ANM. Cod Galben pe litoral si in judetul Tulcea. Avertizare meteo de vant puternic. La ce viteza poate ajunge la rafala

- Porturile Constanta Nord, Constanta Sud-Agigea, Mangalia si Midia au fost inchise din cauza vantului puternic, informeaza miercuri seara Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri seara o atentionare nowcasting…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o noua atenționare, Cod galben de vant puternic, valabila in judetele Constanta si Tulcea, pana sambata, la ora 2:00. Potrivit meteorologilor, in zonele atentionate se vor semnala intensificari ale vantului care vor atinge si depasi la rafala viteze…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare nowcasting Cod galben de vant puternic, valabila in in judetele Constanta si Tulcea, pana sambata, la ora 2:00. Potrivit meteorologilor, in zonele atentionate se vor semnala intensificari ale vantului care vor atinge si depasi…

- Administratia Nationala de Meteorologie, a emis la ora 02.00, o avertizare nowcasting valabila in judetele Constanta si Tulcea pana la ora 08.00, cu posibilitate de prelungire.Potrivit mesajului ANM se vor semnala intensificari ale vantului care vor atinge la rafala viteze de 55 65 km h.De altfel, tot…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic valabile in orele urmatoare in localitati din judetele Constanta, Tulcea si Buzau. Astfel,...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua atentionare Cod Galben de vreme rea pentru judetul Alba si alte zone din tara, valabila pana joi, la ora 18.00. Va ninge la cota 1800, in Munții Șureanu, iar vantul va viscoli zapada. In intervalul 24 octombrie, ora 22.00 – 25 octombrie, ora 18.00,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizarea nowcasting de vreme severa, tip Cod Galben, valabila pentru judetele Constanta si Tulcea. Potrivit sursei citate avertizarea este in vigoare, deocamdata, pana la ora 06.00, timp in care in zonele mentionate se vor semnala intensificari ale vantului…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o avertizare cod galben de vant puternic si ploi in sase judete, pana la ora 17.00. Avertizarea vizeaza judetele Vaslui, Galati, Iasi si zonele joase din judetele Bacau, Vrancea si Neamt. Se vor inregistra ploi, iar vantul va sufla puternic,…