu a prezentat-o intr-un sfarșit pe iubita lui, Iulia, cu care se iubește inca din liceu. Blondina a studiat Dreptul, a facut și doua mastere, iar acum este la masterat, dar muncește in același timp. Vrea sa fie “energia care intoarce roata”. “Am terminat Dreptul la Universitate, doua…

- Aceasta este leguma-minune pentru sanatatea ta. Daca o consumi poate trata afectiuni extrem de grave. Este la fel de buna precum un medicament. Despre legume am putea afirma ca sunt adevarate medicamente. Datorita substanțelor nutritive pe care le conține țelina, aceasta leguma nu trebuie sa lipseasca…

- Mihaela Radulescu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV din Romania. Este invidiata de foarte multe femei din Romania, in special datorita siluetei de invidiat pe care o are. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a marturisit cum reușește sa se mențina intr-o forma fizica perfecta, deși…

- Problemele continua pentru Cornelia Catanga. Dupa ce s-a luptat cu depresia, celebra cantareața a aflat, recent, ca va fi supusa unei intervenții chirurgicale. Artista spera ca operația sa se incheie cu succes și sa-și poata continua, astfel, cariera. Aceasta a mai precizat ca are mari probleme și cu…

- Dieta cu grepfruit si miere nu presupune ca vei consuma numai acest fruct sau ca vei avea restrictii calorice mari, ci mai degraba ca vei introduce în regimul tau alimentar obisnuit (sau putin îmbunatatit) aceste doua ingrediente minunate.

- La cateva zile dupa ce Victor Slav a fost supus unei interventii chirurgicale la piciorul stang, Bianca Dragușanu a facut primele declarații despre strarea lui de sanatate. De asemenea, blondina a dezvaluit cum funcționeaza cuplul lor in astfel de situații critice. Și, la scurt timp dupa aceste marturisiri,…

- Dr. Quinn: Ce este tulburarea obsesiv-compulsiva (TOC) Cum poți ști daca suferi de aceasta afecțiune? Ești obsedata de ordine și curațenie? Nu suporți nicio scama pe covor? Te privești în oglinda și nu îți place niciodata ce vezi? Atunci, s-ar putea sa suferi de tulburare obsesiv-compulsiva.…

- Daca vrei sa scapi de kilogramele in plus, atunci dieta cariologilor este cea mai recomandata. Dureaza 15 zile. La micul dejun se mananca piersici, portocale, pepeni și pere. Exclus banane și struguri. In cazul in care vei urma dieta urmatoare, atunci poți fi sigur ca vei slabi doua kilograme pe zi.…

- Un jurnalist din Arad care a ajuns zilele trecute la spital a avut surpriza sa constate ca toata lumea ii purta o grija exagerata, dupa ce a inmanat medicilor cardul de sanatate. Inițial foarte mirat, ziaristul a constatat ca pe cardul sau de sanatate scrie Dancila, in loc de Danila, cum ar fi fost…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce, in luna ianuarie, a ajuns de urgenta la spital, din pricina unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea sa de sanatate este una buna. Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre…

- Gabriela Cristea a devenit mamica in a doua jumatate a anului trecut și, spre deosebire de alte femei, nu a inceput imediat cure de slabire pentru a scapa de kilogramele acumulate pe parcursul sarcinii. Ba din contra! Vedeta s-a alimentat corespunzator pentru a alapta. „Am vrut sa o alaptez pe fetița…

- Unele fructe sunt pline de pline de vitamine și de minerale, incat sunt considerate adevarate medicamente naturale pentru organism. Sucul de rodie conține peste 100 de fitochi,icale, substațe importante pentru intervenirea cancerului.

- O vloggerița cunoscuta in Statele Unite ale Americii a fost rapusa de temutul cancer, deși, in urma cu ceva timp, a susținut ca s-a vindecat cu ajutorul unei diete vegane și sucuri din legume. Ea avea un cont pe YouTube numit „Mari and Liz”, pe care il deținea cu nepoata ei. Din nefericire, tanara a…

- Familia și apropiații Anastasiei Cecati trec prin clipe grele, dupa ce tanara a fost ucisa cu sange rece de soțul ei. Frumoasa moldoveanca a lasat in urma ei un bebeluș de numai trei saptamani. Directorul spitalului unde se afla copilul a marturisit ca starea lui nu este tocmai buna, din cauza alimentației…

- Constantin Dița a dezvaluit la finele anului trecut ca sufera de o boala grava. Cu toate acestea, Giani din „Las Fierbinți” nu a vrut sa spuna despre ce afecțiune este vorba și și-a dorit sa pastreze totul secret. El a recunoscut ca este afectat inca de boala, fiind extrem de palid, dar ca lucrurile…

- Daca in acest moment nu arați deloc cum ți-ai imaginati, nu trebuie sa disperi, scrie varusandel.ro. Trucul de mai jos, simplu și eficient, te ajuta sa rezolvi aceasta problema fara sa ții vreo dieta drastica. Citeste si Ceai de ceapa. Beneficii si contraindicatii. Retete pentru imunitate,…

- Exatlon 18 februarie. Ion Oncescu a trecut prin chinuri cumplite zilele trecute. Sportivul s-a zvarcolit de durere in tabara „Faimașilor”, dar a incercat sa ascunda totul. Cu toate acestea, problemele s-au agravat. Ion Oncescu a strans din dinți cat a putut de tare, dar intr-un final a recunoscut ca…

- Pe data de 17 februarie, creștin-ortodocșii il cinstesc pe Sfantul Teodor Tiron. In tradiția populara, legenda spune ca Sfantul Teodor a murit din cauza credinței in Dumnezeu, iar credincioșii il onoreaza rostind un canon de rugaciune. Canon de rugaciune catre Sfantul Teodor Tiron Troparul Sfantului…

- Specialistii in nutritie au descoperit o dieta-minune care vindeca mai multe boli grave, precum cancerul si diabietul. Desi toata lumea crede ca grasimilie sunt daunatoare, un regim cu un continut normal de grasimi nu dauneaza sanatatii, ba din contra!

- Kilogramele în plus pot deveni o problema deranjanta pentru o mulțime de femei, iar atunci când procentul de grasime din organism este mult prea ridicat, nu doar aspectul are de suferit, ci pot sa apara și o serie de probleme de sanatate.

- Angela Rusu nu a primit acceptul medicilor de a-si micsora stomacul, motiv pentru care a apelat la un nutritionist. Si a reusit sa scape, pana in prezent, de 17 kilograme. Motiv pentru care este foarte mandra de silueta ei. A

- Calitatea alimentelor pe care le consumam astazi a scazut drastic si din pacate, cu toate ca suntem constienti de acest lucru, adesea alegem produse alimentare conventionale in detrimentul celor bio, care reprezinta o veritabila sursa de sanatate. Stilul de viata modern, caracterizat in mare parte de…

- Andreea Esca este una dintre vedetele foarte discrete cu privire la viata personala. Stirista este foarte atenta cu imaginea ei si cu felul in care arata. Recent, vedeta a dezvaluit cum a reusit sa scape, intr-un timp record, de noua kilograme. A

- Supa preparata in casa contribuie la sustinerea sistemului limfatic, a plamanilor, a intestinelor si a ficatului. Supele imbunatatesc considerabil digestia, insa ajuta si la sistemul imunitar.

- Mirabelei Dauer i-a fost extirpat un rinichi. Are probleme de sanatate din cauza dietei Dukan? Mirabela Dauer a suferit o interventie chirurgicala complicata recent, medicii extirpandu-i un rinichi. Conform surselor citate de Click, i s-ar fi descoperit o piatra si o tumora, iar acest tip de operatie…

- Evita sa incepi dieta brusc! Dieta DASH, promovata de Institutul National de Sanatate din SUA, este utila pentru a preveni si a controla hipertensiunea arteriala. Este, de asemenea, recomandata de reprezentantii Departamentului American pentru Agricultura. Daca vrei sa o urmezi, nu o incepe…

- Ingredientele iti intaresc sistemul imunitar, iti scad tensiunea si reduc nivelul de colesterol "rau" din corp. Amelioreaza simptomele racelilor si infectiilor si durerile provocate de artrita sau guta. Dupa ce il prepari amesteca bine in fiecare zi. Adauga doua lingurite de sirop intr-un…

- Cele cinci elemente chinezesti decid in astrologia chinezeasca faptul ca acest an apartine elementului PAMANT, deci 2018 este an de CAINE DE PAMANT.Fiind dominat de semn de Pamant, 2018 este legat de culoarea Galben iar culoarea norocoasa a acestui an este Galben.Cum iti va merge…

- Inainte sa porneasca in aventura “Exatlon“, Anda Adam a apelat la o dieta minune, care a ajutat-o deja sa scape de sase kilograme in doar o luna. Pentru asta vedeta a renuntat la doua ingrediente: sare si zahar. Cura de slabire, inventata de un medic italian, i-a fost recomandata cantaretei de catre…

- Vrei sa nu ai parte de depresie? Acestea sunt plantele minune pentru sanatate. Tin depresia la distanta de tine. Natura are foarte multe remedii care te așteapta sa le incerci. Mai ales daca treci printr-o perioada stresanta, anumite plante te pot ajuta sa ii faci fața cu brio.Indiferent ca…

- Dieta indiana, bazata pe alimente precum cereale, legume și produse lactate, te poate ajuta sa pierzi in greutate și sa te menții in forma fara sa te infometezi.Astfel, un plan de dieta adecvat și exercițiile fizice regulate pot oferi rezultate mai mult decat satisfacatoare.

- Concluzie incredibila a specialistilor si veste senzationala pentru consumatorii de bere. Nutritionistii vin cu o concluzie fara precedent. Din ce in ce mai populara in Romania, berea nefiltrata are mult mai multe beneficii pentru sanatate comparativ cu berea blonda, consumata bineinteles cu moderatie.Vezi…

- Ai acumultat mai multe kilograme in plus in perioada sarbatorilor si acum ai intrat in panica? Ai avut parte de mese copioase si ai luat foarte mult in greutate? Trebuie sa revii cat mai repede la greutatea ideala, iar noi iti venim in ajutor.Vezi AICI o dieta minute care te ajuta sa slabesti…

- 29 noiembrie 2013, o zi blestemata pentru cel mai bun pilot de Formula 1 din toate timpurile. S-au implinit patru ani de cand viata fostului mare campion, Michael Schumacher, a luat o intorsatura dr...