Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru perioada 6 mai - 3 iunie. Incepand din 13 mai vremea se incalzește, iar temperaturile și precipitațiile se vor situa in valorile normale pentru aceasta perioada a anului. Saptamana 06.05.2019 – 13.05.2019 Valorile termice vor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in urma cu putin timp o alerta generala, pentru aproape toata Romania. Potrivit meteorologilor, fenomene meteo periculoase vor lovi toata tara, cum ar fi caderi de grindina, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie,…

- Prognoza meteo 5 aprilie 2019. Administrația Naționala de Meteorologie(ANM) a emis o avertizare de tip Cod Galben de vant puternic pentru doua județe de Romania. Afla cum va evolua vremea in urmatoarele ore.

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis in aceasta dimineata avertizari meteo de tip Cod Galben pentru doua jedete din Romania. Afla ce zone se afla sub avertizare meteorologilor. Vremea 21 martie 2019.

- Toate regiunile tarii se afla sub o informare de ploi si intensificari ale vantului, pana la ora 11:00, iar in zonele montane va ninge si va fi viscol. Conform prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in intervalul 11 martie, ora 21:00 - 12 martie, ora 11:00, in Oltenia,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica o atentionare Cod galben de vant puternic si ninsori viscolite pentru zona de munte din 27 de judete, valabila pana luni dupa-amiaza Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Avertizari de ultim moment au fost facute de meteorologii de serviciu. Mai multe coduri galbene au fost anuntate de Administratia Nationala de Meteorologie si sunt valabile in orele ce urmeaza.

- Se anunta vant puternic, drept urmare meteorologii au emis trei atentionari nowcasting (cu efect imediat-n.n) COD GALBEN, ce raman in vigoare pana dupa-amiaza. Una dintre ele, valabila pana la ora 16, vizeaza zona de munte a patru judete din zona Moldovei – Suceava, Bacau, Vrancea si Neamt. Administratia…