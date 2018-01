Stiri pe aceeasi tema

- Opt judete sunt sub cod galben de ceata in noaptea de sambata spre duminica, vizibilitatea fiind extrem de scazuta. Fenomenul se manifesta si pe drumurile europene si nationale, iar politistii recomanda atentie sporita pentru evitarea accidentelor, deplasarea in conditii de ceata fiind mai dificila.Potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata pentru noua judete din regiunile Moldovei si Transilvaniei, valabile in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Hunedoara,…

- Astfel, ANM a emis o avertizare cod galben de ceata, valabila pana la ora 14.00, pentru mai multe zone din judetele Vrancea, Iasi, Botosani, Neamt si Bacau si pentru intreg teritoriul judetelor Vaslui si Galati. Ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m, iar fenomenul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod galben de ceata valabila pentru sapte judete din Moldova si pentru Hunedoara si Caras-Severin.Astfel, intra sub incidenta avertizarii judetele Vaslui, Bacau, Vrancea, Iasi, Botosani, Neamt, Galati. In aceste…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata pentru noua judete din regiunile Moldovei si Transilvaniei, valabile in orele urmatoare.Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Hunedoara,…

- Pentru a preintampina producerea unor accidente, politistii ii sfatuiesc pe conducatorii auto care se deplaseaza in astfel de zone sa manifeste prudenta sporita la volan, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele din fata si sa nu se hazardeze in efectuarea unor manevre riscante in trafic.Totodata,…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Hunedoara, Caras-Severin, Cluj, Vrancea, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui si Galati se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Fenomenul se…

- Meteorologii au emis, vineri seara, atentionari cod galben de ceata, valabile pentru opt judete, sapte fiind din zona Moldovei.Se afla sub cod galben de ceata judetele Vrancea, Iasi, Botosani, Neamt, Bacau, Vaslui, Galati. Atentionarile sunt valabile pana la ora 23 si se manifesta inclusiv…

- Cod galben de ceata la Cluj. Atentionarea, valabila pentru mai multe judete Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata si polei, valabile in mai multe judete, in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pâna…

- Cod galben de ceata si polei in București și 18 judete, vineri dimineata. Avertizarea meteo este valabila pentru orele urmatoare. Pana la ora 9:00, ceata va persista in Municipiul Bucuresti si in localitati din judetul Cluj. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in localitati din judetele Buzau,…

- Cod galben de ceața in Vrancea și alte trei județe. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in dimineața zilei de miercuri, 3 ianuarie, atentionari Cod galben de ceata valabile in mai multe localitati din judetele Vrancea, Bacau si Vaslui si Galati, in urmatoarele trei ore. Astfel, de la…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineata, atentionari de Cod galben de ceata valabile in mai multe localitati din judetele Vrancea, Bacau si Vaslui si Galati, in urmatoarele trei ore.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, o serie de atentionari Cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare, in 13 judete din Transilvania si Moldova. Astfel, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Brasov, Harghita si Mures se va semnala ceata,…

- COD GALBEN. Se afla sub atentionare judetele Vrancea, Galati, Iasi, Neamt, Vaslui si Bacau. Atentionarile sunt valabile pana la ora 11.00. Si judetul Constanta este sub cod galben de ceata, dar numai pana la ora 8.00. Ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic si ceata valabil pentru 10 judete, pana la ora 11.00. Astfel, in judetele Vrancea, Galati, Bacau, Neamt si Vaslui, se va semnala ceata care determina scaderea vizibilitatii,…

- Patru judete, sub avertizare cod galben de ceata Foto: Arhiva. Patru judete - Vrancea, Galati, Botosani si Vaslui - sunt pâna la ora 14 sub avertizare cod galben de ceata. Meteorologii spun ca în aceste zone vizibilitatea scade local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri;…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 14:00, in judetele Vrancea, Galati, Botosani si Vaslui se va semnala ceata, care va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. De asemenea, cu totul izolat, vor fi conditii de polei, iar fenomenele prognozate…

- Administratia Nationala de Meterorologie a emis atentionare cod galben pentru judetele Vrancea, Galati, Iasi, Bacau, Vaslui, Brasov, Harghita si Covasna. Atentionarea este in vigoare pana la ora 11.00, interval in care ceata determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, mai multe atentionari nowcasting de ceata densa pentru 20 de judete. Judetele vizate sunt: Buzau, Braila, Ilfov, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Alba, Sibiu, Covasna, Brasov, Mures, Cluj, Bistrita-Nasaud, Vrancea, Bacau,…

- Cincisprezece judete se afla, marti, pana la ora 14.00, sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. In unele zone, sunt conditii pentru formarea poleiului. Astfel, sunt sub atentionare cod galben de ceata judetele Vrancea, Galati, Bacau, Constanta si Tulcea.…

- Avertizarile cu cod galben de ninsori si vant puternic, prelungite Meteorologii au prelungit pâna la ora 17:00 avertizarile cu cod galben de ninsori si vânt puternic emise astazi pentru toate zonele de munte. La altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va ajunge la 90 de…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 17.997 locuri de munca, în data de 20 Decembrie 2017.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova,…

- Elevii Colegiului Tehnic Ion Mincu au aflat miercuri, de la profesorii lor și de la specialiști, cum sa nu devina victime ale traficului de persoane. Tinerii au participat la o activitate din care au invațat cum sa nu cada in plasa traficaților de persoane. Activitatea intitulata sugestiv ”Cum sa ne…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Sibiu si Caras-Severin se vor semnala intensificari ale vantului, cu viteze care vor atinge si depasi la rafala 55 - 65 km/h, iar pe crestele montane 70 - 80 km/h si ninsori viscolite. Tot pana la ora 11:00,…

- Sapte judete se afla, sambata dimineata, sub cod galben de ceata, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), scrie Mediafax. Pana la ora 11.00, este cod galben de ceata in judetele Sibiu, Iasi, Harghita, Vrancea, Galati ...

- In saptamana 04 - 08.12.2017 au fost raportate inca 106 cazuri noi de rujeola in 16 judete, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Cele mai multe dintre cazurile noi, respectiv 26, au aparut in judetul Vaslui, 18 la Ialomita, 14 la Iasi, 12…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 04 - 08.12.2017 au fost raportate inca 106 cazuri noi de rujeola in 16 judete. Cele mai multe dintre cazuri, respectiv 26, au aparut in judetul Vaslui, 18 la Ialomita, 14 la Iasi, 12 la Neamt,…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 04 – 08.12.2017 au fost raportate inca 106 cazuri noi de rujeola in 16 județe, scrie News.ro. In perioada menționata, pe teritoriul județului Brașov au fost confirmate noua cazuri de rujeola. Cele…

- Pana la ora 11.00, in judetul Alba este Cod Galben de ceata. Meteorologii spun ca, in zonele joase, se va semnala ceața care reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Alte judete vizate de atentionare sunt Harghita, Sibiu, Covasna, Brașov, Mureș, Focșani, Vaslui, Vrancea,…

- Zece județe se afla sub avertizare de tip nowcasting de ceața densa. Potrivit Centrului Infotrafic, ceața creeaza probleme și in trafic, nu doar in județele aflate sun cod galben. Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari nowcasting de cod galben din cauza ceții dense. Atenționarile…

- Meteorologii au emis o atentionare COD GALBEN de ceata pentru judetele Vaslui si Galati si pentru zona joasa a judetelor Neamt, Vrancea si Bacau. Potrivit acesteia, pana la ora 10:00, ceata va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. (Serviciul Regional de…

- Cod galben de ceața in Vaslui rancea și alte patru județe. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 4 decembrie, o atenționare nowcasting Cod galben de ceața in cinci județe, valabila in urmatoarele ore. Astfel, potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in zonele joase ale județelor…

- Cod galben de vant si viscol in 16 judete și in București Foto: Arhiva/ cnadnr.ro Meteorologii au instituit cod galben de vânt si viscol în 16 judete si în municipiul Bucuresti. În Arges si Dâmbovita se vor semnala, pâna la ora 13:00, intensificari ale…

- Cod galben de ceața in Vrancea și alte cinci județe din Moldova. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis duminica, 26 noiembrie, o serie de atenționari nowcasting Cod galben de ceața și burnița in cinci județe din Moldova, valabile in urmatoarele ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora…

- Un numar de 26.830 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Sibiu, iar cele mai putine in Suceava, Vrancea si Bacau, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), scrie news.ro.Astfel,…

- Atentionarile vizeaza judetele Vrancea, Iasi, Bacau, Vaslui, Botosani, Galati, Neamt si Suceava si sunt valabile pana la ora 10.00. Ceata determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Izolat, va burnita. Potrivit Centrului Infotrafic, pe mai…

- Cod galben de ceata si burnita in 22 de judete, inclusiv in Bucuresti si pe autostrazile A1, A2, A3, sambata dimineata. Este vorba despre Buzau, Bucuresti, Calarasi, Caraș-Severin, Iasi, Brașov, Constanta, Tulcea, Braila, Covasna, Vrancea, Vaslui, Harghita, Sibiu, Olt, Dolj, Bacau, Galati, Valcea, Gorj,…

- Sâmbata dimineata, douazeci si doua de judete si Capitala se aflau sub atentionare cod galben de ceata, vizibilitatea putând sa scada local sub 50 de metri, potrivit ANM. ANM a emis avertizarea cod galben valabil pâna la ora 12 pentru judetele din Sudul tarii,…

- ANM a emis avertizarea cod galben valabil pana la ora 12 pentru judetele din Sudul tarii, respectiv Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea, Dolj, dar si pentru mai multe judete din Moldova, intre care Vrancea , Botosani, Bacau, Vaslui si Galati. Pana la ora 11 sunt sub avertizare cod galben judetele…

- Cod galben de ceața in București și 22 de județe, pe 11 noiembrie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata – 11 noiembrie, o serie de atentionari nowcasting Cod galben de ceata si burnita, valabile in 22 de judete, inclusiv in Bucuresti, pana la ora 11.00. Astfel, potrivit meteorologilor,…

- Pana la ora 11:00, este Cod Galben de ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, in județele Cluj, Salaj, Bistrița-Nasaud. Aceeași avertizare de Cod Galben este valabila in județele Olt, Dolj, Mehedinți, Brașov, Covasna, Constanța, Tulcea,…

- Politia Romana anunta ca 40 de localitati din 17 judete au fost afectate de vremea severa din ultimele 24 de ore, cele mai intalnite probleme fiind legate de blocarea cailor rutiere din cauza caderii unor arbori pe carosabil, lipsa energieielectrice sau caderea acoperisurilor unor cladiri.…

- Pe parcursul noptii nu au fost inregistrate situatii care sa puna in pericol vieti omenesti, ca urmare a fenomenelor meteorologice, transmit cei de la MAI. Urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase, in ultimele 24 de ore au fost semnalate efecte la nivelul a 40 localitati din 17 judete…

- Urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase, in ultimele 24 de ore au fost semnalate efecte la nivelul a 40 localitați din 17 județe – Alba, Arad, Bacau, Bihor, Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Giurgiu, Harghita, Maramureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea,…

- Potrivit comunicatului emis de Ministerul Afacerilor Interne, pe parcursul noptii nu au fost inregistrate situatii care sa puna in pericol vieti omenesti, ca urmare a fenomenelor meteorologice. Urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase, in ultimele 24 de ore au fost semnalate efecte…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de COD GALBEN de ceata pentru judetul Buzau si judetele:Suceava, Galati, Bacau, Vrancea, Cluj, Harghita, Brasov, Braila si Tulcea. Ceata s-a instalat, in special, in zona de campie, in dimineata zilei de 21 octombrie a.c. Potrivit meteorologilor,…

- Meteorologii au emis o noua avertizare Cod galben de ceata, valabila in trei judete din zona Moldovei, pe durata urmatoarelor doua ore. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 11:00, in judetele Vrancea, Bacau si Vaslui se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea…