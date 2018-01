Stiri pe aceeasi tema

- „As vrea sa transmit o atentionare, anume aceea ca in zonele de munte, in special in zonele din judetul Arges, exista risc de avalanse si este un motiv in plus sa recomandam turistilor sa evite in aceasta perioada drumetiile sau sa se aventureze pe trasee inchise", a declarat Carmen Dan in cadrul…

- Ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan a avertizat joi, in cadrul unei videoconferinte cu prefectii de judete, ca in zonele de munte, in special in judetul Arges, este risc de avalansa si le recomanda turistilor sa nu plece in drumetii si sa evite traseele inchise. „As vrea sa transmit o…

- Incepand din noaptea de 17-18 ianuarie 2018, județele Iași, Vaslui, Vrancea, Galați și zonele joase ale județelor Neamț și Bacau au intrat sub incidența avertizarilor Cod Galben, respectiv Cod Portocaliu de ninsori și viscol. Pe acest fond, DRDP Iași vine cu o serie de recomandari la adresa șoferilor,…

- O teorie simpla spune ca o creștere economica trebuie sa se reflecte in nivelul de trai al populației. De cațiva ani, guvernele Romaniei raporteaza creșteri economice in valuri; ba chiar in 2017 am fost pe prima poziție in UE și a doua sau a treia in lume ca performanțe economice. Bunastarea insa n-a…

- Este haos in trafic pe Valea Prahovei, unde peste 130 de tiruri si camioane sunt oprite. DC 134 Cota 1400 Sinaia este inchis din pricina zapezii abundente. De asemenea, tot in judetul Prahova din cauza conditiilor meteo nefavorabile a fost instituita…

- Avertizarea meteorologica este valabila joi, 18 ianuarie, intre orele 1.00 si 18.00 pentru judetele Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. Aici vor fi intensificari ale vantului cu viteze, in general, de 75-85 km/h si temporar va ninge viscolit.

- Vremea extrema creeaza probleme in mai multe zone din tara. 27 de judete sunt sub avertizare de vreme rea. Valul de nisoare care s-a abatut peste Romania incepand de ieri a dat peste cap circulatia. Pe Valea Prahovei sute de tiruri sunt blocate deoarece unele nu pot urca panta la Azuga. Din…

- Avertizarea meteorologica este valabila joi, 18 ianuarie, intre orele 1.00 si 18.00 pentru judetele Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. Aici vor fi intensificari ale vantului cu viteze, in general, de 75-85 km/h si temporar va ninge viscolit.

- Potrivit ANM, pana la ora 10:00, in zona joasa a judetului Buzau si in mai multe localitati din judetele Ialomita, Teleorman si Calarasi se vor semnala, local, intensificari ale vantului cu viteze la rafala de 55-65 km/h. De asemenea, pana la ora 11:00, vor fi sub Cod galben de vant puternic, cu…

- Centrul National de Prognoza Meteo din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie a emis, ieri, o avertizare de Cod Portocaliu, valabila incepand din aceasta noapte, de la ora 01.00 pana diseara la ora 17.00.Fenomene si regiuni vizate: vant tare, ninsori viscolite in judetele Iasi, Vaslui, Vrancea,…

- PROGNOZA METEO pentru 18 si 19 ianuarie. Meteorologii au emis, miercuri dupa-amaiza, o avertizare cod portocaliu de viscol in mai multe județe din centrul și estul țarii, in intervalul 18 ianuarie, ora 01 – 18 ianuarie, ora 17.00 . Joi, in intervalul mentionat, se vor semnala ninsori viscolite și vant…

- Potrivit sursei citate, pana la ora 23:00, in zona joasa a judetului Mehedinti, precum si in judetele Olt si Dolj, se vor semnala intensificari ale vantului cu viteze la rafala de 55-65 kilometri/ora, polei si ghetus. De asemenea, se vor inregistra si fenomene asociate, precum precipitatii…

- Incepand din noaptea de 17-18 ianuarie 2018, județele Iași, Vaslui, Vrancea, Galați și zonele joase ale județelor Neamț și Bacau au intrat sub incidența avertizarilor Cod Galben, respectiv Cod Portocaliu de ninsori și viscol. Pe acest fond, DRDP Iași vine cu o serie de recomandari la adresa șoferilor,…

- Avertizarea cod portocaliu pentru Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau intra in vigoare joi, la ora 01.00, fiind valabila pana la ora 17.00. Meteorologii anunta intensificari ale vantului cu viteze, in general, de 75...85 km/h si temporar ninsoare…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis astazi o noua avertizare de cod galben de precipitații însemnate cantitativ, predominant ninsori, și intensificari ale vântului, pâna joi, la ora 22.00. În intervalul menționat, în zona de munte va ninge însemnat…

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o atentionare de cod portocaliu de vant tare, ninsori viscolite in judetele Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau.

- NEWS ALERT Clujul ramane sub cod galben de vant si ninsori. Unde este cod portocaliu Meteorologii au emis cod portocaliu si cod galben de vant si ninsori pentru mai multe judete din tara, pana joi seara. Cod galben Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 14 - 18 ianuarie, ora 22. Fenomene…

- ANM a emis atenționare de cod galben de precipitații și intensificari ale vantului, in intervalul 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22, in nordul Moldovei, Dobrogea, nordul Olteniei și pe arii restranse in nordul Munteniei. Meteorologii au emis, de asemenea, atenționare de cod portocaliu de vant…

- Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori si vant pentru Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. De asemenea, se anunta viscol si in Muntii Banatului, Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura.

- Meteorologii de la ANM au emis o noua serie de avertismente de ninsori și vreme rea, ce afecteaza o mare parte din țara.Astfel, se anunța COD GALBEN, valabil în perioada 17 ianuarie, ora 14.00 – 18 ianuarie, ora 22.00.În intervalul menționat în zona de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis coduri PORTOCALIU si GALBEN, de ninsori masive si viscol, pentru judetul Neamt. CODUL PORTOCALIU este valabil in intervalul 18 ianuarie, ora 1:00 – 18 ianuarie, ora 17:00, fiind vizate județele Iași, Vaslui, Vrancea, Galați, Tulcea și zona joasa a…

- Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori si vant pentru Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. De asemenea, se anunta viscol si in Muntii Banatului, Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura. Pentru Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa…

- Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori si vant pentru Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. De asemenea, se anunta viscol si in Muntii Banatului, Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura. Pentru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori si vant pentru Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. De asemenea, se anunta viscol si in Muntii Banatului, Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura.

- Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori si vant pentru Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau, avertizarea intra in vigoare joi, la ora 01.00, fiind valabila pana la ora 17.00.Meteorologii anunta intensificari ale vantului cu viteze, in general, de 75...85…

- COD GALBEN In intervalul 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22 vor fi precipitații insemnate cantitativ, predominant ninsori, intensificari ale vantului. In zona de munte va ninge insemnat cantitativ și se va depune strat consistent de zapada. In dupa-amiaza zilei de miercuri…

- Meteorologii au emis, miercuri dupa-amaiza, o avertizare cod portocaliu de viscol in mai multe județe din centrul și estul țarii, in intervalul 18 ianuarie, ora 01 – 18 ianuarie, ora 17.00. In aceasta perioada, se vor semnala ninsori viscolite și vant puternic in județele Iași, Vaslui, Vrancea, Galați,…

- In ultimii douazeci de ani, rata criminalitații s-a redus la mai bine de jumatate din valoarea maxima inregistrata la sfarșitul anilor ‘90. Factorii socio-economici au influențat puternic evoluția ratei criminalitații din Romania. O treime din județele Romaniei au cunoscut o evoluție sinuoasa a ratei…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata pentru noua judete din regiunile Moldovei si Transilvaniei, valabile in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Hunedoara,…

- Astfel, ANM a emis o avertizare cod galben de ceata, valabila pana la ora 14.00, pentru mai multe zone din judetele Vrancea, Iasi, Botosani, Neamt si Bacau si pentru intreg teritoriul judetelor Vaslui si Galati. Ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m, iar fenomenul…

- Meteorologii au emis, vineri seara, atentionari cod galben de ceata, valabile pentru opt judete, sapte fiind din zona Moldovei.Se afla sub cod galben de ceata judetele Vrancea, Iasi, Botosani, Neamt, Bacau, Vaslui, Galati. Atentionarile sunt valabile pana la ora 23 si se manifesta inclusiv…

- Cod galben de ceata la Cluj. Atentionarea, valabila pentru mai multe judete Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata si polei, valabile in mai multe judete, in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pâna…

- Cod galben de ceata si polei in București și 18 judete, vineri dimineata. Avertizarea meteo este valabila pentru orele urmatoare. Pana la ora 9:00, ceata va persista in Municipiul Bucuresti si in localitati din judetul Cluj. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in localitati din judetele Buzau,…

- ANM semnaleaza ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m si izolat sub 50 m, izolat fiind si conditii de polei, in judetele Buzau, Ilfov. Ialomita, Prahova, Dambovita Giurgiu, Calarasi, Vrancea, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui Botosani, Galati, Constanta, Tulcea. Pentru acestea,…

- COD GALBEN. Se afla sub atentionare judetele Vrancea, Galati, Iasi, Neamt, Vaslui si Bacau. Atentionarile sunt valabile pana la ora 11.00. Si judetul Constanta este sub cod galben de ceata, dar numai pana la ora 8.00. Ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri…

- Avertizarile cu cod galben de ninsori si vant puternic, prelungite Meteorologii au prelungit pâna la ora 17:00 avertizarile cu cod galben de ninsori si vânt puternic emise astazi pentru toate zonele de munte. La altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va ajunge la 90 de…

- O expoziție regionala de porumbei, in care au putut fi admirate exemplare ce au caștigat premii la concursuri naționale și internaționale pe diferite categorii, a fost organizata sambata, la Braila, de Federația Naționala a Crescatorilor de Porumbei din Romania. "Avem columbofili veniți…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 04 - 08.12.2017 au fost raportate inca 106 cazuri noi de rujeola in 16 judete. Cele mai multe dintre cazuri, respectiv 26, au aparut in judetul Vaslui, 18 la Ialomita, 14 la Iasi, 12 la Neamt,…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 04 – 08.12.2017 au fost raportate inca 106 cazuri noi de rujeola in 16 județe, scrie News.ro. In perioada menționata, pe teritoriul județului Brașov au fost confirmate noua cazuri de rujeola. Cele…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:30, in judetele Buzau, Braila, Ilfov, Ialomita, Teleorman, Prahova, Arges, Dambovita, Giurgiu, Calarasi, Gorj, Olt, Valcea, Dolj si Mehedinti se va semnala ceata, fenomen ce va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.…

- Un numar de 26.830 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Sibiu, iar cele mai putine in Suceava, Vrancea si Bacau, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), scrie news.ro.Astfel,…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:30, va fi in vigoare un Cod portocaliu de vant puternic in zonele montane din judetele Prahova si Arges. In aceste regiuni se vor semnala, la peste 2.000 de metri altitudine, intensificari ale vantului care la rafala vor atinge si depasi 100 - 110 km/h.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceața și intensificari ale vantului, valabile in noua județe din Moldova, Transilvania, Banat și Dobrogea, pe durata urmatoarelor ore.Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, in…

- Pana la ora 11:00, este Cod Galben de ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, in județele Cluj, Salaj, Bistrița-Nasaud. Aceeași avertizare de Cod Galben este valabila in județele Olt, Dolj, Mehedinți, Brașov, Covasna, Constanța, Tulcea,…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati a marcat si in acest an, Saptamana Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca (SSM) prin organizarea, in perioada 23 – 27.10.2017, de sesiuni de instruire, informare, constientizare, la care au fost invitati reprezentanti ai angajatorilor, sindicatelor,…

- Coruptia continua sa fie o problema majora in Romania. In ciuda avertismentelor venite din partea liderilor mondiali si a oamenilor de afaceri, in Romania legile continua sa nu fie implementate eficient si se schimba des, coruptia este institutionalizata, averile politicienilor nu sunt facute publice,…

- Blocul National Sindical (BNS) a organizat, luni, pichete in Capitala si 29 de judete, sindicalistii fiind nemultumiti de transferul contributiilor sociale integral in sarcina salariatului, de la 1 ianuarie 2018. „Avand in vedere lipsa de reactie a Guvernului Romaniei in ceea ce priveste solicitarea…

- BNS, proteste in București și alte 29 de județe, pe 23 octombrie. Membrii de sindicat ai Blocului Național Sindical (BNS) picheteaza luni, 23 octombrie, sediile prefecturilor din 29 de județe și sediul Guvernului din București, potrivit unui comunicat al BNS. Aceasta acțiune se inscrie in calendarul…