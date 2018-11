Stiri pe aceeasi tema

- "In stadiul actual, consideram ca o ancheta internationala este indispensabila", a declarat ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, citat de agentia nationala de presa Anadolu. "La inceput, am spus ca formam un grup de lucru cu Arabia Saudita si ca nu intentionam sa prezentam afacerea…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a afirmat miercuri ca Turcia a trimis unui numar de 83 de tari cereri de extradare a peste 450 de presupusi membri ai Organizatiei Teroriste Fetullah (FETO), despre care Ankara afirma ca s-a aflat in spatele tentativei de puci din 2016, relateaza agentia…

- Ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, a declarat ca a cerut SUA derogari in perspectiva datei limita pentru reimpunerea de sanctiuni asupra sectorului financiar si energetic al Iranului, informeaza miercuri agentia de presa Anadolu, preluata de dpa. "Am transmis solicitarile…

- In cadrul turneului in Turcia, Emiratele Arabe Unite si Kuweit, intreprins de o delegatie guvernamentala, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat Stefan-Radu Oprea s-a intalnit la Ankara cu ministrul adjunct al Comerțului din Turcia, Gonca Yilmaz Batur, si cu liderii Uniunii…

- CHIȘINAU, 17 oct – Sputnik. Teroriștii care acționeaza în Turcia, și-au întensificat activitatea și în Moldova, a declarat președintele Turciei, Recep Tayyp Erdogan, în cadrul unui briefing comun de presa cu președintele moldovean, Igor Dodon. ”Vreau…

- Parchetul turc a cerut vineri ridicarea masurii arestului la domiciliu si a interzicerii parasirii teritoriului Turciei impuse pastorului american Andrew Brunson, in cadrul unei noi audieri in procesul sau, relateaza AFP, Reuters si dpa. In cazul in care cererea parchetului va fi acceptata de instanta…

- Ministrul olandez de externe, Stef Blok, aflat miercuri in vizita la Ankara, a afirmat ca negocierile de aderare a Turciei la Uniunea Europeana se afla intr-un punct mort si ca autoritatile turce trebuie sa-si rezolve problemele, inclusiv cele referitoare la statul de drept si drepturile omului,…

- Guvernul turc a cerut Germaniei extradarea jurnalistului Can Dundar, fostul redactor-sef al cotidianului turc de opozitie Cumhuriyet, si a altor 68 de persoane suspectate de terorism, solicitare care coincide cu vizita presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan la Berlin, scrie vineri ziarul turc Yeni…