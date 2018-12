Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va incalzi in toata tara in zilele urmatoare, anunta reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), precizand ca temperatura maxima va fi de 11 grade, in timp ce minima va fi de minus un grad. De asemenea, vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare.

- Vremea se va incalzi in toata țara in zilele urmatoare, apoi va deveni rece, iar probabilitatea de aparitie a precipitatiilor creste dupa data de 9 decembrie, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie, valabila in intervalul 3 - 16 decembrie, publicata luni.In Banat, vremea se…

- Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) precizeaza ca, in urmatoarele trei zile, in Bucuresti sansele de ninsoare vor fi mai reduse, dar vremea va fi deosebit de rece. Astfel, potrivit meteorologilor, in intervalul 28 noiembrie, ora 15:30 – 29 noiembrie, ora 8:00, cerul se va mentine mai mult…

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru saptamana 19-25 noiembrie. Se anunța recorduri de ninsori in luna noiembrie și ger extrem. Sunt prognozate zapezi insemnate cantitativ. Cele mai mari ninsori din sudul țarii, in luna noiembrie, din ultimii 20 de ani. Potrivit ANM, in saptamana 19-25 noiembrie, temperatura…

- Vremea se raceste in acest weekend in judetul Alba. Temperaturile maxime urca doar pana la valori de 8 grade Celsius, iar noaptea vor fi pana la -7 grade Celsius, la munte. Potrivit accuweather.com, vremea va fi cu soare si nori, insa Administratia Nationala de Meteorologie a emis atentionare de lapovita,…

- Vremea este astazi mai racoroasa in Bucuresti decat in zilele anterioare, cu temperaturi de maxim 15 grade Celsius, iar minima noptii de 12 grade Celsius. Cerul este partial noros, cu sanse de precipitatii de 20% si un vant slab, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Vineri…

- Vremea se va raci in toata tara, incepand de marti, astfel ca valorile termice vor fi cu pana la 8-10 grade mai coborate fata de cele normale in aceasta perioada a anului. O crestere de temperatura este de asteptat pentru perioada 28 - 30 septembrie, cand regimul termic va deveni apropiat de normal,…

- Perioada urmatoare va lipsita de precipitatii in cea mai mare parte a teritoriului, iar de maine se vor atinge din nou maxime de 30 de grade Celsius, au anuntat specialistii Administratiei Nationale de Meteorologie. Saptamana incepe cu timp frumos in aproape toata tara. Dupa-amiaza, norii vor mai putea…