ANM a prelungit CODUL GALBEN pentru ninsoare

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit, sambata, atentioarea cod portocaliu de ninsori pentru mai multe judete din vestul, sudul si centrul tarii, pana duminica, la ora 12. Si codul...

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a prelungit codul GALBEN de ceata care determina vizibilitate scazuta si a anutat un nou fenomen meteo. Doua judete ale Romaniei sunt vizate. Afla cat mai dureaza avertizarile meteo și care sunt cele mai afectate zone.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit vineri atentionarea nowcasting Cod galben de vant puternic pentru zona Dobrogei pana la ora 17:00. Conform ANM, in zona de litoral a judetelor...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben de vant si ninsori valabila pana miercuri seara in sudul si sud-estul tarii, cand intra in vigoare o alta avertizare, de vreme deosebit de rece in toata tara, pana vineri.

- Meteorologii au prelungit, luni, codul galben de ninsori, pana la ora 22.00, in zona Carpatilor Orientali si in Moldova. De asemenea, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca, in judetele Tulcea, Buzau, Braila, este cod galben de vant, pana la ora 20.00.

- Codul galben de ceata, prelungit pana la ora 13.00 in sapte judete; vizibilitatea continua sa fie redusa in unele locuri sub 50 de metriMeteorologii au prelungit, duminica, avertizarea cod galben de ceata pentru sapte judete, pana la ora 13.00. Vizibilitatea continua sa fie redusa in unele…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare cod galben de vant si ninsoare pentru zonele montane ale tarii. Miercuri, va fi cod portocaliu de vant in judete din sud.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in aceasta dimineața, o avertizare de tip cod galben de vreme severa imediata. In urmatoarele ore semnala intensificari al vantului ce pot lua aspect de vijelii.