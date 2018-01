ANM: Temperaturi mai ridicate in februarie si martie si precipitatii in majoritatea regiunilor

Stiri pe aceeasi tema

- Mediile climatologice in majoritatea regiunilor Lunile februarie si martie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi mai ridicate în regiunile sudice si estice si apropiate de normal în restul teritoriului. În schimb, în luna aprilie temperaturile se vor situa…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ninsori, dar si precipitatii mixte, insotite de depuneri de polei, valabila din aceasta seara pana duminica dimineata, la nivelul intregii tari. Read More...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o informare de ninsori, dar si precipitatii mixte, insotite de depuneri de polei, valabila de vineri seara pana duminica dimineata. Potrivit meteorologilor, in intervalul 19 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 8:00, in zonele montane va ninge,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ninsori, dar si precipitatii mixte, insotite de depuneri de polei, valabila din aceasta seara pana duminica dimineata, la nivelul intregii tari.

- O avertizare de cod portocaliu de ninsoare, vant puternic și vicol va fi in vigoare de miercuri pana joi, a anunțat Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Potrivit sursei citate, pana joi, 18 ianuarie, la ora 20.00, Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbura vor fi vizate…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare meteorologica de ninsori viscolite si precipitatii insemnate cantitativ pentru mai multe judete ale tarii. COD PORTOCALIU In perioada 17 ianuarie, ora 18 – 18 ianuarie, ora 20 sunt asteptate vant puternic, viscol, zapada troienita in Munții…

- Localitati din opt judete aflate in regiunea Moldovei sunt vizate de o atentionare nowcasting Cod galben de precipitatii mixte si polei, emisa miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Vremea se va mentine geroasa in toata tara, marti, dar de miercuri se va incalzi, iar pana in 21 ianuarie temperaturile maxime pot atinge si 9 grade, peste normalul acestei perioade, arata prognoza pentru perioada 15 – 28 ianuarie, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, o atenționare de precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte valabila la nivelul intregii țari. Atenționarea este valabila incepand de astazi de la ora 20.00 pana miercuri,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de intensificari temporare ale vantului, precipitații sub forma ninsoare la munte, in intervalul 12 ianuarie, ora 22:00 – 14 ianuarie, ora 16:00. Astfel, informarea meteo intra in vigoare astazi (12 ianuarie) la ora 22:00 și este…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru perioada 8-21 ianuarie, in regiuni din tara. In Transilvania, temperaturile vor fi in scadere, in aceasta saptamana, insa ulterior se va incalzi usor. Precipitatii sub forma de ninsoare sunt asteptate in intervalele 10-13 ianuarie,…

- Temperaturile ridicate din aceasta perioada vor imprima ritmuri, in general, normale in desfasurarea proceselor vegetative ale plantelor, in cea mai mare parte a regiunilor agricole, in perioada urmatoare, releva prognoza agrometeorologica publicata de Administratia Nationala de Meteorologie ANM citata…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de precipitații slabe ce pot favoriza depunerea de polei, valabila pana la ora 12.00, in mai multe zone din județul Alba. Conform prognozei, pe data de 5 ianuarie, pana la ora 12.00, in județul Alba, zona joasa, Alba…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o atenționare nowcasting cod galben de precipitații slabe ce pot favoriza depunerea de polei și local ceața, ce determina scaderea vizibilitații sub 200 m, in mai multe localitați din județul Alba. Potrivit meteorologilor, in intervalul 10.45…

- Vremea se va mentine calda si marti in majoritatea zonelor tarii, cu temperaturi maxime de 11-12 grade, dar cu probabilitate mare de precipitatii. La munte vremea se raceste, iar temperaturile medii vor ajunge sa fie negative si in timpul zilei, iar de miercuri vor scadea usor in toata tara, insa spre…

- Lunile ianuarie si februarie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi si precipitatii apropiate de normalul perioadei, in timp ce in prima luna de primavara, temperaturile vor fi mai ridicate in sud-estul tarii si mai coborate in regiunile centrale si nord-estice, dar ploile vor fi excedentare…

- O alerta meteo de intensificari ale vantului si ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitatii mixte si polei a fost emisa de Administratia Nationala de Meteorologie(ANM). Valabila pana pe 24 decembrie, ora 22.00, informarea vizeaza toate regiunile.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori si viscol la munte, respectiv precipitatii mixte si polei in restul regiunilor, valabila pana in seara Ajunului de Craciun. Potrivit meteorologilor, in intervalul 23 decembrie, ora 2:00 - 24 decembrie, ora…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo privind apariția unor fenomene de intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitații mixte și polei. Read More...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o atenționare de intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitații mixte și polei in intervalul 23 decembrie, ora 02 – 24 decembrie, ora 22. Din a doua parte a nopții de vineri spre sambata (22/23 decembrie) pana…

- Administratia Nationala de Meteorologie atentioneaza ca de sambata, 23 decembrie, ora 2 pana duminica, 24 decembrie, ora 22 vor fi intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitații mixte și polei. Din a doua parte a nopții de vineri spre sambata (22/23 decembrie) pana…

- Potrivit informarii emise de Administratia Nationala de Meteorologie, in acest interval duminica va ninge in general moderat cantitativ in Carpatii Meridionali si de Curbura, unde se va depune strat nou de zapada. In dealurile sudice vor fi ninsori si lapovita, iar in Dobrogea si Campia Romana…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat informarea de vreme rece, precipitatii mixte si ninsori, prelungind intervalul vizat, pana luni dupa-amiaza. Vezi si VREMEA se schimba radical. ANM: Duminica, ninsori si vant puternic. PROGNOZA meteo pentru urmatoarele zile In perioada 17 decembrie,…

- Potrivit informarii emise de Administratia Nationala de Meteorologie, în intervalul duminica ora 13.00 - luni ora 15.00, va ninge în general moderat cantitativ în Carpatii Meridionali si de Curbura, unde se va depune strat nou de zapada, iar în estul Transilvaniei si în…

- Meteorologii au transmis o informare de ninsori in zonele de munte, precipitatii mixte in sud si est si intensificari ale vantului in est si sud-est, valabila de duminica, ora 13.00, pana luni la ora 15.00. Racirea vremii va continua, iar minimele vor deveni negative in toata tara. Potrivit…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare nowcasting Cod galben de precipitatii mixte si polei valabila, luni, pana la ora 10.00, in județul Alba. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10.00, in județ se vor semnala ploaie și lapovița care izolat va favoriza depunerea de polei.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica, o avertizare meteorologica, valabila pana luni, in mai multe regiuni fiind semnalate intensificari ale vantului și transport de zapada in zona montana inalta, precipitații mixe in vest și nord-vest, polei. Duminica și luni, vantul va continua…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori și viscol in zona montana, respectiv de precipitații mixte și intensificari ale vantului, in restul regiunilor, valabila incepand de sambata dimineața.

- Sud-estul tarii se va afla duminica, pana la ora 23:00, sub informare meteo de ploi abundente si vant puternic, iar in restul teritoriului si la munte vor fi ninsori si se va depune strat de zapada. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, incepand de duminica dimineata aria precipitatiilor…

- Conform informarii meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie incepand de sambata 02 decembrie ora 13:00 pana duminica 03 decembrie ora 23:00, se vor inregistra precipitatii predominant ninsori si depuneri de strat de zapada, precum si intensificari ale vantului, mai ales la munte…

- Administratia Nationala de Meteorologie atentioneaza ca pana sambata, ora 13.00, vor fi ploi, lapovita, la ses, respectiv ninsori si viscol, la munte. De vineri seara, ora 21.00 pana sambata dupa-amiaza, ora 18.00, vor fi precipitații in majoritatea regiunilor. In Oltenia, Muntenia, sudul și centrul…

- Meteorologii anunta ca incepand din aceasta noapte, aproape jumatate din tara se va confrunta cu ploi, ninsori si viscol, informeaza stiripesurse.ro. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben ce vizeaza Carpatii Meridionali si Orientali si vestul Moldovei, in aceste zone urmand…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atenționare Cod galben de viscol in zona montana din șapte județe, pe durata zilei de joi, respectiv o informare de precipitații mixte, polei și vant la nivelul intregii țari, valabila din noaptea de miercuri spre joi.

- ANM, Administratia Nationala de Meteorologie, a declarat ca in intervalul 6 – 19 noiembrie ploile vor fi din ce in ce mai prezente in toata tara. In Banat, pe intreg intervalul de prognoza, variatiile termice vor fi spre scadere usoara si treptata. Majoritatea valorilor ce urmeaza sa se inregistreze…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme in regiuni din tara, pentru perioada 6 – 12 noiembrie. In Transilvania, vremea se mai incalzeste putin, dar nu scapam de ploi. Probabilitatea de precipitatii va fi mai ridicata in perioada 8-16 noiembrie. In Transilvania, temperatura…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis trei noi avertizari de vreme rea, inclusiv o avertizare cod galben si o avertizare cod portocaliu.Prima avertizare vizeaza intensificari temporare ale vantului, precipitații sub forma de lapovița și ninsoare la munte, in intervalul 28 octombrie,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica, vineri, potrivit careia, vantul va avea intensificari temporare, iar trecator vor fi precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare, la munte, și disconfort termic. Din noaptea de vineri spre sambata (27/28 octombrie) și pana…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de intensificari temporare ale vantului, precipitații sub forma de lapovița și ninsoare la munte și disconfort termic, valabila pana luni, ora 23:00.Potrivit meteorologilor, pana duminica dimineața (29 octombrie), vantul va avea intensificari…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, o informare de intensificari temporare ale vântului, precipitații sub forma de lapovița și ninsoare la munte și disconfort termic, valabila de vineri, ora 21:00 pâna luni la ora 23. Din noaptea de vineri spre sâmbata…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de intensificari temporare ale vântului, precipitații sub forma de lapovița și ninsoare la munte și disconfort termic, valabila de vineri, ora 21:00, pâna luni, ora 23:00. Potrivit meteorologilor, din noaptea de vineri…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o informare meteo de vreme rea. Lapovita si ninsorile isi vor face deja simtita prezenta. Potrivit ANM, in intervalul 27 octombrie, ora 21:00 – 30 octombrie, ora 23:00, se vor semnala intensificari temporare ale vantului, precipitații sub forma…

- Potrivit celor de la Administrația Naționala de Meteorologie vremea se va inrautații. Se vor inregistra intensificari temporare ale vantului, precipitații sub forma de lapovița și ninsoare la munte, disconfort termic, in intervalul: 27 octombrie, ora 21:00 – 30 octombrie, ora 23:00. Din noaptea…