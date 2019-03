Stiri pe aceeasi tema

- Lista lunga a nominalizarilor pentru premiul Man Booker International este dominata de edituri mici, 11 dintre cele 13 titluri selectate anul acesta fiind publicate de editori independenți, arata The Guardian potrivit mediafax.Lista "celor mai bune opere traduse in lume" nominalizate la premiul…

- Selectionata Irlandei pastreaza sanse de a castiga Turneul celor Sase Natiuni la rugby, dupa ce a invins reprezentativa Frantei cu scorul de 26-14, duminica, pe stadionul Lansdowne Road din Dublin, relateaza AFP.Irlanda are inca sanse de a-si pastra titlul si va juca in weekend-ul viitor in deplasare…

- Romania, alaturi de Bulgaria, Germania, Spania, Franța, Croația, Irlanda, Țarile de Jos, Portugalia și Suedia se confrunta cu dezechilibre economice, conform evaluarii anuale a situației economice și sociale din statele membre, efectuata de Comisia Europeana și publicata miercuri.Comisia subliniaza…

- Aceste declaratii ale lui Barnier, la postul public german de radio DLF, spulbera speranta unora de la Londra ca Guvernul britanic sa obtina o ratificare a tratatului Brexitului prin stabilirea unei limite in timp a aplicarii clauzei "backstop"-ului.”Trebuie sa mentinem credibilitatea acestei…

- Romania se numara printre țarile care și-au exprimat dorința de a primi o parte dintre imigranții aflați pe navele umanitare blocate in Marea Mediterana dupa ce Italia și Malta refuza sa le permita sa acosteze in porturile lor, scrie presa italiana. Zeci de imigranți aflați la bordul celor doua nave…

- Marele premiu in valoare de 115 milioane de lire sterline la loteria EuroMillions de Anul Nou a fost castigat de un cuplu din comitatul Armagh din Irlanda de Nord, a anuntat vineri operatorul Camelot, citat de Press Association. Frances si Patrick Connolly, care au castigat jackpot-ul de 114.969.775,70…