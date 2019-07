Stiri pe aceeasi tema

- Sedința pentru ordonanta presedintiala in cazul Sorinei, fetita adoptata de sotii Sacarin, a fost amanata. Inainte cu cinci minute de inceperea sedintei, parintii adoptivi au depus o cerere prin care solicita despagubiri.

- Un copil in varsta de 12 ani dintr-un sat din raionul Nisporeni, Republica Moldova, a ucis cu bestialitate un barbat in varsta de 59 de ani! Victima a fost gasita in plina strada de catre un vecin. Pe corpul barbatului au fost depistate semne de moarte violenta, a notat publika.md. Minorul si-a recunoscut…

- Laura Vicol, una dintre prietenele apropiate ale designerului Razvan Ciobanu, a acordat un interviu pentru Romania TV, in cadrul caruia a vorbit și despre datoriile pe care le avea designerul. "Știam de datorii... De-a lungul timpului au fost momente de asemenea gen, dar intotdeauna a reușit…

- Un studiu recent publicat in revista Nature evidențiaza faptul ca alimentația moderna, „occidentala”, are influențe nocive, pe termen lung, asupra organismului uman. Astfel, pentru prima oara in istorie, se estimeaza ca, urmare a acestei alimentații și a stilului de viața actual, speranța de viața ar…

- Iker Casillas, 37 de ani, a suferit un infarct la antrenamentul de astazi al echipei FC Porto, a anunțat presa portugheza in urma cu scurt timp. Goalkeeper-ul a fost stabilizat și ar fi deocamdata in afara oricarui pericol. El va ramane internat in perioada urmatoare, la CUF Porto Hospital, pentru a…

- Parintii unui copil de 2 ani si 8 luni din Iasi au depus la Politie o plangere penala pentru purtare abuziva si rele tratamente aplicate minorului. Vizate sunt ingrijitoarele Cresei nr. 10 din Iasi, loc in care o serie de inregistrari audio facute publice au demonstrat ca infirmierele si asistentele…

- Cea mai mare teama a parinților care au un bebeluș este ca cel mic sa nu moara in somn. De aceea, de cele mai multe ori, mamele acorda o atenție deosebita copiilor in primele luni de viața. Totuși, de ce mor bebelușii in somn?

- Louise (50 de ani) și David Turpin (57 de ani), parinții care și-au abuzat 12 dintre cei 13 copii, au fost condamnați azi la inchisoare pe viața, cu drept de a cere eliberare condiționata doar dupa 25 de ani. Cei doi și-au supus copiii unor chinuri inimaginabile in casa lor din Perris, un orașel situat…