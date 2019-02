Stiri pe aceeasi tema

- Anna Lesko se afla intr-o frumoasa vacanța in Dubai, alaturi de iubitul sau și fiul ei, Adam. Cu toate ca lumea știe acest lucru, Anna Lesko prefera in continuare sa fie la fel de discreta in ceea ce privește viața ei personala și iși ține iubitul ascuns!

- Cantareata si actrita Olivia Newton-John a publicat miercuri o inregistrare video pe contul ei de Facebook prin care vedeta australiana a dorit sa infirme zvonurile despre moartea sa iminenta din cauza unui cancer, informeaza independent.co.uk. Olivia Newton-John, care a devenit o vedeta internationala…

- Judecatoria Chisineu-Cris a pronuntat o prima sentinta intr-un dosar in care un tanar din Timisoara a fost trimis in judecata pentru proxenetism, fiind acuzat ca a constrans-o pe iubita sa de 16 ani, pe care a cunoscut-o pe Facebook, sa se prostitueze pentru ca el sa-si poata achita o amenda si sa-si…