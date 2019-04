Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța ciclon peste Romania de 1 mai. Vor fi ploi, descarcari electrice, grindina si chiar ninsori si lapovita la munte. PROGNOZA METEO 1 mai. In prima zi a lunii mai, vremea va fi instabila, iar valorile termice diurne se vor situa sub cele caracteristice datei in cea mai mare parte a…

- Mai multi soferi care circula pe DN 1, intre Brasov si Prahova, au tras pe dreapta in apropiere de Comarnic, din cauza grindinei puternice, scrie Mediafax. Meteorologii au anuntat ca in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse cu caracter…

- Temperaturile vor scadea la final de saptamana pe intreg teritoriul țarii. Meteorologii au anunțat cod galben de averse, descarcari electrice, vant și caderi de grindina. In Capitala, vremea va fi placuta in decursul zilei de sambata, inregistrandu-se insa furtuni in noaptea Invierii, conform Mediafax.Citește…

- Interval de valabilitate: 27 aprilie, ora 15 – 28 aprilie, ora 04 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica accentuata, cantitați de apa insemnate; Zone afectate: conform textului și harții; In dupa-amiaza zilei de sambata (27 aprilie) și pe parcursul nopții de sambata spre duminica (27/28 aprilie),…

- Vremea se schimba radical incepand de astazi, de la pranz, pana maine seara – anunta Administratia Nationala de Meteorologie. A fost emisa o informare meteo de instabilitate, valabila pentru cea mai mare parte a tarii. Vor fi ploi torentiale, descarcari electrice, intensificari de vant cu aspect de…

- ANM a emis un Cod Galben valabil pentru intervalul 27 aprilie, ora 15 – 28 aprilie, ora 04. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica accentuata, cantitați de apa insemnate. In dupa-amiaza zilei de sambata (27 aprilie) și pe parcursul nopții de sambata spre duminica (27/28 aprilie), temporar instabilitatea…

- ANM a emis o avertizare de ploi torențiale de scurta durata, insoțite de descarcari electrice. Atenționarea va intra in vigoare astazi, de la ora 15, pana luni, 15 aprilie, la ora 10. Meteorologii vin cu vești proaste astazi. In urmatoarele zile vom avea parte de averse și descarcari electrice in tot…

- FOTO – Arhiva Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o informare meteo de ploi moderate cantitativ si averse, insotite de descarcari electrice, care vizeaza toate regiunile tarii pana luni, la ora 10.00. La munte vor predomina ploile, favorizand topirea stratului de zapada, in special…