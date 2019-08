ANM: Cod portocaliu de furtuni puternice în cinci judeţe Furtuni puternice si ploi torentiale insotite de grindina vor avea loc in urmatoarele ore, anunta meteorologii. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, mai multe avertizari nowcasting – Cod portocaliu de furtuni in cinci judete. Vor fi intensificari ale vantului, vijelie puternica, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni medii și averse torențiale care vor The post ANM: Cod portocaliu de furtuni puternice in cinci judete appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

