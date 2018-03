Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ploi si instabilitate atmosferica incepand de luni, de la ora 16:00 si pana miercuri la ora 8:00, la inceput in veztul tarii, dupa care se vor extinde pe intreg teritoriul, transmite News.ro . “Interval de valabilitate: 12 martie, ora 16 – 14 martie, ora 08. Fenomene vizate: ploi…

- Meteorologii au emis in aceasta dimineata o informare meteo de ploi si instabilitate atmosferica, valabila in intervalul 12 martie, ora 16.00 ndash; 14 martie, ora 08.00. Potrivit ANM, se vor inregistra ploi moderate cantitativ si manifestari de instabilitate atmosferica. In intervalul mentionat temporar…

- A fost emis un nou cod portocaliu de inundatii pentru urmatoarele 48 de ore in judetele Giurgiu si Teleorman. In alte noua judete s-a emis cod galben. Cele mai afectate localitati vor fi ...

- Cancelarul german Angela Merkel va putea forma al patrulea guvern pe care il conduce dupa ce social-democratii din opozitie au votat in favoarea unei coalitii cu Uniunea Crestin-Democrata, partidul cancelarului german. Votul, la care au participat 464.000 de membri ai partidului, pune capat celor cinci…

- Astazi, la ora 16.00, in Mangalia s a inregistrat 8 grade Celsius, cea mai ridicata temperatura din intreaga tara. Temperaturi cu plus a fost si in tot judetul Constanta.Meteorologii anunta ca, in intervalul 1 martie, ora 23.00 ndash; 4 martie, ora 10.00, temporar vor fi precipitatii in majoritatea…

- Vreme urata și astazi, in vestul țarii. Meteorologii au emis, in aceasta dimineața, o atenționare cod galben de precipitații mixte cu formare de polei. Avertizarea este valabila pana la ora 10.45, pentru județele Timiș și Caraș-Severin. De asemenea, județul Caraș-Severin se afla și sub cod galben de…

- In cateva localitati ale judetului Gorj au fost inregistrate noaptea trecuta temperaturi foarte scazute. Gerul extrem a afectat in special zona de sud a judetului, insa nici localitatile din zona submontana nu au avut parte de temperaturi mai bune. Astfel, la Logresti a fost cel mai frig, respectiv…

- Meteorologii au anuntat temperaturi extrem de scazute pentru noaptea ce urmeaza si pentru ziua de joi, in vestul tarii. The post Urmeaza cea mai geroasa dimineata la Timisoara: -16 grade, avertizeaza meteorologii appeared first on Renasterea banateana .

- Meteorologii au prelungit, miercuri, avertizarea de ger insotit de ninsori si viscol pana vineri seara, la ora 20.00. Treisprezece judete sunt sub cod galben de ger, restul fiind sub cod portocaliu, cu temperaturi care vor cobori chiar si la – 25 de grade Celsius. Administratia Nationala de Meteorologie…

- Meteorologii anunta ca vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, sub limita de ger, pana in 5 martie, in special noaptea si dimineata si probabilitatea aparitiei precipitatiilor va fi ridicata, cu mici intermitente la nivel local. In Salaj, in ultimele zile ale lunii februarie si la inceput de martie,…

- Doua autostrazi, peste 20 de drumuri nationale si aproape 40 de drumuri judetene sunt inchise din cauza viscolului in sapte judete din tara in a zi sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii atentionarilor de ger, pana in 2 martie,…

- Ieri, meteorologii au anuntat ca este posibila prelungirea avertizarii Cod Portocaliu de ger pana vineri, 2 martie, in conditiile in care temperaturile vor ramane in continuare foarte scazute in noaptea de joi spre vineri in regiunile extracarpatice, respectiv Moldova, Dobrogea, Muntenia si Oltenia.…

- Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius in dimineata de joi, a anuntat luni directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.…

- Meteorologii estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, o vreme cu temperaturi, in general, apropiate de normele climatologice, insa cu precipitatii excedentare in majoritatea regiunilor, releva prognoza de specialitate, valabila pentru intervalul martie - mai, publicata de Administratia Nationala…

- Meteorologii au emis o avertizare meteo cod galben si cod portocaliu de ger cumplit pentru intreaga tara. Frigul naprasnic va pune stapanire pe toate regiunile tarii timp de patru zile. Temperaturile maxime vor fi negative in toate...

- PROGNOZA METEO. Meteorologii anunta ca vremea va fi in continuare inchisa și temporar se vor semnala precipitații in majoritatea regiunilor. La munte va ninge. Saptamana viitoarea, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada, geroasa in special dimineața și noaptea in majoritatea regiunilor. …

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend inregistrandu-se valori intre -13 si - 18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala de -3 grade.…

- Meteorologii anunta o noua schimbare a vremii de duminica. Se anunta lapovita si ninsori in mare parte din tara, iar temperaturile vor scadea brusc pana la limita gerului saptamana viitoare. Cum va fi insa vremea in martie si aprilie.Saptamana viitoare, vremea va fi in general inchisa. Vor…

- Meteorologii anunța ninsori și viscol in intervalul 13 februarie, ora 22.00 – 14 februarie, ora 11.00. In cursul nopții de marți spre miercuri și in prima parte a zilei de miercuri (13-14 februarie) in Munții Banatului, in Carpații Meridionali, apoi și in cei de Curbura, precum și in zona deluroasa…

- Noi avertizari meteo la inceput de saptamana, in mai multe zone din țara. Meteorologii au emis cod galben de ceata si polei, valabile in mai multe judete din Romania. Astfel, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 10:00, se vor afla sub avertizare cod galben de ceata, ce determina…

- Centrul Meteorologic Regional Dobrogea atentioneaza ca, in vor fi precipitatii, la inceput sub forma de ploaie, apoi lapovita si ninsoare. Cantitatea de apa va fi in jur de 10 l mp, iar stratul de zapada depus pana la ora 08:00 ar putea fi pe alocuri de 5 cm.De azi, de la ora 08.00 pana in 12.02.2018,…

- Meteorologii au emis joi o atenționare meteorologica de cod galben de vreme rea, pentru intervalul 8 februarie, ora 18.00 - 9 februarie, ora 17.00. In acest interval fenomenele vizate sunt ninsorile insemnate cantitativ, care vor afecta sapte județe din nordul Romaniei, intre care și Suceava. In ...

- Meteorologii anunta rafale care vor depasi 85 – 100 de kilometri la ora, pentru sudul Banatului si in zona inalta a Carpatilor Meridionali si de Curbura, miercuri, in intervalul 06.00 – 23.00. Potrivit meteorologilor, la altitudini de peste 1.600 de metri in Carpatii Meridionali si de Curbura vantul…

- Zece judete se afla, marti dimineata, sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.Citeste si: Politia a facut PRAPAD in trafic: Amenzi de aproape 3 MILIOANE de lei si 600 de soferi, fara permis Atentionarea de ceata este in vigoate pana la ora…

- Meteorologii de la ANM au emis un avertisment de tip cod galben de vânt puternic, pentru județul ClujAvertismentul este valabil, sâmbata, pâna la ora 15.00, fiind vizata zona de munte a județului.Se vor semnala intensificari temporare ale vântului care…

- Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in perioada urmatoare. Astfel, potrivit specialistilor, incepand de duminica, temperaturile vor scadea in toata tara.Vremea se va incalzi usor cu ploi slabe in vestul si nord-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 14 grade, iar cele…

- PROGNOZA METEO. Meteorologii anunta ca vremea va fi frumoasa si se va mentine mult mai calda decat ar fi normal in aceasta perioada din an. In weekend, regimul termic va fi in continuare caracterizat de valori peste cele normale in luna februarie. PROGNOZA METEO IN TARA. Cerul va fi variabil, cu innorari…

- Meteorologii anunța un sfârșit de saptamâna frumos, cu vreme calda, temperatura prognozata urmând sa ajunga la 12 grade astazi, ceea ce înseamna cu 5-6 grade mai mult decât normalul perioadei. Totuși, diminețile și serile vor fi reci. De mâine, însa, temperaturile…

- Meteorologii avertizeaza ca se mentine riscul mare, de gradul patru, de producere de avalanse in muntii Bucegi si Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, fiind vizata si zona turistica,...

- Polul frigului in Neamț a fost in municipiul Roman in aceasta dimineața de miercuri, 24 ianuarie. Potrivit datelor furnizate de Administrația Naționala de Meteorologie, la ora 9, se inregistrau -19.3°C la Roman, -12.3°C la Targu Neamț și -9.4°C la Piatra Neamț. Pe Ceahlau a fost mai… cald: -8.1°C pe…

- Miercuri dimineața, in Moldova, a fost inregistrata cea mai scazuta temperatura a anului, -20,3 grade Celsius. Potrivit Administrației Naționala de Meteorologie aceasta temperatura s-a resimțit la Negrești in județul Vasliu, in jurul orei 9 dimineața. Locuitorii din Moldova au avut parte de o dimineața…

- Județul Vrancea se afla pana diseara, la ora 22.00, sub Cod galben de ninsori viscolite. Meteorologii au emis ieri o atenționare meteo, in care se arata ca vor predomina ninsorile, iar vantul va sufla cu viteze la rafala de 65…75 km/h. „(…) Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ…

- Meteorologii anunta in zilele urmatoare va continua sa ninga, mai ales in prima parte a zilei, pe arii extinse in Dobrogea, local in Muntenia, Moldova și Transilvania și doar trecator și izolat in celelalte regiuni. Vremea va fi rece, mai ales dimineața și in cursul nopții cand va fi ger indeosebi in…

- Meteorologii au emis, sambata, o atentionare meteo, valabila in județul Alba pana duminica, 21 ianuarie, la ora 6.00. Sunt prognozate: ploaie, lapovița, ninsoare și intensificari ale vantului.

- Haosul din trafic de seara trecuta s-a domolit in aceasta dimineata. S-a circulat mai bine in oras, desi soferii au fost nevoiti sa conduca mai prudent ca de obicei. Primul episod de iarna a fost destul de bland si in judet, unde autoritatile spun ca au putut interveni pentru ca vantul nu a suflat cu…

- Meteorologii au anunțat cand vine cu adevarat iarna: abia in luna februarie. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul. „Prima decada a acestei luni aduce un regim de temperaturi placut, ore cu soare, dar sa fim atenti dimineata si noaptea la ceata pentru ca aduce vizibilitate scazuta. Sunt…

- Meteorologii au emis, duminica dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata pentru sapte judete din sudul si estul tarii, valabile in orele urmatoare. Conform Administratiei Nationale de...

- Meteorologii prognozeaza vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului, astfel ca sâmbata, de Boboteaza, și duminica, de Sfântul Ioan, maximele vor atinge chiar și 15 grade în unele zone ale țarii, au declarat, pentru Mediafax, reprezentanții Administrației Naționale de…

- Iarna mai asteapta pana sa-si intre cu adevarat in drepturi. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul, spune meteorologii. Abia luna februarie va fi o una autentica de iarna. La Ploiesti, va ninge incepand de saptamana viitoare, astfel ca miercuri vor incepe sa cada primii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri dimineata un cod galben de ploi și vant puternic in Constanța și alte doua județe. Atenționarea nowcasting este valabila in orele urmatoare. Pana la ora 11:00, in judetele Constanta si Tulcea vantul va sufla cu putere și va atinge la rafala viteze…

- Managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SAB-IF), Alis Grasu, a declarat, pentru agentia de presa Mediafax, ca de duminica seara, de la ora 20.00, pana marti dimineata, au fost inregistrate aproximativ 1.700 de interventii, dintre care peste 1.000 au fost de urgenta cod rosu si galben.

- Fiul Vicai Blochina face dezvaluiri de senzatie despre mama lui. El o vede zilnic si poate spune ce face vedeta atunci cand nu o vede nimeni. De asemenea, blondina a dezvaluit si ce tine in gura in fiecare dimineata.

- Marti, 19 decembrie, ora 16.00, ii puteti intalni pe ecran pe actorii Valeriu Andriuta si Valer Dellakeza, protagonisti in filmul de lungmetraj scris si regizat de Ciprian Mega "Dimineata care nu se va sfarsi". Filmul va fi proiectat in proiectie unica la Buzau, la HAPPYCINEMA. Povestea este inspirata…

- „Ministerul de Transporturi a acționat in ultimele doua luni de zile pentru pregatirea exemplara pentru a preveni efectele viscolului, vremii rele. In momentul de fața avem incheiate 57 de contracte de deszapezire, adica toate contractele de care este nevoie. Sunt acoperite integral toate autostrazile…