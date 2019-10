ANM, prognoza meteo. Cod Galben de ceață în București și 28 de județe Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineața, mai multe avertizari nowcasting Cod galben de ceața pentru București și 28 de județe, scrie Mediafax. Meteorologii avertizeaza ca, duminica, pana la ora 9.00, in București se se va semnala ceața care reduce vizibilitatea sub 200 metri. Tot pana de ora 9.00 sunt vizate de avertizari județele: Gorj, Olt, Valcea, Dolj, Mehedinți, Braila, Ialomița, Argeș, Buzau, Prahova, Calarași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman și Dambovița, unde se va semnala local ceața ce va reduce vizibilitatea sub 200 m și izolat sub 50 m. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora 06.30 , traficul rutier se desfasoara cu dificultate, in conditii de ceata densa vizibilitate scazuta, pe locuri, sub 50 de metri pe mai multe drumuri din judetele Braila, Buzau, Botosani, Constanta, Covasna,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de ceata pentru 14 județe, inclusiv Dolj, Olt si Gorj. Ceata va persista sambata dimineața pana aproape de pranz și va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m. Este in vigoare pana la ora 9.00 o atenționare…

- ARAD. Infrastructura Aradului poate fi punctul forte al orașului, in vederea dezvoltarii viitoare. O dezvoltare care, potrivit celor de la GfK, ar putea fi chiar și peste cea a capitalei. Ultimul studiu realizat de GfK poziționeaza Aradul printre orașele care vor deveni poli de dezvoltare,…

- Per capita annual net income increased in Romania by 18pct in 2018, to 5,083 euros, from 4,556 euros in 2017 and 4,181 euros in 2016, with Bucharest and the countries of Cluj, Timis and Ilfov being the poles of national growth, show findings of a recent study released on Wednesday by GfK Romania. …

- In perioada 15- 26.07.2019, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a desfasurat o serie de controale referitoare la modul de respectare a prevederilor legale in ceea ce priveste conformitatea, comercializarea si modul de etichetare al produselor alimentare comercializate sub forma…

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, susține ca in cazul de la Caracal se incearca acoperirea unor urme care duc spre clanuri mafiote cu legaturi la varful PSD.Citește și: Liberalii trec la blesteme. Ludovic Orban: 'Sa se aleaga praful și pulberea de PSD' ”Ce au vrut sa acopere si cine…

- Compania ENGIE Romania demareaza unul dintre cele mai mari proiecte de investitii de cand au preluat Distrigaz. Compania a lansat, pe 25 iusie 2019, n Sistemul Electronic Centralizat al Achizitiilor - SICAP, o licitatie cu o valoare estimata de 120 de milioane de lei (27 milioane de euro) pentru proiectare…