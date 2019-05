Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atentionare de vreme ploioasa, valabila pana luni, la ora 10.00. Asadar, in urmatoarele zile va ploua temporar in toate regiunile și vor fi mai ales averse, insoțite de descarcari electrice, mai insemnate cantitativ ...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o noua avertizare nowcasting Cod galben de vant, ploaie si descarcari electrice, valabila in zone din Banat, Crisana si Oltenia. Potrivit...

- In prima saptamana a lunii aprilie vor fi inregistrate temperaturi care vor depasi pe alocuri 20 de grade Celsius, insa vor fi si zile in care maximele nu vor trece de 15 grade. ANM anunta o vreme schimbatoare, cu precipitatii restranse si intensificari ale vantului. In cea mai mare parte…

- Tipul mesajului : Atenționare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Intervalul : 15 martie 2019 ora 23:00 – 17 martie 2019 ora 03 Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : intensificari ale vantului la munte, ninsori viscolite la peste 1500 m Mesaj…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza de vreme valabila pana in 8 aprilie. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o noua avertizare nowcasting Cod galben de intensificari ale vantului si ploi slabe, valabila in judete din zona Dobrogei. Conform prognozei,...

- Vreme capricioasa in urmatoarele doua saptamani. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a publicat prognoza pana pe 17 martie. La sfarsitul acestei saptamani, maximele termice vor ajunge pana in jurul valorii de 20 - 21 de grade in Muntenia, Oltenia si Banat. Apoi temperaturile vor scadea.

- Regimul termic prognozat de catre meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani (4 - 17 februarie) va fi oscilant, dar temperaturile diurne vor ramane la niveluri pozitive, in timp ce precipitatiile vor fi slabe cantitativ si prezente in majoritatea regiunilor, reiese din prognoza de specialitate,…