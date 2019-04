Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi schimbatoare pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, iar temperaturile vor fi in scadere in majoritatea regiunilor, in timp ce ploile isi vor face simtita prezenta mai ales dupa data de 5 aprilie, arata prognoza de specialitate, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile tarii. Specialistii ANM au emis prognoza meteo pentru intervalul 12 – 24 martie 2019. Meteorologii spun ca vremea va fi in continuare rece, in urmatoarele trei zile, insa, din weekend,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat cum va fi vremea la inceputul primaverii, in toate regiunile tarii. Specialistii ANM au emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 25 februarie – 10 martie. Meteorologii spun ca vremea va fi una schimbatoare, in urmatoarele doua…

- Vremea urmeaza sa se raceasca destul de accentuat incepand cu mijlocul acestei saptamani. Dupa o perioada cu temperaturi care au ajuns si pana la 15 grade Celsius, valorile termice vor scadea considerabil, pana la limita inghetului. Si precipitatiile isi vor face simtite prezenta dupa data de 21 februarie,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 4-17 februarie 2019. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi pozitive, in urmatoarele doua saptamani, cu precipitații slabe cantitativ, in majoritatea regiunilor. TRANSILVANIA Vremea se va raci treptat pana in…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 4 februarie, prognoza meteo pentru perioada 4-17 februarie, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii. In perioada urmatoare, vremea se menține calda, dar din 7 februarie temperaturile vor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 28 ianuarie – 25 februarie 2019. Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in ultima luna de iarna. Prognoza meteo 28 ianuarie – 4 februarie 2019 Valorile termice se vor situa peste cele specifice…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta prognoza de vreme pentru perioada 7 -20 ianuarie, in toate regiunile din tara. In mai multe zone, temperaturile nocturne vor fi sub pragul de ger, in 8 si 9 ianuarie, cu temperaturi de - 14 grade.