ANM: COD GALBEN prelungit pentru judeţul Neamţ Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit cu 24 de ore CODUL GALBEN emis pentru judetul Neamt. Noua avertizare este valabila in intervalul 24 octombrie, ora 22:00 – 25 octombrie, ora 18:00. “In zona Carpaților Meridionali și Orientali, local și temporar, va continua sa ninga slab, iar vantul va avea intensificari, indeosebi la peste 1.500 m altitudine, cu viteze, in general, de 70-80 km/h, viscolind ninsoarea și spulberand zapada. La peste 1.800 m, in special in Carpații Meridionali, in noaptea de miercuri spre joi (24/25 octombrie), vor fi rafale mai mari de 90-100 km/h și va… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

