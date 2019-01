Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru București, de ploaie ce se va transforma in lapovița și ninsoare, valabila incepand de luni, ora 12:00 și pana marți la aceeași ora. ANM arata ca la finalul acestui intervalul de timp, stratul de zapada va fi de 8 centimetri.„Vremea va fi inchisa.…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a actualizat prognoza pe patru saptamani. Estimarile sunt realizate de catre ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata. Este estimata media saptamanala a abaterilor temperaturii aerului si a cantitatilor de precipitatii fata de media perioadei…

- Iarna se instaleaza in forța, de marți noapte, inclusiv in București! Capitala este sub avertizare de cod galben de ninsori, la fel ca și alte 17 județe. Dupa viscol, insa, vine și gerul. Temperaturile vor scadea chiar pana la – 7 grade Celsius. Vremea va deveni geroasa in Bucuresti, iar precipitatiile…

- Iarna incepe sa iși faca simțita prezența, iar meteorologii anunța o racire a vremii, incepand de maine, in mai multe zone din țara. Temperaturile vor scadea pana la minus 17 grade, cele mai scazute temperaturi inregistrate pana acum, in acest sezon. Capitala și alte 16 județe din sudul și sud-estul…

- In contextul atentionarii Cod galben de ninsori si viscol emise de Administratia Nationala de Meteorologie, Ministerul Afacerilor Interne a transmis ca au fost luate masuri pentru situații de urgențe. „La nivelul judetelor vizate de atentionarea meteo au fost suplimentate efectivele Inspectoratelor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis pentru ziua de miercuri un Cod galben de ninsori si vreme rece pentru regiunile sud-estice si Bucuresti. In Capitala stratul de zapada va atinge 15 cm.

- Operatorii de salubritate vor actiona in mai multe zone ale Capitalei si vor aplica material derapant pe tot parcursul nopții. Iarna in Romania: vant, lapovita, ninsori si temperaturi resimtite de MINUS 20 de grade Celsius. Cum va fi saptamana viitoare "Avand in vedere avertizarea primita…

- Meteorologii au anunțat ca in urmatoarele trei zile vremea se va raci foarte tare și se va ajunge chiar și la temperaturi de minus 10 grade Celsius in anumite zone ale țarii., scrie Observator TV. Temperaturile extreme, mult sub normalul acestei perioade, se datoreaza unui val de aer rece siberian,…