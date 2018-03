Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se inrautațește. Daca sambata am avut in București temperaturi maxime de 18 - 19 grade, incepand cu ora 20:00, vantul a inceput sa se intensifice in Capitala. La rafala, s-a ajuns la 50 - 55 km/h. Minima de duminica dimineața va fi de cel mult 2 grade Celsius.

- Cod galben de ninsori și viscol, in sud-est, pe 18 martie. Dupa codul galben de ieri, valabil pentru vestul țarii, acum a intrat in vigoare cel emis de catre Administrația Naționala de Meteorologie, valabil pentru zona de sud-est a țarii. Astfel, duminica, 18 martie – in intervalul orar 08.00-23.00,…

- Avertisment de ultima ora din partea meteorologilor. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata dupa-amiaza o prognoza meteo speciala pentru Capitala, valabila pana luni,19 martie,

- Vremea se va raci accentuat in Bucuresti, maxima termica nu va depasi 6 grade Celsius, iar precipitatiile sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile, reiese din prognoza meteo pentru Bucuresti, in perioada 17 - 19 martie 2018, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca vremea in tara, precum si in Capitala, va fi calda sambata, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius, insa, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare.

- Vremea va fi deosebit de calda in Capitala, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Temperaturi ridicate vor fi si la inceputul noii saptamani, sustin meteorologii, potrivit carora nu vor lipsi ploile in perioada urmatoare.

- Meteorologii anunta vreme insorita pentru Bucuresti in weekendul urmator, semn ca primavara s-a instalat deja pe plaiurile Romaniei, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Capitala Romaniei va inregistra maine o temperatura maxima de 13 grade cu cer partial noros, fara…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de polei pentru zece judete si municipiul Bucuresti, valabile in perioada urmatoare.Potrivit meteorologilor, in judetul Bihor se va semnala polei pana la ora 22:00. Citește…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de polei pentru zece judete si municipiul Bucuresti, valabile in perioada urmatoare.

- Valul de frig si precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile in municipiul Bucuresti, iar temperaturile se vor situa intre minus 15 grade si minus 3 grade Celsius, reiese din prognoza meteo publicata, joi, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- In cazul studenților și ai celor din invațamantul particular, unitațile respective de invațamant au libertatea de a lua propriile decizii, a spus Firea. Potrivit prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 27 februarie - 2 martie 2018, gerul…

- Avertizare cod galben de frig emisa de Administratia Nationala de Meteorologie a in vigoare duminica dimineata, pana saptamana viitoare urmand sa se inregistreze temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an.

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie. Astfel, incepand…

- Vremea va fi deosebit de rece in acest sfarsit de saptamana, cu valori termice negative atat minime, cat si maxime, la nivelul intregii tari, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Dinu Marasoiu. Potrivit specialistului,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca in weekend se vor inregistra valori intre -13 si – 18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala de -3 grade, din cauza patrunderii in tara o unei mase de aer rece de origine polara. „De la sfarsitul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in weekend, de la 9-10 grade la 1-4 grade. Duminica vor incepe ninsorile, urmand sa se depuna in Muntenia si vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri.

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca, in zilele urmatoare, temperaturile scad pana la 5-6 grade, dar vor ramane peste cele normale pentru aceasta perioada, vremea mentinandu-se calda. Medicii ne sfatuiesc sa ne protejam in cazul unor schimbari bruste de temperatura."Ramanem pe…

- Prognoza meteo pentru weekend-ul 2-4 februarie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca vremea va fi deosebit de calda si zilele urmatoare, chiar si cu 15 grade mai mult decat ar fi normal pentru aceasta perioada a anului, cu maxime de pana la 18 grade. Vezi cum va fi vremea pana pe…

- Vremea se va incalzi semnificativ in aceasta saptamana cand maximele termice vor ajunge la valori de 13 grade Celsius. De la inceputul lunii viitoare insa, cu precadere in perioada 6 – 9 februarie, in cea mai mare parte din țara vor reveni precipitatiile atat mixte, cat si sub forma de ninsoare (la…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ninsori, dar si precipitatii mixte, insotite de depuneri de polei, valabila din aceasta seara pana duminica dimineata, la nivelul intregii tari.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca, in acest sfarsit de saptamana, vremea va fi extrem de calda pentru aceasta perioada a anului, iar sambata, in ziua de Boboteaza, se vor inregistra temperaturi de pana la 16 grade, urmand ca, de marti, sa se mai raceasca.

- Vremea de Boboteaza și de Sf. Ion, in 2018. Vremea este neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a anului, iar in continuare se va menține peste media normal, in special de Boboteaza și de Sfantul Ioan. Meda Andre, meteorolog la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), a explicat – la Antena…

- Vremea va fi calda in majoritatea regiunilor, in urmatoarele zile, iar la munte vremea se va raci, fiind asteptate valori negative in timpul zilei si ninsoare pana pe 5 ianuarie, reiese din prognoza pe doua saptamani publicata de Administratia Nationala de Meteorologie ANM ."Apoi regimul termic diurn…

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 – 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, meteorologul de serviciu in…