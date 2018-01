Stiri pe aceeasi tema

- 29 agenti de politie absolvenți ai Școlii de Pregatire a Agenților Poliției de Frontiera “ Avram Iancu” sunt noii noștri colegi. Aceștia vor debuta in activitate in cadrul structurilor teritoriale de imigrari din Iași, Salaj , Mehedinți, Arad, Timișoara, Maramureș și Radauți. Echipei Inspectoratului…

- Deschiderea oficiala a celei de-a IX-a editii a evenimentului „Craciun in Maramures” a avut loc sambata, 23 decembrie 2017, la ora 11.00, la Muzeul Satului din Baia Mare. In organizarea Consiliului Judetean Maramures, a Muzeului Judetean de Etnografie si Arta Populara, a Centrului Judetean pentru Promovarea …

- Vremea a fost in general inchisa. Pe arii relativ extinse a nins slab. Vantul a suflat slab la moderat. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre -3 grade la Ocna Sugatag și -1 grad Celsius in Baia Mare și Sighetu Marmației. In zona montana inalta s-a semnalat ceața. Strat de zapada este prezent indeosebi…

- Aproape 200 de elevi din judetele Maramures, Salaj, Satu Mare, Bistrita-Nasaud si Cluj au participat, la finalul saptamanii trecute, la Baia Mare, la cea de-a XVIII-a editie a Sesiunii interjudetene de referate si comunicari stiintifice la matematica “Fata-n fata cu adevarul”, dedicat ciclurilor gimnazial…

- Traficul feroviar pe magistrala 400 este oprit sambata, la intrarea in statia Ticau, judetul Maramures, dupa ce, la o trecere la nivel cu calea ferata, trenul Regio 4047 Jibou - Baia Mare a intrat in coliziune cu un autoturism care nu a acordat prioritate, informeaza Centrul INFOTRAFIC. In…

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben pentru cincisprezece judete din vestul, nord-vestul si centrul tarii, unde vor fi ploi insemnate cantitativ, vant puternic si viscol in zonele montane, incepand de vineri seara si pana sambata dupa-amiaza. Atentionarea cod galben va fi in vigoare…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Marius-Iacob MORARI, in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua…

- Evenimentul international “Hour of Code” (Ora de programare) a fost marcat si in judetul Salaj, in perioada 4-10 decembrie 2017, si a implicat 3.556 de elevi din 13 licee si 18 scoli gimnaziale: Colegiul National “Silvania” Zalau, Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” Zalau, Liceul Reformat “Wesselenyi”…

- Aproximativ 50 de angajați ai Casei Județene de Pensii Maramureș au intrat intr-un protest spontan. Același lucru se intampla și la Casa Locala de Pensii din Sighetu Marmației. Angajații sunt nemulțumiți de salariile pe care le primesc. "Suntem nemulțumiți de salarii, am intrerupt programul de lucru…

- Vremea a fost inchisa, cu cer mai mult noros. Pe arii extinse au cazut precipitatii mixte, sub forma de ploaie sau burnita. La munte a nins. Vantul a suflat moderat, dar a prezentat intensificari in zona de munte inalta de pana la 90 km/h. Izolat la munte si in zonele joase a fost semnalata ceata.…

- Starea vremii: In ultimele 24 de ore , cerul a fost acoperit, cu precipitatii sub forma de ninsoare in timpul zilei si lapovita si ploaie pe timpul noptii. In cursul diminetii s-au inregistrat urmatoarele temperaturi: Baia Mare +1oC, Tg.Lapus +1oC, Feresti +0oC, Leordina +0oC, Cavnic +0oC. Starea …

- Prezent in urma cu cateva zile alaturi de deputatul USR de Maramures, Vlad Durus, la Sighetu Marmatiei, unde parlamentarul a tinut o audienta in strada, vicepresedintele USR Baia Mare, Dragos Moldovan, a afirmat ca orasul pare destul de abandonat de autoritati. “Din punctul nostru de vedere a fost un…

- Vremea a fost apropiata ca valori de termice de normalul acestei perioade, a nins slab pe arii extinse. Vantul a suflat moderat, dar a prezentat intensificari in zona de munte inalta de pana la 50 km/h. La munte și local in zona joasa a fost semnalata ceața. Temperaturile inregistrate au avut valori…

- Vremea a fost in general inchisa, fiind semnalate precipitații predominant sub forma de ninsoare la nivelul județului nostru. La munte a nins, iar vantul a prezentat intensificari de pana la 90 km/h. La munte și local in zona joasa a fost semnalata ceața. Temperatura maxima inregistrata a avut valoarea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica o noua avertizare de Cod galben de ninsoare insoțita de vant valabila in zonele de munte ale județelor Bistrita-Nasaud si Maramures, soferii care au circulat pe soselele din judet au ignorat-o. Iar urmarile s-au vazut. Pe DN 18 Baia Mare – Sighetu…

- Iarna incepe sa isi faca incet simtita prezenta si in Maramures, motiv pentru care Societatea Drumuri si Poduri S.A, responsabila cu deszapezirea drumurilor judetene are pregatit stocul de material antiderapant, sare, nisip, dar si utilajele necesare sa intervina in orice zona cu zapada, pe reteaua…

- Sase tineri din judetul Salaj, doi dintre ei, minori, au fost trimisi in judecata de catre procurorii DIICOT Salaj intr-un dosar de trafic de etnobotanice. Potrivit anchetatorilor, inculpatii au comercializat droguri pe raza judetului in schimbul unor sume cuprinse intre 20 si 30 de lei/plic, substantele…

- Starea vremii: In ultimele 24 de ore, cerul a fost acoperit, semnalandu-se precipitații sub forma de ploaie la șes și lapovița la munte. In cursul dimineții s-au inregistrat urmatoarele temperaturi: Baia Mare – 6 grade Celsius, Ardusat – 4 grade Celsius; Targu Lapuș – 4 grade Celsius; Ferești – 5 grade…

- Marti, 14 noiembrie, au avut loc trei evenimente rutiere in municipiul Baia Mare pe fondul nepastrarii distantei de siguranta, neacordarii de prioritate pietonilor si neadaptarii vitezei la conditiile meteo. Trei persoane au suferit leziuni, doua dintre acestea fiind internate pentru acordarea de ingrijiri…

- "Bisericile din lemn aflate in patrimoniul UNESCO reprezinta o mare valoare de patrimoniu local, care merita mult mai bine cunoscute, astfel incat turistii care ar putea ajunge in judet pentru a participa la programul "Craciun in Maramures" vor fi indrumati sa viziteze si cele opt bisericute din…

- ALD Automotive, companie de leasing operational, filiala BRD – Groupe Societe Generale si a grupului ALD, se extinde in provincie cu trei reprezentanti regionali, in Iasi, Cluj-Napoca si Timisoara, pentru a deservi clientii corporate si companiile mici si mijlocii cu sedii in 24 de judete din tara.…

- „Facem investitii din fonduri proprii pentru ca piata e in miscare si nu am timp sa umblu doi ani dupa hartii sau stampile pentru fondurile europene.“ Fabrica de muraturi Murata Impex din Zalau, judetul Salaj, un business de 3,5 mil. lei in 2016, produce anual in jur de 600 de tone de…

- Institutia Avocatul Poporului, Biroul Teritorial Cluj, organizeaza o sesiune de audiente pentru cetatenii judetului Maramures, marti, 14.11.2017, intre orele 10.00-13.00, la sediul Prefecturii judetului Maramures. Cetatenii care au probleme juridice care tin de competenta Institutiei Avocatului Poporului…

- In perioada 9 – 11 noiembrie 2017, la Teatrul Municipal din Carei și Castelul Karolyiva avea loc cea de-a doua ediție a Festivalului Regional de Teatru pentru tineri „Zilele Teatrului Tanar”. Prima editie a avut loc in cursul lunii septembrie 2016. Timp de 3 zile, elevi de gimnaziu, liceu și nu…

- Autoritațile județene au redeschis, luni, traficul rutier pe DJ 184 prin Pasul Rotunda din Munții Gutai, drum inchis in urma cu aproape 24 de ore din cauza copacilor doborați de vant și zapada, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Instituției Prefectului - județul Maramureș, Dan Buca.…

- La nivel national actioneaza 10.758 de politisti si 5667 de autospeciale, fiind in rezerva 1.458 de politisti si 760 de autovehicule, transmite Politia Romana. Mai multe drumuri sunt inchise din cauza conditiilor meteorologice. "Circulatia rutiera a fost inchisa pe DN 67C-Transalpina (pentru…

- Peste 4.600 de locuințe din Suceava au ramas fara curent electric, din cauza vântului puternic care a avariat rețeaua electrica. Peste 67 de puncte de transformare ale Electrica au ramas fara alimentare cu energie electrica în acest județ. Aproape 1.000 de gospodarii din 8 localitați…

- Va informam ca in judetul Maramures, din cauza ninsorii, pe DJ 184 Cavnic – Budesti unii copaci au cazut pe partea carosabila si ca exista riscul sa mai cada. La aceasta ora circulatia este deviata, politistii Serviciului Rutier se afla in zona pentru a-i directiona pe soferi pe DN18, pentru a verifica…

- Barajul Runcu mai are nevoie de inca 250 de milioane lei pentru a putea fi finalizat, potrivit reprezentantilor Prefecturii Maramures. In urma cu doua zile, prefectul Vasile Moldovan a efectuat o vizita de lucru la constructia hidrotehnica, unde s-au purtat discutii cu privire la stadiul lucrarilor.…

- Siguranta rutiera si salvarea de vieti sunt prioritati ale politistilor rutieri. Astfel, politistii au actionat si ieri pentru depistarea si tragerea la raspundere a participantilor la trafic care pun in pericol siguranta circulatiei pe drumurile publice. Au fost aplicate 83 de sanctiuni contraventionale,…

- Patru dosare penale intocmite ieri de politistii rutieri pentru vatamare corporala din culpa Reduceti viteza in apropierea trecerilor pentru pietoni! Ieri, la ora 13.15, pe strada Vasile Lucaciu din Baia Mare s-a produs un accident de circulatie soldat cu ranirea unei tinere de 18 ani, din Baia Sprie,…

- La acest eveniment, cuprins in CAEN, au participat echipajele campioane județene din: Vaslui (Sc. Gimn. „D. Cantemir” Vaslui), Dambovița (Sc. Gimn. „Coresi” Targoviște), Sibiu (Sc. Gimn. Șelimbar), Mureș (Șc. Gimn. „Florea Bogdan” Reghin), Cluj (Șc. Gimn. Nr. 1 Gherla), Salaj (Lic. Sportiv „A. Iancu”…

- In aceste judete, ceata va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Avertizarile sunt in vigoare pana la ora 11.00 in judetele Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Maramures, iar pana la ora 10.00 in judetul Tulcea. In judetul Maramures, se va inregistra…

- Pompierii maramureseni au lichidat doua incendii miercuri, 18 octombrie, se arata intr-un comunicat al ISU Maramures. Militarii Detasamentului ”Capitan Marchis Adrian ”Baia Mare au fost solicitati sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit in bucataria unui apartament din Baia Mare. In urma…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua…

- In dimineata zilei de miercuri, 11 octombrie, la ora 08.00, pe bulevardul Decebal din Baia Mare, s-a produs un accident de circulatie soldat cu ranirea unei tinere de 17 ani. Politistii au constatat ca aceasta a fost surprinsa si accidentata de un autoturism, in timp ce traversa bulevardul pe trecerea…

- Patru suspecți, tineri din județul Salaj, au fost reținuți pentru audieri, miercuri, 11 octombrie, intr-o cauza de trafic cu substanțe etnobotanice. Potrivit informațiilor furnizate de procurorul de caz, Dan Budușan, incepand cu anul in curs, mai mulți tineri din Zalau, au valorificat droguri pe raza…

- Conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures organizeaza maine, 11 octombrie, incepand cu ora 10.00, o intalnire cu reprezentantii autoritatilor publice locale, proiectanti, reprezentanti ai societatilor comerciale, care detin constructii ce…

- Polițiștii au descoperit o cultura de cannabis pe malul raului Someș, in județul Maramureș. Membrii unei grupari se ocupau cu creșterea și recoltarea plantelor pe care mai apoi le prelucrau intr-un apartament din Baia Mare. Advertisement Polițiștii au efectuat 10 percheziții domiciliare in Baia Mare…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Maramureș efectueaza 10 perchezitii domiciliare pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in comiterea infractiunilor de trafic de droguri de risc. La data de 9 octombrie a.c., polițiștii Brigazii…

- La intalnirea Grupului de Lucru Mixt pentru romi a fost reorganizat Biroul Judeteran pentru Romi, dar si grupul de lucru mixt la nivelul judetului Maramures. Inspectorul pe problemele romilor, Cristina Moldovan, a prezentat o informare cu privire la locurile alocate candidatilor romi in unitatile de…