- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam, se arata intr-un raport ONU.…

- Moartea unei luptatoare kurde in Siria a revoltat comunitatea sa. Femeia care a luat parte la operațiunile militre impotriva Statului Islamic a fost mutilata, dupa ce a fost ucisa. O inregistrare care circula pe internet starnește controverse. In imagini apar mai mulți barbați, care stau in jurul trupului…

- Trecuta neobservata in Occident, relansarea Tratatului de la Lancaster House intre Londra si Paris, instaureaza o super „Ințelegere cordiala”, cu mult mai profunda decat cea de acum 114 ani, din 1904. Ea va participa la restabilirea unei lumi bipolare, provocand, in mod inevitabil, iesirea Frantei…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, a declarat ca Ankara considera drept "insultatoare" afirmatiile presedintelui francez Emmanuel Macron privind ofensiva Turciei in Afrin, dupa ce liderul de la Paris a avertizat Ankara sa nu transforme operatiunea intr-o scuza pentru invazia Siriei.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat Turcia, miercuri, ca operatiunea desfasurata in regiunea Afrin nu ar trebui sa devina o scuza pentru invadarea Siriei, afirmand ca isi doreste ca Ankara sa isi coordoneze actiunile impreuna cu aliatii, informeaza,

- Un procuror turc a ordonat arestarea a 11 membri executivi ai Asociatiei Medicale Turce (TTB) in cadrul unei investigatii dupa ce asociatia s-a opus operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei, relateaza Reuters, dpa si AFP, potrivit agerpres.ro. Potrivit procurorului, politia din Ankara…

- Divizia de gestionare a patrimoniului a Deutsche Bank nu recomanda in prezent investitiile in criptomonede, potrivit lui Markus Mueller, seful Oficiului pentru Investitii. Printre probleme se regasesc volatilitatea ridicata, posibila manipulare a preturilor si pierderea de date sau furtul de date, a…

- Autoritatile militare de la Washington nu "iau in considerare" posibilitatea retragerii trupelor americane din zona orasului sirian Manbij, in pofida avertismentelor Turciei, care intentioneaza sa lanseze o ofensiva impotriva fortelor kurde ce controleaza localitatea, a declarat un general SUA.

- Statele Unite au promis sa înceteze furnizarea de armament catre militiile kurde din Siria, au sustinut oficialii turci sâmbata, ce au cerut în plus Washington-ului sa-si mute imediat trupele din orasul Manbij, urmatoarea tinta a armatei Turciei. Ofensiva militara…

- Politia germana a ordonat sambata dispersarea manifestatiei kurzilor organizate la Koln impotriva ofensivei turce in Siria, din cauza prezentei in cortegiu a unor simboluri ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), scos in afara legii de Turcia si aliatii sai occidentali, relateza Agerpres.

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a chemat sambata Statele Unite ale Americii sa-si retraga 'imediat' militarii desfasurati la Minbej, oras din nordul Siriei controlat de militia kurda YPG, impotriva careia armata turca a lansat o ofensiva, transmite AFP. 'Trebuie…

- Divergentele dintre SUA si Turcia in privinta ofensivei armatei turce in Siria impotriva unei militii kurde sustinute de americani au izbucnit joi la lumina zilei, cele doua parti oferind versiuni diferite in urma unei discutii intre presedintii turc si american, scrie AFP.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat marti la telefon cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre operatiunea militara turca in regiunea Afrin din Siria, informeaza Reuters, din surse din cadrul presedintiei de la Ankara. Potrivit acestora, Erdogan a dat asigurari ca s-au luat…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat, miercuri, ca tara sa îsi va extinde operatiunea militara în Siria, un gest ce ar putea aduce fortele turce în confruntare cu cele ale Statelor Unite, în conditiile

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters, preluat de Agerpres.Ministrul turc de externe,…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile în regiunea Afrin din Siria s-a soldat pâna acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de…

- Operatiunile militare efectuate de Turcia in Siria se vor incheia atunci cand refugiatii vor putea reveni in siguranta pe teritoriul sirian, anunta Presedintia de la Ankara, conform site-ului agentiei Reuters.

- Situatia umanitara din provinciile siriene Idlib si Ghouta de Est se va imbunatati substantial odata ce Statele Unite vor incepe cu adevarat lupta impotriva gruparii teroriste Frontul al-Nusra, a declarat luni ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Optsprezece civili, intre care femei si copii, au fost ucisi in ofensiva turca din regiunea Afrin, a transmis luni un purtator de cuvant al aliantei Fortelor Democrate Siriene (SDF). Alti 23 de oameni au fost raniti in conflict, a mai anuntat purtatorul de cuvant, scrie Reuters.Trupele terestre…

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile, relateaza AFP…

- Trupele terestre turce au intrat, duminica dimineața, in Siria de nord, ca parte a campaniei militare prin care Ankara dorește sa elimine luptatorii kurzi din aceasta zona, a anunțat premierul Turciei, citat de BBC News. Binali Yildirim a declarat ca scopul acestei misiuni este stabilirea unei „zone…

- Declaratiile liderului de la Ankara au fost facute in cadrul unui congres al partidului de guvernamant din Turcia, AKP, ce a avut loc in orasul Kutahya. Erdogan a precizat ca dupa Afrin va avea loc o operatiune in Manbij deoarece "promisiunile facute Turciei nu au fost respectate". "PKK, YPG…

- Armata turca a anuntat ca a executat noi atacuri sambata impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in nordul Siriei, in contextul in care o ofensiva terestra pare iminenta, relateaza AFP. Fortele armate turce au afirmat ca au atacat "in situatie de legitima aparare"…

- "Statele Unite incearca sa formeze structuri alternative de autoritate in zone vaste de pe teritoriul Siriei", a declarat Serghei Lavrov in cursul unei conferinte de presa organizate la Natiunile Unite."Acest lucru se intampla si intra in contradictie cu angajamentele asumate (de Statele…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Trupele si tancurile turcesti din apropierea granitei siriene fac ultimele pregatiri pentru a-i ataca pe partenerii kurzi ai armatei americane aflati in nordul Siriei, in timp ce tensiunile dintre Ankara si Washington ating niveluri fara precedent, potrivit Rador care citeaza The Guardian .

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis marti ca va termina cu 'cuiburile de teroristi' in regiunile din nordul Siriei controlate de gruparile kurde considerate drept 'teroriste' de catre Ankara, potrivit AFP. 'Maine, in ziua urmatoare, in scurt timp, ne vom…

- Coalitia condusa de SUA in Siria actioneaza impreuna cu militiile aliate siriene pentru a crea o noua forta de frontiera, compusa din 30.000 de oameni, a anuntat coalitia duminica, o decizie care nemultumeste Turcia, deja iritata de sprijinul american pentru fortele in care domina kurzii in Siria,…

- Fortele turce desfasurate de-a lungul frontierei cu Siria au atacat cu proiectile orasul Afrin, din nordul acestei tari si aflat sub controlul militiilor kurde, pentru a doua zi consecutiva, relateaza duminica DPA, conform agerpres.ro. Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie…

- Ministerul de Externe turc a declarat vineri ca cetatenii turci care calatoresc in Statele Unite ale Americii se confrunta cu riscul arestarii arbitrare si le-a recomandat acestora sa-si revizuiasca planurile de calatorie si sa-si ia masuri de precautie daca decid sa mearga in SUA, relateaza Reuters.…

- Fostul sef al Statului Major al armatei ruse, Viktor Bondarev, a acuzat marti SUA ca au furnizat teroristilor dronele folosite in atacul de vineri noaptea asupra bazelor militare ruse de la Hmeimim si Tartous din Siria, transmite agentia EFE. 'In primul rand (...), SUA au invadat o tara suverana…

- Turcia a acuzat marti regimul sirian ca ii are drept tinta pe rebelii 'moderati' sub pretextul unei ofensive impotriva jihadistilor, apreciind ca o astfel de evolutie risca sa 'saboteze' procesul de negocieri destinat sa puna capat conflictului in Siria, relateaza AFP. …

- Jurnalistul, care lucreaza pentru publicatia "Trimis special" a postului de televiziune France 2, l-a intrebat pe Recep Tayyip Erdogan cu privire la interceptarea din ianuarie 2014, dezvaluita in mai 2015, a unor camioane apartinand Serviciilor Secrete Turce (MIT) si care se presupune ca transportau…

- Operatiune de succes a trupelor speciale afgane in provincia Helmand, din sudul tarii. Militarii au reusit sa captureze mai multi luptatori talibani si au confiscat arme si munitii. Imaginile au fost facute publice de Pentagon, care s-a ocupat de instruirea trupelor speciale afgane.

- Fundatia PRAIS a realizat studiul „Obiceiurile de stil de viata ale adolescentilor” in cadrul proiectului educational „Suntem generatia in miscare!”, in colaborare cu Departamentul de Sociologie al Facultatii de Stiinte Politice...

- Trupele militare separatiste din regiunea transnistreana au finanțari ilicite de la Moscova, spune fostul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, Igor Munteanu, relateaza Politics.MD. „Militarii GOTR au fost responsabili de transferuri de tehnica, muniții,…

- Haider al-Abadi, premierul Irakului, a declarat sambata ca razboiul impotriva retelei teroriste Stat Islamic s-a incheiat, afirmand ca fortele armate irakiene au recapatat controlul intregii zone de frontiera cu Siria, informeaza site-ul postului France 24.

- Autoritatile turce au emis mandate de arestare pe numele a 360 de persoane intr-o operatiune care ii vizeaza pe sustinatorii din cadrul armatei ai predicatorului Fethullah Gulen, pe care Ankara il considera a fi organizatorul tentativei de lovitura de stat din iulie 2016, au relatat miercuri postul…

- Șase bombardiere rusești cu raza lunga de acțiune Tu-22M3 au lovit duminica ținte ale organizației jihadiste Statul Islamic in provincia siriana Deir al-Zor, au anunțat agenții de presa rusești citand Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Bombardiere care au decolat de pe un aerodrom…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau turc, Recep Erdogan, ca Statele Unite nu vor mai furniza arme militiilor kurde din Siria care lupta împotriva retelei teroriste Stat Islamic, a declarat Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe de la Ankara, relateaza postul France…

- Autoritatile turce cred ca ”numarul doi” al puciului esuat de anul trecut se afla in Germania si au pregatit marti o cerere de extradare care sa fie transmisa Berlinului, potrivit agentiei proguvernamentale Anadolu, scrie AFP. Aceasta cerere il vizeaza pe Adil Oksuz, considerat de Ankara drept seful…

- „Dovezile irefutabile” prezentate de catre Ministerul rus al Apararii ca dovada a complicitații Armatei SUA cu ISIS in Siria, care s-au dovedit a fi capturi de ecran dintr-un joc video, au strarnit amuzamentul militarilor americani. Dupa ce imaginile in cauza au fost rapid indepartate de catre armata…

- Ministerul rus al Apararii a emis noi acuzații impotriva coaliției occidentale conduse de Statele Unite, care lupta in Siria impotriva militanților grupului terorist „Statul islamic” (ISIS). Militarii ruși au declarat ca au obținut „dovezile susținerii ISIS” de catre coaliția occidentala. Ministerul…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca cei care nu cred intr-o solutie militara in Siria ar trebui sa-si retraga trupele, dupa ce Rusia si SUA au afirmat ca nu este posibila nicio solutie militara in Siria, relateaza Reuters. 'Am probleme cu intelegerea acestor comentarii.…

- Economistul sef al Bancii Nationale a Romaniei, Valentin Lazea, a declarat, luni, ca anumite criterii de aderare a Romaniei la zona euro, precum deficitul bugetar, inflatia si dobanzile, risca sa nu mai poata fi indeplinite de anul viitor. "Cel mai mare pericol de depasire il reprezinta deficitul…

- Barbatii care manânca singuri risca sa ajunga obezi, arata un studiu realizat de cercetatori de la Universitatea din Seul, Coreea de Sud. Mai mult, ei risca sa dezvolte sindrom metabolic si hipertensiune arteriala.