- Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe cele doua adolescente, Alexandra si Luiza, insa le-a spus anchetatorilor ca nu acesta a fost scopul lui. Intr-un moment de furie ar fi vrut doar sa le loveasca, fara a le ucide, insa.

- DJ-ul olandez a mixat timp de sapte ore în noaptea de vineri spre sâmbata, iar Emil Boc a fost unul dintre zecile de mii de fani care s-au aflat pe Cluj Arena. Primarul Clujului nu s-a folosit de functia pe care o are si a participat ca orice al festivalier la spectacolul oferit de Armin…

- Mirela Banias de la "Insula Iubirii" s-a casatorit religios, weekendul ce tocmai a trecut cu alesul inimii ei, Florin Tecar, ceremonia fiind una restransa, celor doi fiindu-le aproape doar familiile si prietenii apropiati. Dar, Mirela Banias nu a facut doar cununia religioasa in acest weekend, ci si…

- Prințul Louis a furat inimile tuturor, duminica, cand a aparut la balcon cu ocazia paradei Trooping oh the Colour, ceremonie ce marcheaza ziua oficiala de naștere a Reginei Elisabeta a II-a. Toata lumea a observat imediat cum ținuta micului prinț este un tribut adus unchiului sau, Prințul Harry, care…

- Suporterii formației clujene nu concep ratarea promovarii in an Centenar, iar orașul a fost impanzit cu mesaje prin care lumea e chemata la meci pentru a fi alaturi de echipa in partida cu Hermannstadt.

- Un bistrițean care conducea un ATV a ajuns, marți seara, intr-un șanț de pe drumul județean 151, cu tot cu autovehicul. Motivul care sta la baza accidentului este faptul ca barbatul era rupt de beat. In plus, acesta nu avea permis pentru nicio categorie de autovehicule, astfel ca s-a ales și cu un dosar…

- "Acum e pentru prima data cand eu pot vorbi cu curaj despre acest domeniu, al infrastructurii. Eu nici in campania electorala, nici in primii doi ani de guvernare, nu am vorbit cu curaj despre autostrazi, pentru ca eu nu pot sa vorbesc decat despre lucrurile care, impreuna cu colegii cu care am lucrat…