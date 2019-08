ANM a emis Cod galben de furtuni în 17 judeţe, până marţi seara Meteorologii anunta cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru 17 judete, valabil marti intre orele 13.00 – 22.00. Judetele vizate de codul galben sunt Maramures, Bistrita-Nasaud, Harghita, Mures, Brasov, Covasna, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad, Hunedoara, Prahova, Dambovita, Arges, Valcea si Gorj. Potrivit meteorologilor, marti de la ora 13 pana la ora 22.00 in zonele montane, in Maramures si local in Transilvania vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse torentiale, intensificari ale vantului, vijelii, frecvente descarcari electrice… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

