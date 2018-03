Stiri pe aceeasi tema

- Capitala si 14 judete sunt, vineri, pana la ora 15.00 sub cod portocaliu care vizeaza ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, viscol si vizibilitate scazuta. In Bucuresti si in zece judete, autoritatile au suspendat cursurile, iar CFR anunta ca 18 trenuri care circulau din Bucuresti catre Constanta…

- Participantii la trafic trebuie sa se informeze, inainte de a pleca la drum, in legatura cu situatia din zonele pe care urmeaza sa le tranziteze, sa aiba autovehiculele echipate de iarna, sa circule prudent si sa respecte eventualele restrictii impuse pe anumite sectoare de drum in urma conditiilor…

- Capitala si 14 judete intra sub Cod portocaliu de ninsori abundente de joi noaptea, in timp ce 16 judete se vor afla sub Cod galben de ninsori insemnate de joi dupa-amiaza, potrivit avertizarilor emise miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie...

- Capitala si alte 14 judete intra sub Cod portocaliu de ninsori abundente de joi noaptea, in timp ce 16 judete se vor afla sub Cod galben de ninsori insemnate de joi dupa-amiaza, potrivit avertizarilor emise miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), transmite Agerpres.

- O avertizare cod galben de ger, ninsori si polei, care vizeaza, total sau partial, 17 judete, va intra in vigoare joi, la ora 15.00. De joi de la ora 23.00, 14 judete si Capitala vor fi sub cod portocaliu, urmand a se inregistra ninsori abundente si viscol.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu pentru Banat. Se vor inregistra ninsori abundente și se va depune un strat de zapada consistent, fenomene insoțite temporar de viscol.

- Viorica Dancila cere mobilizarea autoritaților, pentru gestionarea codului portocaliu. Premierul Viorica Dancila a cerut autoritatilor, in deschiderea sedintei de Guvern de miercuri, 21 martie, sa se mobilizeze pentru a gestiona bine situatia generata de caderile masive de zapada si fenomenele extreme…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri o avertizare de vreme rea pentru mai multe regiuni. In intervalul 21 martie, ora 14 – 22 martie, ora 15, vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice cu peste 10 grade mai scazute decat mediile climatologice ale perioadei in cea mai…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 15 judete si Capitala, incepand de joi seara pana vineri, la ora 15.00. In paralel va fi in vigoare si un cod galben de ninsori pentru jumatate de tara.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, astazi, 21 martie, noi avertizari cod galben si cod portocaliu de viscol, ger si ninsori abundente. Astfel, potrivit meteorologilor, in intervalul 21...

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat, in cursul zilei de luni, informarea meteo emisa anterior, suprapunandu-i, in ceea ce privește 19 județe și municipiul București, și o atenționare cod galben.

- Mai mult de jumatate din tara este afectata, duminica, de o racire accentuata a vremii, temperaturile urmand sa fie cu pana la 15 grade mai scazute decat valorile normale pentru aceasta perioada, potrivit unei atentionari Cod galben emise de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Administratia Nationala de Meteorologie atentioneaza ca urmeaza precipitații insemnate cantitativ, intensificari ale vantului și o racire accentuata. Este Cod Galben de vreme rea in sudul judetului Alba si alte zone ale tarii, de pana duminica la ora 23:00. In intervalul menționat vor fi precipitații…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de polei pentru zece judete si municipiul Bucuresti, valabile in perioada urmatoare.Potrivit meteorologilor, in judetul Bihor se va semnala polei pana la ora 22:00. Citește…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi o noua atenționare meteo de precipitații mixte și polei, ninsori moderate cantitativ și strat consistent de zapada, intensificari ale vantului. In intervalul 1 martie, ora 23.00 – 4 martie, ora 10.00, temporar vor fi precipitații in majoritatea regiunilor.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, noi atentionari meteo cod galben si cod portocaliu de ninsori consistente si ger. Capitala si mai multe judete din tara vor fi afectate de noul val de racire accentuata a vremii.

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si pentru Capitala se mentine codul portocaliu de ger, pana in 1 martie, la ora 10.00.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de vreme rea, valabile pana joi, 1 martie. Temperaturile vor fi deosebit de scazute, vor mai fi ninsori si viscol. Cod Galben: val de frig pana joi, 1 martie, ora 10.00, in toata țara. Valul de frig va cuprinde treptat toata țara și…

- Ninsorile abundente continua sa loveasca Baraganul. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a prelungit avertizarea de cod portocaliu pana miercuri, 28 februarie, la ora 20.00, pentru 7 judete din sud-estul tarii, printre care si Ialomita. Conform meteorologilor, se vor inregistra ninsori insemnate…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare meteo de ger, viscol și ninsori abundente. Intreaga tara se va afla, pana pe 1 martie, sub o avertizare de tip COD GALBEN de frig, in timp ce un COD PORTOCALIU va afecta mai multe judete din țara, alte judete fiind afectate de un COD GALBEN…

- Codul portocaliu de ger si viscol ar putea fi extins si dupa 1 martie. Temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul…

- Valul de frig cuprinde toata tara, un cod portocaliu de ger intrand in vigoare in noaptea de duminica spre luni, de la ora 03:00 si va tine pana pe 1 martie. De asemenea, a fost emis un cod portocaliu de ninsori si viscol. Scolile vor fi inchise, luni si marti, in Bucuresti si alte judete care sunt…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica un cod portocaliu de ninsori si vant puternic, valabil pentru 12 judete din sudul tarii, inclusiv in Capitala, relateaza Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Este iarna in toata regula in Romania! Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica un cod portocaliu de ninsori si viscol, valabil pentru 12 judete din sudul tarii, inclusiv in Capitala. Autoritațile ne sfatuiesc sa ne luam masuri de siguranța cand plecam la drum. De altfel, școlile vor…

- O avertizare cod portocaliu de viscol va intra in vigoare luni pentru Bucuresti si judetele din sudul si estul tarii, pana marti dupa-amiaza urmand ca vantul sa aiba intensificari cu rafale de 55-65 de kilometri pe ora, care vor viscoli zapada. Meteorologii au emis si un nou cod galben de ninsori, intensificari…

- O noua atentionare alarmanta de la meteorologi. Dupa ce Administrația Naționala de Meteorologie anuntase sambata un cod portocaliu și unul galben de temperaturi foarte scazute, o noua avertizare meteorologica a fost facuta in urma cu scurt timp.

- Administrația Naționala de Meteorologie a decis sa prelungeasca avertizarea cod galben de vreme rea. Astfel, de la ora 14.00 pana la ora 20.00, județele Constanta si Tulcea se vor confrunta cu intensificari ale vantului, ce vor atinge viteze la rafala de 55/h, dar si ninsori viscolite.Citeste…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineata o atentionare meteorologica cod galben de ninsori insemnate cantitativ, care intra in vigoare joi, la ora 18, și se incheie vineri, la ora 17.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis cod portocaliu de vant puternic pentru sapte judete din zona montana si cod galben de viscol pentru alte 16 judete, pana sambata seara. In zonele vizate de atentionarea cu cod portocaliu, intensificarile vantului vor atinge si depasi la rafala 130-140…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua atentionare de cod galben pentru opt judete din sud-estul tarii unde vor fi intensificari sustinute ale vantului si ninsori viscolite, intre orele 11.00 si 20.00.

- Administratia Nationala de Meteorologie atentioneaza ca in intervalul 21 ianuarie ora 20.00 – 22 ianuarie ora 11.00 a emis un COD GALBEN de vreme rea pentru sudul județului Alba. Se vor inregistra ninsori insemnate cantitativ in zona Șugag. COD GALBEN Interval de valabilitate: 22 ianuarie, ora 05 –…

- Ninsori si vant. Cod galben si la Cluj Meteorologii anunta, pana la ora 15.00, intensificari ale vantului, precipitații mai ales sub forma de lapovița și ninsoare in Crișana, Maramureș, Transilvania, Carpații Meridionali și de Curbura. În intervalul menționat în Crișana, Maramureș…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat, joi seara, Codul portocaliu de viscol, valabil in 12 judete din centrul si estul tarii pana joi la ora 23:00, iar o avertizare Cod galben pentru alte cinci judete din est va fi activa pana vineri la ora 1:00.

- Meteorologii ANM vin cu noi alerte de vreme severa. Potrivit celui mai recent avertisment al specialistilor, 28 de judete vor fi sub alerta cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22 Fenomene vizate:…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni seara atentionari nowcasting Cod galben de ceata in Bucuresti si 18 judete din sudul, centrul si estul tarii, valabile in urmatoarele or...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, alte atentionari cod galben de vant si viscol, in zone inalte, la munte. De asemenea, codul galben de vant din Caras-Severin, a fost prelungit.