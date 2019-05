ANM anunță vreme frumoasă în următoarele zile. Când se întorc ploile Meteorologii anunța vreme in general frumoasa in urmatoarele zile, cu ploi trecatoare. Pentru ziua de luni sunt anunțate temperaturi maxime de peste 25 de grade celsius urmand ca, de marți, ploile sa-și faca simțita prezența, existand posibilitatea emiterii unui cod galben. Pe parcursul weekendului, vremea ramane in general frumoasa, cu ploi trecatoare și temperaturi care […] Articolul ANM anunța vreme frumoasa in urmatoarele zile. Cand se intorc ploile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

