- Emmanuel Macron avertizeaza Turcia impotriva oricarei veleitati de ”invazie” a Siriei, dupa asalturile comune ale armetei turce si aliatilor ei arabi sirieni impotriva unei militii kurde in nord-vestul tarii, relateaza AFP conform News.ro . ”Daca s-ar adeveri ca aceasta operatiune ar urma sa ia alta…

- Turcia ar fi 'total condamnabila' daca operatiunile militare lansate de Ankara in Siria au drept scop 'ocuparea' sau 'cucerirea' de teritorii, a declarat marti, in Parlamentul de la Paris, ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP. 'Intelegem ca Turcia vrea sa-si securizeze frontiera…

- Turcia a anuntat ca a cucerit o colina "strategica" in nord-vestul Siriei, in cadrul campaniei sale impotriva unei militii kurde aliate a SUA, campanie ce a tensionat relatiile dintre Ankara si Washington, informeaza AFP."Muntele Barsaya a fost recucerit in jurul orelor locale 14:30 (11:30…

- Statele Unite au promis sa înceteze furnizarea de armament catre militiile kurde din Siria, au sustinut oficialii turci sâmbata, ce au cerut în plus Washington-ului sa-si mute imediat trupele din orasul Manbij, urmatoarea tinta a armatei Turciei. Ofensiva militara…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a chemat sambata Statele Unite ale Americii sa-si retraga 'imediat' militarii desfasurati la Minbej, oras din nordul Siriei controlat de militia kurda YPG, impotriva careia armata turca a lansat o ofensiva, transmite AFP. 'Trebuie…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat vineri ca va extinde si la alte orase din nordul Siriei ofensiva in desfasurare a Turciei impotriva enclavei Afrin, pentru a elimina orice prezenta a unei militii kurde considerate drept organizatie terorista de catre Ankara, potrivit AFP. …

- Președintele Turciei amenința ca va extinde ofensiva din Siria. Erdogan vizeaza alte orașe din nordul țarii unde sunt prezenți militanți kurzi. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat vineri sa extinda la alte orase din nordul Siriei ofensiva turca in curs in enclava Afrin, cu scopul de a…

- Principalele grupuri kurde din Siria nu au primit o invitatie finala la un congres de pace programat sa aiba loc in Rusia saptamana viitoare si nu vor participa atat timp cat continua asaltul Turciei asupra provinciei Afrin, a anuntat joi un inalt oficial kurd, citat de Reuters. Cand congresul de…

- Seful diplomatiei germane a anuntat joi ca a cerut NATO sa deschida discutii in cadrul Aliantei Nord-Atlantice in urma unei controversate interventii turce in nordul Siriei impotriva unei militii kurde, relateaza AFP. ”I-am cerut secretarului general al NATO (Jens Stoltenberg) sa se discute, de asemenea,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat marti la telefon cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre operatiunea militara turca in regiunea Afrin din Siria, informeaza Reuters, din surse din cadrul presedintiei de la Ankara. Potrivit acestora, Erdogan a dat asigurari ca s-au luat…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu,…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a anuntat ca interventia turca in Siria se va extinde in curand si la Manbij. El a cerut Statelor Unite sa nu mai sprijine YPG , iar marti seara a discutat despre criza din Siria cu omologul sau american, secretarul de stat Rex Tillerson, cu ocazia unei…

- Autoritatile kurde siriene au decretat marti ''mobilizare generala'' pentru a apara enclava Afrin (nord), facand apel la civili ''sa puna mana pe arme'', in cea de-a patra zi a ofensivei Turciei in provincia din Siria, relateaza AFP. Ofensiva, lansata sambata…

- Secretarul american al apararii Jim Mattis a cerut marti Turciei sa dea dovada de retinere in ofensiva sa impotriva luptatorilor kurzi din enclava Afrin, in nord-vestul Siriei, despre care oficialul american a afirmat ca a stopat intoarcerea pasnica a refugiatilor si s-ar putea dovedi o ocazie de…

- SUA este preocupata de ofensiva Turciei din Siria de nord si le cere ambelor puteri sa dea dovada de retineri, a afirmat secretarul de stat Rex Tillerson, luni, potrivit Reuters. Avioane militare si tancuri sustin o ofensiva lansata duminica asupra enclavei kurde din Afrin, ce vizapozitiile de protectie…

- Cel putin 54 de combatanti kurzi si rebeli sirieni pro-turci au fost ucisi in cele trei zile de confruntari in nord-vestul Siriei, unde Turcia a lansat sambata o ofensiva impotriva enclavei kurde Afrin, a anuntat luni Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP.'Loviturile…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, l-a contactat telefonic luni pe omologul sau turc, Mevlut Cavusoglu, pentru a-i aduce la cunostinta preocuparea sa in legatura cu escaladarea situatiei din nord-vestul Siriei si cu un posibil impact umanitar asupra populatiei civile locale, relateaza agentia…

- Optsprezece civili, intre care femei si copii, au fost ucisi in ofensiva turca din regiunea Afrin, a transmis luni un purtator de cuvant al aliantei Fortelor Democrate Siriene (SDF). Alti 23 de oameni au fost raniti in conflict, a mai anuntat purtatorul de cuvant, scrie Reuters.Trupele terestre…

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile, relateaza AFP…

- Artileria turca a bombardat luni pozitii ale militiilor YPG, in a treia zi a ofensivei asupra enclavei kurde siriene din Afrin, in conditiile in care zeci de mandate de arestare au fost emise in Turcia in legatura cu aceasta operatiune pentru "propaganda terorista", scrie AFP.

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, operațiune numita „Ramura de maslin”. Este a doua incursiune majora a Turciei in Siria, in regiunea de langa frontiera sa, controlata de SDF, Forțele…

- Consiliul de Securitate al ONU va discuta luni despre degradarea situatiei umanitare din Siria dupa lansarea la sfarsitul acestei saptamani a unei ofensive turce impotriva militiilor kurde din YPG in regiunea Afrin din Siria, au facut cunoscut surse diplomatice, scrie AFP. O reuniune era…

- Turcia a anuntat ca trupele sale terestre au patruns in regiunea Afrin din nordul Siriei, ca parte a operatiunii incepute de oficialii de la Ankara pentru eliminarea luptatorilor kurzi din zona apropiata de granita dintre cele doua state, a anuntat prim-ministrul turc, Binali Yildirim, informeaza…

- Militari turci au intrat duminica in regiunea Afrin, in nordul Siriei, in a doua zi a unei vaste ofensive impotriva unei militii kurde considerata drept "terorista" de catre Ankara, a declarat premierul turc Binali Yildirim, potrivit AFP. Citat de agentia de presa Dogan, Yildirim a declarat…

- Rusia s-a declarat „preocupata“ si a facut apel la „retinere“, dupa anuntul Turciei privind o ofensiva terestra si aeriana in Siria contra unei militii kurde considerata de Ankara drept o organizatie terorista, relateaza AFP.

- Declaratiile liderului de la Ankara au fost facute in cadrul unui congres al partidului de guvernamant din Turcia, AKP, ce a avut loc in orasul Kutahya. Erdogan a precizat ca dupa Afrin va avea loc o operatiune in Manbij deoarece "promisiunile facute Turciei nu au fost respectate". "PKK, YPG…

- Turcia cauta un raspuns in fata noilor planuri de securitate ale SUA la granita cu Siria. Desi interesele Turciei si ale SUA in Orientul Mijlociu sunt divergente, exista inca zone de suprapunere in care cele doua tari pot gasi oportunitati sa coopereze. Una dintre aceste zone este…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis marti ca va termina cu 'cuiburile de teroristi' in regiunile din nordul Siriei controlate de gruparile kurde considerate drept 'teroriste' de catre Ankara, potrivit AFP. 'Maine, in ziua urmatoare, in scurt timp, ne vom…

- Coalitia condusa de SUA in Siria actioneaza impreuna cu militiile aliate siriene pentru a crea o noua forta de frontiera, compusa din 30.000 de oameni, a anuntat coalitia duminica, o decizie care nemultumeste Turcia, deja iritata de sprijinul american pentru fortele in care domina kurzii in Siria,…

- Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie grea' al armatei turce a tintit pozitiile Partidului Uniunii Democratice (PYD), principala formatiune a kurzilor sirieni, care domina zone din nordul Siriei.Ankara sustine ca PYD are legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- Fortele turce desfasurate de-a lungul frontierei cu Siria au atacat cu proiectile orasul Afrin, din nordul acestei tari si aflat sub controlul militiilor kurde, pentru a doua zi consecutiva, relateaza duminica DPA, conform agerpres.ro. Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, joi, ca Angela Merkel a fost singurul lider adevarat al Europei din ultimii ani, in contextul in care Ankara isi doreste imbunatatirea relatiilor cu Berlinul, relateaza Politico.eu.

- Ofensiva fortelor guvernamentale siriene contra pozitiilor rebelilor din provincia Idlib, din nord-vestul Siriei, ameninta eforturile comune ale Turciei, Rusiei si Iranului in vederea instaurarii pacii in regiune, a declarat miercuri seara seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters.…

- Turcia si-a epuizat rabdarea in legatura cu eventuala sa aderare la Uniunea Europeana si nu mai poate astepta inca 50 de ani (pentru a intra in blocul comunitar european, n.r.), a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de DPA, scrie Agerpres. ''Haideţi să nu mai…

- La inceputul saptamanii, președintele francez Emmanuel Macron l-a primit pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, intr-o vizita de relansare a relațiilor dupa schimburi de declarații nu tocmai magulitoare intre Paris și Ankara.

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare la UE, declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, in conferința de dupa intalnirea de la Palatul Elysee cu omologul sau Recep Tayyip Erdogan. UE trebuie sa inceteze ipocriza de a lasa…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva în organizatie, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Emmanuel Macron s-a întâlnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- ''SUA desfasoara in prezent o serie de comploturi grave. Nu doar pe teren judiciar, ci de asemenea pe teren economic'', a declarat Erdogan in cadrul unei conferinte de presa la Istanbul. Presedintele turc urmeaza ca in cursul zilei de vineri sa se deplaseze la Paris, unde se va intalni cu omologul…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau turc, Recep Erdogan, ca Statele Unite nu vor mai furniza arme militiilor kurde din Siria care lupta împotriva retelei teroriste Stat Islamic, a declarat Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe de la Ankara, relateaza postul France…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avut o "intalnire informala" cu omologul sau german Sigmar Gabriel sambata in sudul Turciei pentru a discuta "chestiuni dificile" la originea tensiunilor intre Ankara și Berlin, primul tete-a-tete dupa ce Turcia a eliberat luna trecuta…