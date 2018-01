Stiri pe aceeasi tema

- MApN da detalii despre militarul care și-a ucis iubita, la Titu! Militarul acuzat ca si-a omorat concubina intr-un coafor din localitatea Titu, judetul Dambovita, este angajat al Ministerului Apararii Nationale din 2009 si a avut pana acum un ”comportament normal”. El a trecut cu bine de ultima testare…

- Bianca Dragusanu a fost prezenta in cadrul emisiunii TV prezentata de catre Mirela Boureanu Vaida, acolo unde a dat mai multe detalii despre ex-iubita lui Victor Slav. Bianca a dat in direct mai multe detalii despre perioada in care tatal fetitei sale, Victor Slav, se iubea cu Anda Adam, marturisind…

- Cream, in pat cu Catalin Cazacu la Exatlon.Imaginile cu cei doi imbratisati au facut senzatie in randul celor care ii cunosc. Doua dintre vedetele prezente in competitia din Repubica Dominicana, Cream si Catalin Cazacu, au fost surprinși in ipostaze extrem de apropiate. Giani Kirița s-a dat de gol și…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus zilele trecute trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: POP FELICIA ELENA, directoare de cabinet a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul M.R.P. , pentru savarsirea infractiunii…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta rechizitoriul dosarului trimis de DNA in instanța cu privire la concursul masluit de la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul. Doi funcționari au fost trimiși in judecata, un al treilea funcționar și-a recunoscut vina, iar ministrul a fost salvat de urmarirea penala…

- Niciunul dintre ei nu mai este in viața, caci Prințesa Inimilor, Diana, a decedat intr-un tragic accident de mașina la Paris, pe 31 august 1997, iar indragitul cantareț englez a parasit lumea celor vii in 2016, chiar de Craciun. Chiar și in lipsa lor, detalii despre o relație apropiata intre Prințesa…

- Invitata in emisiunea lui Mihai Gadea de la Antena 3, Dana Grecu a dat publicului o veste neașteptata. Ea a spus ca divorțeaza de soțul ei dupa aproape 20 de ani de casnicie și doi copii impreuna. Imediat a ieșit la iveala faptul ca soțul ei, Bogdan Grecu, are o noua iubita, Ioana Toma. Atat Bogdan,…

- Smiley si Gina Pistol se iubesc de cateva luni bune, insa nu au recunoscut nimic si nici nu s-au afisat impreuna pana de curand. Indragitul cantaret Smiley si iubita lui, Gina Pistol, au plecat intr-o vacanta de vis! Asta dupa ce artistul, urmarit din public de iubita, a concertat de Revelion la Sibiu.…

- Gianluca Vacchi le-a facut cunoștința tuturor cu noua lui iubita. Se pare ca a dat-o uitarii complet pe Georgia, cea cu care a fost casatorit și s-a refugiat in brațele unei tinere la fel de frumoasa.

- Soc in lumea politica autohtona! Un cunoscut sef de partid si-a parasit iubita, cei doi petrecandu-si sarbatorile separat. Este vorba despre Bogdan Diaconu, liderul PRU, care a incheiat relatia cu vedeta TV, Rocsana Marcu, anunta newsteam.ro.Citește și: Detaliu interesant! Unde lucreaza MAI…

- Relația cu Ronaldo a adus-o pe Georgina Rodriguez in lumina reflectoarelor. Admirata pentru look-ul ei, Georgina a nascut in urma cu mai puțin de o luna și se prezinta intr-o forma de invidiat. Deși are parte de foarte mulți admiratori, logodnica lui Ronaldo a devenit de curand ținta unor atacuri pe…

- Alex Velea si Antonia traiesc o poveste de dragoste si au impreuna doi copii, Dominic si Achim. Artistul a vorbit despre relatia pe care o are cu frumoasa bruneta, ocazie cu care a dezvaluit ca nu exagereaza cu gelozia si ca ii ofera partenerei sale libertatea de care are nevoie. A

- Cu sapte victorii in ultimele 11 meciuri oficiale, Viitorul lui Gica Hagi e una dintre cele mai in forma echipe din fotbalul romanesc, dar "Regele" are motive de suparare. Nu venite din partea lui Eric si Tucudean, care marcheaza la foc automat, ci din cauza fanilor constanteni. …

- Ladislau Boloni a iesit castigator din duelul antrenorilor romani din Belgia. Sambata seara, Royal Antwerp a invins Excel Mouscron, echipa lui Mircea Rednic, scor 1-0. Singurul gol al partidei a venit in minutul 71 si a fost marcat de Faris Haroun, in urma unui corner. Atat inainte,…

- Mijlocasul echipei FSV Mainz, Alexandru Maxim, a dat o pasa de gol in meciul incheiat la egalitate, sambata, in deplasare, scor 2-2, impotriva echipei RB Leipzig, in etapa a 15-a din campionatul Germaniei. Maxim, introdus pe teren in minutul 79, a centrat din corner la golul de 2-2, inscris…

- Aventura lui Gareth Bale la Real Madrid se apropie de final. Diario Gol scrie ca galezul s-a inteles cu presedintele Florentino Perez sa poata pleca de pe Santiago Bernabeu, dupa ce a fost mai mult accidentat in timpul petrecut in capitala Spaniei. Gareth Bale nu mai regaseste…

- Gica Hagi s-a declarat multumit dupa victoria optinuta de elevii sai in ultimul meci de pe teren propriu din acest an, 3-0 cu Concordia Chiajna. "Regele" are incredere ca elevii sai vor scoate un rezultat bun si in partida urmatoare, cu FCSB. Viitorul e pe locul 5 in Liga 1 dupa…

- Diego Costa s-a transformat si e gata sa revina pe teren. Lasat sa plece de Antonio Conte de la Chelsea, atacantul spaniol a ajuns la Atletico Madrid, pentru care nu poate juca inca, dar se pregateste intens pentru momentul revenrii pe gazon. Fostul golgheter de pe "Vicente Calderon"…

- La un pas de o noua tragedie in Liga 1! Meciul Viitorul - Concordia putea aduce un nou moment trist petrecut pe terenul de fotbal. Dani Lopez si Claudiu Bumba s-au ciocnit cap in cap, in timpul unui duel aerian, iar fundasul spaniol de la campioana Romaniei a ramas intins pe gazon dupa contact,…

- Directorul sportiv al lui Dinamo, Ionel Danciulescu, s-a aflat vineri in Iasi si s-a intalnit cu oficialii clubului din Copou. Fostul international a luat masa cu bunul sau prieten Flavius Stoican dupa care cei doi au avut o intalnire cu primarul Iasiului, Mihai Chirica. ”Danciu” spune ca a fost…

- Nationala Romaniei a decolat, sambata, spre Leipzig, orasul german unde va disputa meciul din optimile de finala ale Campionatulu Mondial de handbal. FRH a postat pe pagina de Facebook un mesaj si niste fotografii de la plecare, iar atmosfera din avion era una destinsa. Tricolorele…

- Harlem Gnohere este cel mai bun marcator al FCSB in acest sezon, francezul reusind sa-i ia locul in echipa lui Denis Alibec, si nu a vrut sa-si comenteze viitorul, cand a fost intrebat ce se va intampla cu el din iarna. Atacantul mai are contract cu FCSB pana in 2020. Desi este…

- Viitorul - Concordia, de la 17:00, live score pe ProSport Viitorul: Tordai - Dani Lopez, Hodorogea, Horj, De Nooijer - Cicaldau, Mladen, Cr. Ganea - Matan, Tucudean, Vana Concordia Chiajna: Balgradean - Gradinaru, Marc, Albu, Bucurica - Bucsa, Bawab, M. Cristescu, Deaconu, Bumba - Pena Viitorul…

- La conferinta de presa dinaintea meciului cu Botosani, Nicolae Dica a vorbit despre situatia lui Denis Alibec, cel care este "macinat" de accidentarile agonisite in acest sezon din Liga 1. Antrenorul FCSB-ul sustine a dat cateva detalii despre starea de sanatate a atacantului. Alibec a facut…

- Dupa ce Cristiano Ronaldo a primit al cincilea Balon de Aur, jurnalistii de la France Football l-au contactat pe Sir Alex Ferguson, antrenorul care l-a luat la Manchester pe pustiul debutat de Boloni la Sporting. Legendarul tehnician a recunoscut ca la vremea respectiva, Arsenal si Real Madrid au…

- Formeaza de doi ani un cuplu cu Holland Taylor, actrița din ”Doi barbați și jumatate”, deși intre ele e o diferența de 32 de ani. Recent, Sarah Paulson a vorbit cu mandrie și emoție despre iubirea ce i-o poarta partenerei sale, dar și despre deciziile importante din viața ei. Taylor și Sarah sunt impreuna…

- Roxana Dobre este femeia care ii este alaturi, de cațiva ani, lui Florin Salam. Aceasta a dezvaluit care este relația dintre ei și a marturisit ca iși dorește neaparat sa-i faca și un baiat manelistului. Roxana Dobre și Florin Salam, care au trecut și prin momente mai puțin placute , formeaza un cuplu…

- Denisa de la Bambi s-a despartit de Catalin Cazacu, dar tine legatura zilnic cu fostul iubit, desi acesta este implicat intr-o relatie. O situatie complicata cu care actuala partenera a pilotului s-a impacat. Cantareata a vorbit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , despre…

- Daniel Ionascu este cunoscut in intreaga tara, insa putina lume stie cine este iubita acestuia. Daniel Ionascu si iubita lui au fost foarte zambitori la mall, semn ca relatia lor merge foarte bine si ca se bucura din plin de timpul pe care il petrec impreuna. Potrivit surselor noastre, Daniel Ionascu…

- Prima dragoste din viața lui Smiley a fost o superba colega de liceu a acestuia. Considerat unul dintre cei mai de succes artiști din țara noastra, Smiley este extrem de discret in ceea ce privește viața sa personala. Cea mai cunoscuta și comentata poveste de iubire a acestuia a fost cu actrița Laura…

- Intr-un sezon in care a reusit doar patru goluri pentru Fiorentina, Giovanni Simeone (22 de ani), fiul lui Diego Simeone, a mai primit o veste proasta. Iubita sa, Elisabetta Galimi, fosta prezentatoare TV, l-a parasit pentru a se cupla cu un scriitor. Galimi a fost una dintre…

- Actorul britanic Rowan Atkinson, cunoscut pentru rolul lui Mr. Bean, va deveni tata pentru a treia oara la varsta de 62 de ani. El mai are doi copii de 21 și 23 de ani. Rowan Atkinson și iubita lui, Louise Ford, in varsta de 33 de ani, așteapta primul copil impreuna. Relația celor doi a inceput in…

- Denisa Nechifor a tras o sperietura graznica dupa ce fiica sa a suferit un mic accident. Cel supranumit „Prințul” a avut o relație cu Bianca Dragușanu și are o fetița, Rania , din relația cu Denisa Nechifor, cea in care fostul sportiv are incredere oarba in ceea ce privește creșterea copilului lor .…

- Timp de cinci ani, Cristiano Ronaldo (32 de ani) si Irina Shayk (31 de ani) au trait o adevarata poveste de dragoste. Relatia lor s-a dus pe apa sambetei in 2015, iar starul portughez de la Real Madrid s-a aruncat atunci in bratele Luciei, o superba jurnalista de sport.

- Ieri au aparut primele imagini cu noul iubit al Simonei Halep. Romanca a fost surprinsa alaturi de un tanar, in vacanța in Italia, la Portofino. Iubitul jucatoarei este Radu Marian Barbu, fost jucator de tenis, dar fara rezultate notabile. Cea mai buna clasare a fostlocul 1.151, in 2004. Are 34 de ani,…

- In urma cu doua zile, un scandal de proportii a cutremurat lumea fotbalului romanesc. O tanara a declarat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca ar fi fost agresata, in timpul partidei dintre FCSB si Hapoel Beer Sheva, de catre sotia unui fotbalist ce evolueaza pentru gruparea ros-albastra. Acum, detalii…

- Speak a confirmat, zilele trecute, relatia cu Stefania, alias "Libelula", odata cu lansarea melodiei lor, ”Timpul”. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat detalii intime din relatia celor doi indragostiti, care si-au ascuns povestea de iubire timp de mai bine de jumatate de an. (CITESTE SI:…