- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare nowcasting Cod galben de vant puternic, valabila in in judetele Constanta si Tulcea, pana sambata, la ora 2:00. Potrivit meteorologilor, in zonele atentionate se vor semnala intensificari ale vantului care vor atinge si depasi…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi mai multe atentionari de tip cod galben valabile pana la ora 13.00.Se semnaleaza ceata, care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.Sub incidenta codului galben au intrat zone din judetele Cluj, Salaj, Bistrita Nasaud,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata si vizibilitate redusa, valabile in sapte judete din centrul si estul tarii, pana la ora 12:00, informeaza Agerpres.Potrivit meteorologilor, in localitati din judetele Alba, Mures, Suceava,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic valabile in orele urmatoare in localitati din judetele Constanta, Tulcea si Buzau. Astfel,...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic valabile in orele urmatoare in localitati din judetele Constanta, Tulcea si Buzau.

- In scopul preintampinarii unor evenimente nedorite, provocate de fenomene meteorologice periculoase, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova reamintește prahovenilor, printr-un comunicat de presa, principalele masuri menite a le proteja viața. Conform atenționarii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, mai multe atentionari nowcasting de ceata, valabile în orele urmatoare în localitati din judetele Constanta, Harghita si Suceava

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in urma cu putin timp cod galben de ploi valabil astazi de la ora 14:10 pana la ora 15:00.Sunt vizate zonele din judetul Tulcea: Sulina, C.A. Rosetti, Sfantu Gheorghe;Se vor semnala averse din care se vor cumula peste 25 l mp, intensificari de scurta durata…