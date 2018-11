ANM anunță vreme deosebit de rece de minivacanța de 1 Decembrie. Temperaturi și de -20 de grade Temperaturile vor deveni negative in toate regiunile, iar in zori, va fi ger prin nord-estul si centrul tarii. Va continua sa ninga in regiunile sudice si, izolat, in est. Vantul va ramane fenomenul meteo de interes atat miercuri noapte, cat si joi in sud-estul tarii, unde rafale de 60 km/h vor spulbera zapada depusa. In majoritatea regiunilor va mai fulgui, vor fi conditii de ceata si de chiciura. Frigul se va accentua pana sambata. Ziua vor fi intre minus 10 grade in depresiuni si cel mult 3 grade Celsius in vest. Noaptea, gerul va fi prezent in mare parte a tarii, iar in depresiunile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

