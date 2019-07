Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se strica in toata țara! Specialiștii de la Agenția de Naționala Meteo au lansat un avertisment de vreme rea pentru majoritatea zonelor din Romania. Se anunța furtuni puternice, iar populația este anunțata sa evite ieșirile, care nu-s necesare.

- O tornada de mici dimensiuni a fost fotografiata și filmata in județul Timiș, iar imaginile au fost postate pe Facebook. Județul Timiș a fost luni seara sub avertizare Cod roșu de ploi torențiale, vijelii și grindina.Imagini cu o tornada de mici dimensiuni, suprinse in județul Timiș, au fost…

- Meteorologii au emis o atenționare de tip COD PORTOCALIU de vreme rea pentru o parte a județului Alba. In intervalul orar 13:50 – 15:00 se vor semnala ploi torentiale care vor depasi 35 – 40 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici si medii, intensificari ale vantului cu aspect…

- O avertizare meteo de ploi torențiale, vijelii și grindina a fost emisa de ANM ( Administrația Naționala de Meteorologie) in cea mai mare parte a țarii a ANM. Temperaturile au crescut: valul de aer cald aduce azi 28-33 grade C in Romania.

- O atenționare meteo cu COD GALBEN a fost emisa, luni, pentru Alba și alte 41 de județe și este valabila pana la ora 23.00. Sunt prognozate averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie și izolat grindina. Instabilitatea atmosferica va…

- In regiunile vestice, nordice, centrale și la munte temporar instabilitatea atmosferica va fi accentuata și se va manifesta prin innorari accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii și grindina. In intervale scurte de timp sau prin…

- Meteorologii anunta ca de astazi si pana sambata dimineata in toata tara vor fi ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina. Incepand de la ora 13.00 si pana joi la ora 6.00, 29 de judete se vor afla sub cod galben de grindina, vijelii si averse torentiale. Meteorologii spun ca incepand…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prelungit atenționarea de vreme rea, pana joi dimineața, fiind vizate 29 de județe din țara, inclusiv Alba. COD GALBEN: de miercuri, ora 13.00 pana joi, 30 mai, ora 6.00 In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in…