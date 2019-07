ANM: Cod Galben de ploi in judetul Constanta. Ce localitati sunt vizate

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dupa amiaza o atentionare cod rosu valabila in intervalul ora 15:30 pana la ora 16:15. Potrivit ANM, in judetul Tulcea: Babadag, Sarichioi, Mihail Kogalniceanu, Slava Cercheza, Nalbant, Mihai Bravu, Izvoarele se vor semnala averse torentiale…

- Accident grav produs astazi, pe DJ 226, pe strada Constanței, din localitatea Istria. O femeie în vârsta de 37 de ani, însarcinata în 8 luni, a fost lovita de un autoturism dupa ce a traversat strada prin loc nepermis. ”În data de 29.06.2019, ora 10.55 în…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atentionari nowcasting Cod rosu si Cod portocaliu de averse torentiale pentru judetul Timis si, respectiv, judetele Suceava, Constanta,...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o atentionare cod portocaliu valabila in intervalul ora 12:25 pana la ora 13:00. Potrivit ANM, in judetul Constanta: Mircea Voda, Seimeni, Tortoman, Silistea se vor semnala grindina de medii dimensiuni, frecvente descarcari electrice, intensificari…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un nou cod portocaliu valabil in intervalul 9:45 10:45.Sunt afectate urmatoarele localitati din judetul Constanta: Cogealac, Istria, Sacele, Pantelimon, Fantanele, Gradina.Se vor semnala averse torentiale din care se vor cumula 35 40 l mp, frecvente descarcari…

- Centrul National de Prognoza Meteo din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie a emis, la ora 06.45 a avertizare de vreme severa imediata pentru judetul Constanta, valabila, pana la ora 08.00.Sunt vizate localitatile Navodari, Mihail Kogalniceanu, Lumina, Cogealac, Nicolae Balcescu, Corbu, Crucea,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis la ora 06.00 o un mesaj de vreme severa imediata pentru judetele Constanta si Tulcea.Avertizarea de tip Cod Galben este valabila pana la ora 08.00.In acest interval orar se va semnala, local, ceata care reduce vizibilitatea sub 200 metri. ...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de Cod Galben de furtuna pentru judetul Alba, vineri, pana la ora 17:00. Se vor semnala frecvente descarcari electrice, averse ce vor cumula 20 l/mp, intensificari de scurta durata ale vantului. Localitațile vizate in județul Alba: Cugir, Sasciori,…