Ankara așteaptă livrarea sistemelor rusești S-400 "Oricat de curand va fi pregatita Rusia sa livreze sistemele, vom fi pregatiti sa le acceptam", a declarat acesta pentru reporteri. Turcia si Statele Unite sunt in dezacord de cand Ankara a luat decizia de a achizitiona unul din sistemele antiaeriene S-400, despre care Washingtonul considera ca nu sunt compatibile cu NATO si ca ameninta avioanele de lupta F-35, la a caror producere participa si Turcia. Vezi și: Zeci de cadavre au fost descoperite intr-o ferma din Mexic Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

