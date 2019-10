Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Sputnik Moldova, Vladimir Novosadiuk, a facut primele declaratii, dupa ce procurorii au efectuat perchezitii in casa dar si la biroul jurnalistului. Potrivit ria.ru, in timpul audierilor, Novosadiuk a negat toate aguzatiile, care ii sunt aduse de catre procurori.

- Vicepresedintele ALDE Teodor Melescanu, fost ministru de Externe, a declarat luni la Parlament ca accepta oferta PSD sa candideze la sefia Senatului. El s-a intalnit cu seful ALDE Calin Popescu Tariceanu dar nu i-a zis nimic. Tariceanu a zis ca merge la colegii sai din ALDE sa le ceara sprijinul…

- Primele declarații ale lui Nicolae Lungu, barbatul care a ucis cinci oameni in Spitalul de la Sapoca, i-au ingrozit pe anchetatori. Criminalul ar fi declarat ca nu a realizat ca lovește oameni și ca a crezut ca sunt niște papuși. https://www.romaniatv.net/declaratii-cutremuratoare-ale-criminalului-de-la-sapoca-am-crezut-ca-sparg-papusi_487110.html

- Este oficial: Bianca și Livian formeaza cel mai nou cuplu din casa „Puterea dragostei”! Cei doi nu se mai ascund și iși fac declarații pe rețelele de socializare. Ce mesaj a transmis Livian pe Instagram! Citește și: Ce se intampla in casa Puterea dragostei: Ella eliminata, Bogdan Mocanu a revenit, iar…

- Popescu sustine ca nu cunoaste alte amanunte despre Dinca si cere presei sa nu il contacteze, pentru ca el si familia lui au fost "puternic afectati emotional si profesional" de acest caz. In discutiile avute la 112, Alexandra le-a indicat operatorilor si politistilor un nume, respectiv Lucian Gabriel…

- Simona Halep, primul sportiv roman care caștiga turneul de la Wimbledon, a revenit la București luni, 15 iulie și a facut primele declarații chiar pe aeroportul Otopeni, unde a fost așteptata de presa și fani. Simona a prezentat presei o replica a trofeului de la Wimbledon, apoi le-a mulțumit celor…

- Minstrul Transporturilor, Razvan Cuc, a ieșit din spital. Dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, Cuc s-a ales cu mana in ghips.Citește și: Bogdan Licu, REACȚIE INCENDIARA dupa decizia CSM in cazul procuroarei Maria Pițurca: 'Nu inseamna ca e in regula' "A fost o fractura medicala.…

- Primele rachete rusești S-400 au ajuns in Turcia, in ciuda opoziției vehemente a Statelor Unite. Continuarea contractului ar putea crea probleme pentru Ankara, dar și tensiuni in cadrul Alianței Nord-Atlantice.