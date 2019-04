ANM anunță vreme ploioasă și pentru săptămâna viitoare. Când vor începe să crească temperaturile ANM anunța o vreme ploioasa in decursul saptamanii viitoare in majoritatea zonelor țarii, cu precipitații sub forma de lapovița in unele spații restranse. Temperaturile vor crește, insa, incepand de joi, spun meteorologii. „Luni se vor inregistra ploi mai puține decat in weekend și mai slabe cantitativ. Ele vor aparea cel mai probabil prin Banat, Oltenia, […] Articolul ANM anunța vreme ploioasa și pentru saptamana viitoare. Cand vor incepe sa creasca temperaturile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

