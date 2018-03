Stiri pe aceeasi tema

- Prima avertizare cod galben este in vigoare de luni de la ora 13.30 pana marti la ora 20.00. Cea de a doua avertizare cod galben va fi in vigoare de luni de la ora 18.00 pana marti la ora 15.00. Vremea va fi caracterizata de precipitatii mixte, polei, frig patrunzator si intensificari ale vantului.

- Noi avertizari cod galben de ninsori, polei si intensificari ale vantului au fost emise luni dupa-amiaza de catre Administratia Nationala de Meterorologie (ANM) si vor fi in vigoare pana marti la ora 15.00, respectiv ora 20.00, vizand Capitala si 18 judete din sudul si vestul tarii. Meteorologii…

- Noi avertizari cod galben de ninsori, polei si intensificari ale vantului au fost emise luni dupa-amiaza de catre Administratia Nationala de Meterorologie (ANM) si vor fi in vigoare pana marti la ora 15.00, respectiv ora 20.00, vizand Capitala si 18 judete din sudul si vestul tarii. Meteorologii spun…

- Meteorologii au emis o informare de lapovita si ninsoare, cu depunere de polei in special in sudul tarii, care a intrat in vigoare azi-dimineața, la ora 6:00 și este valabila pana marti seara, la ora 21:00. Potrivit meteorologilor, temporar vor fi precipitații, mai ales sub forma lapovița și ninsoare,…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), temporar vor fi precipitatii, mai ales sub forma lapovita si ninsoare, care se vor extinde treptat dinspre sud-vestul tarii. In jumatatea de sud a tarii si la munte acestea vor fi in general moderate cantitativ. De asemenea, se va semnala polei…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de precipitatii in general moderate cantitativ, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, polei, vreme deosebit de rece, valabila pana marti, la ora 21:00, la nivelul intregii tari. Potrivit meteorologilor, temporar vor fi precipitatii,…

- Luni dimineata a intrat in vigoare informarea meteo de lapovita si ninsoare, polei si vreme deosebit de rece in toata tara, in vigoare pana marti seara. Judetul Caras-Severin se afla sub cod galben de vant puternic.

- Meteorologii au emis o informare de lapovita si ninsoare, cu depunere de polei in special in sudul tarii, valabila incepand de luni dimineata pana marti seara. Pana luni, la ora 20.00, este in vigoare si o atentionare cod galben de inundatii emisa de hidrologi pentru rauri din 22 de judete. De asemenea,…

- Meteorologii au emis o informare de lapovita si ninsoare, cu depunere de polei in special in sudul tarii, valabila incepand de luni dimineata pana marti seara. Pana luni, la ora 20.00, este in vigoare si o atentionare cod galben de inundatii emisa de hidrologi pentru rauri din 22 de judete. De asemenea,…

- Vremea se raceste accentuat in Bucuresti, maxima termica se va situa in jurul valorii de -1 grad Celsius, iar precipitatiile sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile,...

- Tipul mesajului : Informare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie Ziua/luna/anul: 18-03-2018 Ora : 12:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 19 martie, ora 06 – 20 martie, ora 21 Zonele afectate : conform textului Fenomene : precipitații in general moderate cantitativ,…

- "Ploaia, lapovița, ninsoare și vantul ingreuneaza circulația rutiera. De aceea, trebuie sa circulati cu o viteza care sa permita oprirea in siguranta, avand in vedere ca distanta de franare, in astfel de conditii, este mult mai mare. Rafalele de vant laterale modifica tinuta de drum a masinilor,…

- Vremea se va schimba radical in perioada 18 – 22 martie. In intreaga țara vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare. Poliția a facut un apel la șoferi sa circule cu atenție sporita și sa evite viteza. „Ploaia, lapovita, ninsoare si vantul ingreuneaza circulatia rutiera. De aceea,…

- Vremea se va raci accentuat in Capitala iar maxima termica nu va depasi sase grade Celsius, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, in perioada 17 - 19 martie 2018.

- Vremea se va raci accentuat in Capitala iar maxima termica nu va depasi sase grade Celsius, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, in perioada 17 - 19 martie 2018.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip cod galben, valabile pentru intreaga țara. Meteorologii se aștepta in acest sfarșit de saptamana la precipitații importante, vant puternic și o racire accentuata a vremii. In perioada 17 martie, ora 14 – 18 martie, ora 08, ploi…

- Vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a țarii și va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 9 grade, in Moldova, si 19 grade, in sudul Munteniei. Si in Capitala, cerul va avea innorari temporare, mai accentuate spre seara…

- În urmatoarele trei zile, vremea se va încalzi brusc, iat temperaturile vor atinge în sudul țarii chiar și 20 de garde. Încalzirea este provocata de intrarea pe teritoriul țarii noastre a unei mase de aer cald dinspre Marea Mediterana. PROGNOZA METEO PENTRU PRIMAVARA…

- Vreme se schimba brusc la inceput de primavara! Dupa gerul și viscolul de care am avut parte pana in ultimele zile, temperaturile vor deveni neobișnuit de ridicate pentru aceasta perioada a anului.Se anunta o incalzire accentuata a vremii, cu temperaturi care vor fi mai ridicate decat normalul…

- Vremea va fi geroasa dimineața și noaptea, la inceput cu precadere in jumatatea de nord, apoi și in restul teritoriului, iar intensificarile temporare ale vantului vor amplifica senzația...

- PROGNOZA METEO 2018. Potrivit estimarilor facute de meteorologi, primavara acestui an se anunța a fi una ploioasa. Directoarea ANM, Elena Mateescu, a facut mai multe declarații in legatura cu ceea ce ne așteapta in urmatoarele trei luni și, in special, despre prognoza la inceputul lunii martie. Citește…

- Vremea va intra intr-un proces de racire accentuata, in cea mai mare parte a țarii. Meteorologii sustin ca incepind de vineri temperatura medie diurna a aerului va fi cuprinsa intre -15…3°C. Vremea va fi in general inchisa. Pe parcursul zilei pe arii restranse, la munte, in nord și in nord-est și cu…

- PROGNOZA METEO. Meteorologii anunta ca vremea va fi in continuare inchisa și temporar se vor semnala precipitații in majoritatea regiunilor. La munte va ninge. Saptamana viitoarea, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada, geroasa in special dimineața și noaptea in majoritatea regiunilor. …

- Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, in special pe durata noptilor, in urmatoarele doua saptamani, in timp ce precipitatiile vor fi prezente pe tot parcursul intervalului, cu mici intermitente la nivel local, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila pentru…

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au dat publicitații prognoza meteo pentru perioada 19 februarie - 4 martie. Deși primavara se apropie cu pași repezi, urmatoarele doua saptamâni vor fi marcate de perioade geroase, temperaturile putând atinge și minus…

- Meteorologii anunta o noua schimbare a vremii de duminica. Se anunta lapovita si ninsori in mare parte din tara, iar temperaturile vor scadea brusc pana la limita gerului saptamana viitoare. Cum va fi insa vremea in martie si aprilie. Saptamana viitoare, vremea va fi in general inchisa. Vor fi precipitații…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 10.02.2018 ORA 08 – 11.02.2018 ORA 08 Vremea va fi in general inchisa in zonele joase Post-ul METEO: Weekend cu ceața și precipitații sub forma de lapovița și ninsoare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Meteorologii anunta ca vremea se va raci ușor in cea mai mare parte a țarii și va fi in general inchisa. La munte va ninge, local mai consistent in Munții Banatului și vestul Carpaților Meridionali. Saptamana viitoare, valorile termice se vor situa peste mediile climatologice ale perioadei in special…

- Vremea se racește ușor în acest weekend în toata țara. Duminica vor fi condiții de lapovița și ninsoare în București, unde, potrivit meteorologilor, se va depune și un strat de zapada de circa 3-5 centimetri,

- Meteorologii anunta ca temperaturile diurne va fi in continuare peste mediele perioadei. In weekend, vor fi ploi și, trecator, indeosebi ... The post PROGNOZA METEO pentru URMATOARELE ZILE. Vreme schimbatoare, temperaturi ridicate, ploi, lapovita si ninsori appeared first on Renasterea banateana .

- Inceputul lunii februarie a venit cu vreme buna, insa aceasta nu ține mult. Daca vineri a fost cald și soare, cu 11 grade dupa-amiaza la Gherla, zilele urmatoare se schimba foaia. Meteorologii spun ca incepand de vineri seara, vantul va bate tot mai cu putere. Un front ploios va matura intreaga țara…

- Vremea schimba foaia incepand de duminica! Meteorologii revin cu prognoza actualizata, in Bucuresti si in tara. Cand revin ninsorile. Cum va fi vremea Joi, 1 februarie 2018 Vremea se va incalzi usor cu ploi slabe in vestul si nord-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 14…

- Meteorologii anunța ca in aceasta saptamana vremea va fi mai calda decat este normal pentru aceasta perioada. Astfel, in mai multe zone ale țarii, temperaturile vor fi primavaratice, apropiate de normalul pentru finele lunii martie, nicidecum pentru sfarșitul lunii ianuarie. Din 5 februarie, insa, vremea…

- Vremea va fi cu mult mai calda decât ar fi în mod normal la aceasta data, în special, în regiunile vestice, sud-vestice și de sud. În nord-vestul, nordul și centrul țarii, iar în primele ore și în vest, înnorarile vor persista și, pe arii restrânse,…

- Meteorologii anunța ca valorile termice vor continua sa creasca în majoritatea zonelor, totuși dimineața și noaptea vor fi reci, local geroase. În Capitala, vremea va fi ușor mai calda decât în mod obișnuit la sfârșitul lunii ianuarie. Saptamâna viitoare, mercurul…

- Meteorologii anunța ca urmatoarele zile vor fi dominate de temperaturi scazute, cu maxime apropiate de limita inghețului in majoritatea regiunilor. Ulterior, mercurul va urca in termometre pana la valori apropiate de 10 grade Celsius, la orele pranzului. Prognoza meteo pentru intervalul 22 ianuarie…

- Cerul va avea innorari si vor fi mai ales ninsori, cu precadere in prima jumatate a zilei in Dobrogea, Muntenia, Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, local in Oltenia si izolat in restul teritoriului

- Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16:00 pana luni la ora 22:00, mai intai in regiunile vestice dupa care se vor extinde in cea mai mare parte a tarii. Incepand insa de duminica, de la ora 20:00, va…

- Vremea rea se intoarce. Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16.00 pana luni la ora 22.00.

- Meteorologii anunta ca vremea rea continua sa se extinda in intreaga tara. De sambata dupa-amiaza, aria precipitatiilor se va largi, initial fiind inregistrate ploi si lapovita, ulterior ninsori insotite de...

- Meteorologii au emis astazi mai multe avertizari cod portocaliu si cod galben de vreme rea. Potrivit informatiilor ANM, judetul Tulcea va fi sub cod portocaliu, iar judetul Constanta sub cod galben. Astfel, in intervalul 17 ianuarie, ora 14.00 ndash; 18 ianuarie, ora 22.00 mai multe judete, printre…

- Capriciile iernii se fac simțite din ce în ce mai mult. Meteorologii au emis Cod Galben de lapovița și vânt puternic. Avertizarea intra în vigoare în aceasta noapte și se va menține pâna joi seara, scrie publika.md Precipitații puternice vor fi înregistrate…

- Vremea se indreapta de la jumatatea saptamanii, insa, deocamdata, temperaturile deosebit de scazute ne dau batai de cap. Meteorologii spun ca abia de joi incep sa creasca temperaturile si se va simti o ameliorare termica.

- Meteorologii au transmis, luni, o informare de precipitatii sub forma de ninsoare, lapovita si ploaie, valabila de luni seara, de la ora 20.00, pana miercuri, la aceeasi ora. Totodata, meteorologii anunta ca se va inregistra polei, iar vantul va sufla cu putere. In noaptea de luni spre marti vremea…

- Ploile se transforma treptat in lapovita si ninsoare iar temperaturile scad sub pragul gerului in cea mai mare parte a tarii. Schimbarea vremii se va produce chiar de astazi si o sa fie drastica pentru o mare parte a tarii. La aceasta ora inca vorbim de o vreme de toamna. Ploua in zonele din sudul tarii,…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 12.01.2018 ORA 08 – 13.01.2018 ORA 08 Vremea va intra intr-un proces de racire, astfel incat Post-ul METEO: Ploile se transforma in lapovița și ninsoare slaba apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un val de aer polar aduce iarna adevarata in Romania. Incepand cu ziua de joi, 11 ianuarie, vremea se schimba radical: va ninge in toate regiunile, vor scadea temperaturile, iar vantul puternic va face ca frigul resimtit sa fie cumplit, potrivit Romania TV. Vremea mai calda de la inceputul…

- Vremea va fi in general inchisa si vor cadea precipitatii in cea mai mare parte a tarii, incepand de marti, exceptand Dobrogea, unde se vor semnala pe spatii restranse. Va ploua inclusiv la Bucuresti.

- Vremea va fi rece sambata, dar ultima zi din an va aduce o usoara incalzire, cu temperaturi de pana la 10 grade in sudul tarii pe timpul zilei si ploi de scurta durata in centrul si nordul tarii, in timp ce, in noaptea dintre ani, minimele vor cobori sub 0 grade doar in zonele montane. In Bucuresti,…

- Vremea va fi mai calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa spre sfarsitul anului regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, in timp ce precipitatiile, indeosebi sub forma de lapovita si ninsoare, se vor semnala in ultimele zile…