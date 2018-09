Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a facut apel la Franta pentru "a consolida" acordul ruso-turc asupra provinciei siriene Idlib in Consiliul de Securitate al ONU, a afirmat seful diplomatiei de la Paris, Jean-Yves Le Drian, intr-un interviu care urmeaza sa apara in editia de sambata a cotidianului Le Monde, relateaza AFP preluata…

- Rusia si Turcia s-au pus de acord asupra granitelor 'zonei demilitarizate" pe care presedintii rus Vladimir Putin si turc, Recep Tayyip Erdogan, doresc sa o instituie in provincia Idlib pentru a evita un asalt asupra ultimului bastion al rebelilor in Siria, a anuntat vineri seful diplomatiei…

- Comisia Europeana a cerut marti ca acordul anuntat luni intre Turcia si Rusia vizand evitarea unui atac asupra provinciei siriene nord-vestice Idlib, ultimul bastion al rebelilor, sa garanteze 'protectia vietilor si a infrastructurilor civile', transmite AFP preluata de Agerpres. 'Speram ca…

- Acordul incheiat marti intre Moscova si Ankara pentru evitarea unui asalt al trupelor regimului de la Damasc asupra provinciei insurgente siriene Idlib este un exemplu de "diplomatie responsabila", a apreciat marti seful diplomatiei iraniene Javad Zarif, informeaza AFP. "Cateva saptamani…

- Ambasadoarea Marii Britanii la ONU, Karen Pierce, a acuzat Rusia in cadrul Consiliului de Securitate ca „se joaca cu vietile oamenilor“, dupa ce autoritatile din tara sa au ajuns la concluzia ca doi agenti ai GRU, serviciile secrete militare ruse, se afla in spatele otravirii fostului agent dublu Serghei…

- Tarile membre ale Uniunii Europene care fac parte din Consiliul de Securitate al ONU au facut apel joi la Rusia si Iran sa respecte acordul de incetare a focului in provincia Idlib din Siria si au atras atentia ca o actiune militara ar putea avea "consecinte potential catastrofale pentru civili",…

- Turcia ”are nevoie” de sisteme ruse de aparare antiaeriana de tip S-400 si va intra in curand in posesia lor, a declarat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, pe fondul unor tensiuni cu Washingtonul care ameninta sa blocheze livrarea unor avioane de lupta Ankarei, relateaza AFP. ”Acordul pe…

- Franta si Rusia vor livra in premiera impreuna ajutor umanitar in Siria, cu destinatia Ghouta de Est, fosta enclava rebela recucerita in aprilie de regimul lui Bashar al-Assad, a anuntat presedintia franceza intr-un comunicat comun cu Rusia, relateaza AFP. Un avion cargo rus a ajuns vineri,…