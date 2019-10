Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Ankara au denuntat marti "un atac ce depaseste limitele" din partea presedintelui francez Emmanuel Macron, care a criticat "declinul" statului de drept in Turcia si a invocat modul in care acest stat foloseste migrantii pentru a "face presiuni" asupra UE, transmite AFP potrivit…

- Autoritatile de la Ankara au denuntat marti "un atac ce depaseste limitele" din partea presedintelui francez Emmanuel Macron, care a criticat "declinul" statului de drept in Turcia si a invocat modul in care acest stat foloseste migrantii pentru a "face presiuni" asupra UE, transmite AFP. …

- "Avem nevoie de aparate de lupta. Daca nu vom putea sa achizitionam F-35, vom cauta alte solutii", a declarat ministrul turc al afacerilor externe Mevlut Cavusoglu, aflat in vizita oficiala in capitala Estoniei si citat de agentia oficiala turca Anadolu.Ankara a calificat drept "injusta"…

- Grecia a acuzat marti Turcia ca submineaza securitatea din estul Mediteranei prin forajele de petrol si gaze din apropierea Ciprului, acesta fiind unele dintre cele mai puternice comentarii in aceasta chestiune ale noului guvern de la Atena, transmite Reuters,potrivit news.roCipru a descoperit…

- "Cei care se incred in puterile straine din regiune vor fi ingropati", i-a atentionat Erdogan pe membrii partidului sau, Justitie si Dezvoltare (AK). "Vom gasi o solutie durabila impotriva terorii", a asigurat liderul de la Ankara.Afirmatiile sale vin in contextul in care luni ministrul…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca, în cazul neinstituirii unei zone de securitate în nordul Siriei si daca amenintarile la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operatiune militara la est de Eufrat, informeaza Agerpres,

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca, in cazul neinstituirii unei zone de securitate in nordul Siriei si daca amenintarile la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operatiune militara la est de Eufrat, transmite Reuters. Turcia se afla in discutii cu SUA…

- A doua nava turceasca care intenționeaza sa înceapa extracția de petrol și gaze naturale din Marea Mediterana a ajuns luni în apropiere de coasta Ciprului, generând proteste aprinse din partea autoritaților de la Nicosia privind încalcarea drepturilor sale suverane, relateaza…