- Vreme capricioasa si ploi in continuare, desi temperaturile vor ajunge in sudul tarii la 31 de grade. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), de ploi vom avea parte si in luna iunie. Mai mult, un nou front ciclonic dinspre Marea Mediteraneana care va aduge fenomene extreme.

- In urmatoarele doua saptamani, temperaturile vor fi in scadere in prima parte, urmand ca in partea a doua sa creasca și pana la 25-26 de grade Celsius, transmit meteorologii. Cele mai ridicate temperaturi se vor inregistra in Banat, Moldova și Oltenia. Tot in Oltenia vor fi și averse aproape zilnic.In…

- Euro si dolarul se scumpesc, leul moldovenesc tot mai mult cade, de la o zi la alta.Astazi cursul oficial este 20 de lei si 15 bani pentru un euro si de 17 lei 83 de bani pentru un dolar. Economistii explica tendintele negative prin instabilitatea politica.

- Prognoza meteo 16 aprilie 2019. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de tip Cod Galben de vreme severa pentru 6 judete. Cod Galben de intensificari temporare ale vantului, cu viteze la rafala ce vor depasi local 55...65 km/h.

- Prognoza meteo de weekend! Meteorologii vin cu vești incredibile despre temeperaturile din weekendul acesta. Zilele acestea am avut parte de variații ciudate de temperatura și de vant puternic. Pentru duminica, 7 aprilie, meteorologii au anunțat vreme calda in regiunile intracarpatice si in general…

- In prima saptamana a lunii aprilie vor fi inregistrate temperaturi care vor depasi pe alocuri 20 de grade Celsius, insa vor fi si zile in care maximele nu vor trece de 15 grade. ANM anunta o vreme schimbatoare, cu precipitatii restranse si intensificari ale vantului. In cea mai mare parte…

- Meteorologii moldoveni anunța o schimbare brusca a vremii. Dupa ce am avut cateva zile cu vreme geroasa și cu fulgi de nea, in ultimile zile din luna martie ne vom bucura de vreme insorita și temperaturi de pana la +18 grade Celsius.

- Cerul va fi variabil cu innorari in a doua parte a zilei indeosebi in vest, nord, nord-est si partial in centrul tarii, unde pe arii restranse, va ploua slab. Vantul va sufla in general slab si moderat, cu...