In ultima perioada, Anna Lesko s-a tot trezit in mijlocul diverselor controverse, generate de ipostazele sexy in care se afișeaza pe rețelele de socializare. Deși sunt mulți care au apreciat „priveliștea” oferita de pozele artistei, sunt și multe guri care au criticat-o constant. Iata ca, acum, vedeta nu a mai suportat valul de „hate”, așa ca a postat un mesaj acid, greu de digerat.