ANM: Evoluție nor fum zona București - Băneasa Avand in vedere simularile modelelor numerice rulate in cadrul Administrației Naționale de Meteorologie privind evoluția norului de fum din zona București-Baneasa se apreciaza ca in cursul dupa-amiezii de vineri (30 august) și al nopții de vineri spre sambata (30/31 august), circulația aerului va fi relativ slaba și se va realiza din sector predominant estic, astfel ca tendința de evoluție a norului de fum va fi de dispersie și de deplasare catre vest și sud-vest. Nu se vor semnala precipitații, iar temperature aerului va fi de 32...33 de grade. In funcție de evoluția și intensitatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O hala aflata in nordul Capitalei a fost cuprinsa de flacari, vineri, in zona fiind degajari mari de fum, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov. Potrivit sursei citate, hala, care in prezent arde in intregime, este situata pe strada Biharia din sectorul 1.La…

- Pe un teren de peste doua mii de metri patrați, pus la dispoziție de Consiliul Local Semlac, Agenția Naționala pentru Locuințe va construi un bloc cu parter, doua etaje și mansarda, ce va aduce in localitatea aradeana 20 de apartamente destinate tinerilor. Opt apartamente cu suprafața utila de aproximativ…

- Un puternic incendiu a izbucnit, miercuri, la un depozit de mase plastice din Constanta, pentru stingerea focului intervenind noua masini de pompieri. Zona afectata este de 500 de metri patrati si nu sunt persoane ranite. A fost emis un mesaj Ro-Alert pentru cetatenii din zona din cauza degajarilor…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o informare de canicula si disconfort termic, valabila pana duminica dupa-amiaza, la nivelul intregii tari. In intervalul 8 august, ora 12:00 - 11 august, ora 20:00, valul de caldura se va extinde, iar in orele amiezelor disconfortul termic…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 29 iulie, prognoza meteo pentru perioada 29 iulie-11 august, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii. Prognoza meteo pentru BANAT Vremea va fi in ușoara incalzire astfel ca media temperaturilor…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 8 iulie, prognoza meteo pentru perioada 8-21 iulie, pentru toate regiunile țarii. Vremea se racește și va fi in general instabila, dar temperaturile vor crește din nou spre finalul perioadei. PROGNOZA METEO IN BANAT In primele trei zile ale…

- E alerta in județul Alba, dupa ce manastirea Rameț a luat foc. Acoperișul lacașului de cult a fost cuprins de flacari. Din primele informații, arde acoperișul Manastirii Rameț, iar flacarile s-au extins pe o suprafața de aproape 600 de metri patrați, conform alba24. Zeci de pompieri intervin la fața…

- Vremea va fi caniculara pe parcursul zilei de joi, cu temperaturi maxime de 35 - 36 de grade Celsius in toate zonele de campie din tara si in Bucuresti, cu disconfort termic accentuat, insa va intra intr-un proces de racire din aceasta dupa amiaza, ceea ce va produce furtuni puternice in jumatatea de…