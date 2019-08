Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a reacționat, miercuri, cu privire la proiectul pus in transparența de MAI, cu privire la recompensa cadrelor militare pentru exercitarea exemplara a atribuțiilor. Senatorul PNL a afrimat ca MAI are „tupeu de borfaș” sa vorbeasca de recompense in contextul cazului din Caracal, informeaza…

- Cel putin 12 persoane au murit in orasul pakistanez Karachi in urma inundatiilor produse in sezonul musonic, afirma surse medicale, citate de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.Cele mai multe decese s-au produs prin electrocutare, in conditiile prabusirii stalpilor liniilor de inalta…

- Pasagerii din Romania ai companiilor aeriene au pierdut 2.500 de ore de vacanta in vara anului trecut din cauza nenumaratelor intarzieri, potrivit Raportului unei companii specializate in drepturile pasagerilor aerieni. In perioada 15 iunie - 15 septembrie 2018, un numar de 636.000 de pasageri din Romania…

- Mai multe tari din Europa au experimentat un val de caldura record in ultimele zile si au emis alerte de sanatate, avertizand ca temperaturile au putea creste si mai mult, relateaza site-ul postului BBC si agentia Bloomberg, citate de Mediafax. Valul de caldura provine din regiunea Sahara si se caracterizeaza…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, marți, in calitate de for decizional, o lege privind infiintarea Muzeului Ororilor Comunismului in Romania. Sediul urmeaza sa fie stabilit de Ministerul Culturii.Au fost 276 de voturi 'pentru'. Muzeul va fi instituție publica de cultura și va prezenta…

- Chiar daca oficial Transfagarasanul se deschide abia la 1 iulie, turistii isi programeaza traseele inca de la sfarsitul lui mai. Cand ajung insa fie fac cale intoarsa, fie intra pe sosea pe propria raspundere. Pana sus, la Balea Lac nu se poate ajunge oricum ar fi, din cauza caderilor de pietre si a…

- F. T. Poliția prahoveana a tras linie și a adunat numarul autovehiculelor destinate transportului public de persoane (cu capacitatea de transport mai mare de 8+1 locuri) controlate, precum și al celor destinate transportului de marfa, cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone. Astfel, potrivit…