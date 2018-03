Stiri pe aceeasi tema

- MOMENT FESTIV… Cel mai batran jandarm din judetul Vaslui a fost cinstit, ieri, de conducerea Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) si de catre Institutia Prefectului, judetul Vaslui, in cadrul Zilei Veteranilor Unitatii. Este vorba despre lt. col. (r.) Ghiorghe Rotaru, din Dragomiresti. La cei…

- Ilustrul om politic si de stat Alexandru Vaida-Voievod a fost omagiat ieri in cadrul unei ceremonii organizate la Bobalna de Institutia Prefectului – Judetului Cluj, in colaborare cu Primaria Comunei Bobalna, cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Judetean „Alexandru Vaida-Voevod” Cluj si al Diviziei…

- In cadrul manifestarilor aniversare ale Centenarului Romaniei, Instituția Prefectului — Județul Cluj, impreuna cu Primaria comunei Bobalna, cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Alexandru Vaida-Voevod” Cluj și al Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, va organiza un eveniment comemorativ dedicat…

- Miercuri, 14.03.2018, intre orele 10.00 – 12.30, in municipiul Ramnicu Valcea se va desfasura un exercitiu de instiintare, avertizare, alarmare si evacuare in organizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si sub conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”General Magheru”. Obiectivele…

- Un batran a fost incendiat de propriul fiu in Manastirea Humorului, județul Suceava. Baut bine, barbatul și-a stropit parintele cu o substanța inflamabila și apoi i-a dat foc. Pensionarul de 86 ani s-a ales cu arsuri grave pe mai mult de jumatate din suprafața corpului. Cel care a comis oribila fapta…

- Polițiștii Postului de Poliție Sig au identificat și reținut, joi, 1 martie, pe baza de ordonanța de reținere, un adolescent de 19 ani, din comuna Sig, banuit de comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat. Faptele au fost comise atat ziua, cat și pe timp de noapte, potrivit Inspectoratului de…

- „Din primele cercetari efectuate la fata locului, a rezultat faptul ca un barbat, de 41 ani, din judetul Cluj, in timp ce ar fi condus o autoutilitara pe DE 583, dinspre Iasi catre Letcani ar fi surprins si accidentat un batran de 89 ani, care s-ar fi angajat in traversarea strazii prin loc nepermis",…

- O noua manifestare cultural-istorica lea reamintit, dambovitenilor figura marcanta a unui domnitor, care a adus capitala tarii la Targoviste. Garnizoana Targoviste si Filiala Mihai Viteazul Dambovita a Asociatiei nationale „Cultul Eroilor Regina Maria” au organizat, in Piata Tricolorului din Targoviste,…

- Un batran de 70 de ani a murit, vineri dupa-amiaza, intr-un incendiu in județul Timiș, dupa ce casa lui din comuna Banloc a fost cuprinsa de flacari. Pomperii au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autosanitara SMURD, un ofițer și 10 subofițeri din cadrul Stației de Pompieri…

- TRAGIC Un batran de 88 de ani, Emil Buganu, din satul Babuta, comuna Dragomiresti, si-a pierdut viata `n cel mai crunt mod: ars de viu. Incendiu a fost anuntat azi noapte, iar la fata locului au intervenit sapte subofiteri si un ofiter de la Detasamentul Barlad, cu o autospeciala de lucru cu apasi…

- Politistii din cadrul Postului de Politie Ulmi au desfasurat o actiune pe raza de competenta, in vederea prevenirii si combaterii actelor de braconaj cinegetic. Astfel, politistii au depistat doi tineri, de 24 si 29 de ani, ambii din Dragomiresti, in timp ce se aflau pe un fond de vanatoare din Dumbrava,…

- Un barbat in varsta de 88 de ani, din localitatea Babuta, comuna Dragomiresti, a decedat in noaptea de marti spre miercuri, in urma unui puternic incendiu izbucnit la locuinta sa, au declarat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. La locul producerii incendiului…

- Un incendiu violent a izbucnit joi seara la o locuința de pe strada Marginașa din Cluj-Napoca, in urma incendiului o persoana fiind gasita decedata. Apelul la numarul unic de urgența 112 a fost dat in jurul orei 19:30, la fața locului deplasandu-se mai multe echipaje de stingere a incendiilor,…

- Mobilizare ca la carte a specialiștilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Valcea pentru salvarea unui caine care a cazut intr-o fantana. Unul dintre salvatori a coborat peste opt metri in puțul cu un diametru de doar un metru, pentru a scoate din apa un Rottweiler. Animalul…

- Un gardian al Penitenciarului Poarta Alba este cercetat de catre politisti fiind acuzat ca si-a agresat si incatusat bunicul, iar apoi l-a pus in portbagajul masinii. Gardianul fusese trimis acasa de sefi din cauza comportamentului inadecvat.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie…

- "Acestia sunt banuiti ca, in noapte de 3 spre 4 februarie, s-ar fi deplasat la locuinta unui barbat de 80 de ani, din Curtea de Arges, pe care l-ar fi deposedat de suma de 20.000 de lei. Anterior, barbatul fusese contactat telefonic de o persoana care ar fi pretins suma de bani pentru a constitui despagubire…

- Aseara, in jurul orei 18.15, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad – I.T.P.F. Timisoara s-a prezentat, pentru efectuarea formalitatilor specifice, calatorind pe jos, cetateanul roman Georgel P., in varsta de 34 de ani, domiciliat pe raza judetului Caraș-Severin. Cu ocazia efectuarii controlului…

- Un incendiu puternic a izbucnit duminica dimineața la doua case și anexele acestora. Incendiul a izbucnit in jurul orei 10.30 in str Merișani, Sectorul 5, flacarile manifestandu-se cu putere, existand posibilitatea de propagare. La fața locului au acționat inițial patru autospeciale de stingere, dar…

- Un barbat din Tulcea a fost recuperat, vineri, de lucratorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta de pe sarmele de intins rufe ale unui apartament de la etajul intai al unui bloc din municipiu. Barbatul in varsta de 37 de ani a declarat presei ca si-a pierdut cheile apartamentului…

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de percheziții efectuate in județele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si in Bucuresti. Trei persoane au fost aduse la audieri. La data de 31 ianuarie, politisti…

- O persoana a fost ranita dupa ce un TIR incarcat cu cherestea s a rasturnat peste un autoturism, miercuri seara, pe DN7 Valea Oltului intre localitatile Calimanesti si Brezoi, relateaza AGERPRES. In urma accidentului traficul rutier in zona fiind blocat total, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Femeile au fost puse sub control judiciar pentru 60 de zile, iar copila si cele trei surori ale sale au fost plasate la un asistent maternal. In timpul anchetei, suspectele nu au negat ca au legat fetita, insa sustin ca aceasta sufera de o afectiune care o face agresiva cu fratii ei. Potrivit reprezentantilor…

- Centrul International de Conferinte al Universitatii Valahia a fost gazda evaluarii activitatii Inspectoratului de Jandarmi Judetean „Mircea cel Batran” Dambovita, inspectorul sef, col. Viorel Matei prezentand invitatilor si personalului bilantul activitatilor desfasurate pe parcursul anului 2017 de…

- Un microbuz in care se aflau 11 persoane s-a rasturnat luni seara pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localitatii Calimanesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- In saptamana 22-26 ianuarie, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 11 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire a efectuat activitati…

- Un agent de politie din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Giurgiu a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de favorizare a faptuitorului. Potrivit unui comunicat emis, vineri, de Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Giurgiu, barbatul este acuzat ca a scos un inculpat…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si doi copii au murit, iar doi adulti au fost raniti.Potrivit…

- Ziua Unirii Principatelor, 24 ianuarie, a fost celebrata, miercuri, la monumentul lui Alexandru Ioan Cuza, in fața sediului Inspectoratului de Poliție Timiș. Prefectul de Timiș a anunțat, cu aceasta ocazie, ca urmeaza sa discute, saptamana viitoare, cu președintele CJ și primarul Timișoarei, despre…

- Polițiștii salajeni de la structurile de ordine publica au desfașurat in anul 2017, 415 acțiuni pentru combaterea ilegalitaților in domeniul silvic. In acest context, au aplicat peste 18.000 sancțiuni contravenționale, in valoare de 8,7 milioane de lei, din care 638 au fost la Legea 171/2010, privind…

- Doi tineri din municipiul Pitesti, intoxicati cu substante necunoscute, au fost transportati la spital, sambata, dupa ce au fost gasiti pe o strada din cartierul Trivale. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, cetatenii din zona au sunat la 112…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru salvarea unui barbat de 44 de ani cazut intr un put de 15 m adancime in Ovidiu, in zona Ecluzei. ...

- Restrictia de trafic impusa pe DN 1A se mentine pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de zece tone, un filtru fiind instituit in zona Valenii de Munte, a anuntat, joi dimineata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, Marian Popescu. …

- Adolescenții de 14 și, respectiv, 16 ani din Ungheni, care au disparut, au fost gasiți de oamenii legii. Informația a fost oferita pentru UNIMEDIA de purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Ungheni, Lilia Covaliov.

- Un incendiu puternic a izbucnit marți seara la o gospodarie din Bistrița, la fața locului fiind trimise mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Bistrița-Nasaud.

- In jurul orei 16:20, pe Bulevardul Decebal din Oradea, polițiștii Biroului Rutier Oradea au depistat in trafic un barbat de 42 de ani, din Oradea, in timp ce conducea o masina fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Dupa investigatii, politistii au dispus…

- 'Politisti de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectueaza 20 de perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetele Prahova, Bacau, Giurgiu si Ilfov.…

- Pentru cresterea gradului de siguranta rutiera la nivelul judetului, politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au aplicat 190 de sanctiuni contraventionale pentru neregulile constatate in trafic si au retinut 12 permise de conducere.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, care joi au intervenit pentru stingerea unui incendiu in localitatea Mioarele, au descoperit in casa in flacari, in timpul interventiei, un barbat cu gatul taiat.Surse judiciare sustin ca cel mai probabil este vorba despre…

- La data de 10 ianuarie a.c , in jurul orei 16.00, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta s a primit sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la emiterea mandatului de arestare preventiva in lipsa pe numele inculpatului Radu Stefan Mazare. Imediat, la nivelul Inspectoratului…

- Politistii prahoveni au deschis un dosar penal pentru sustragere sau distrugere de inscrisuri in cazul medicului care a fost filmat cu o camera ascunsa in timp ce refuza internarea unei femei de 87 de ani, rupand fisa medicala a acesteia, scrie AGERPRES. Citeste si: HALUCINANT - Polițistul-pedofil,…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 12.30, pe autostrada Arad – Timișoara. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad, accidentul s-a produs pe sensul de mers spre Timișoara, dupa ieșirea spre Zadareni. Incidentul s-a soldat cu doua victime,…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean 'Mihail Kogalniceanu' Constanta, cu sediul in municipiul Constanta, str. Mircea cel Batran nr. 108, organizeaza concurs in vederea incadrarii prin recrutare directa, a urmatorului post de personal contractual: Denumirea postului: ingrjitor (cladiri) - post contractual…

- Un accident soldat cu cinci raniți s-a petrecut vineri, pe Drumul Național 66, la intrarea in Calan. „Șoferul unui autoturism care circula din direcția Calan spre Hațeg, la intersecția cu Drumul Județean 687, in momentul efectuarii virajului spre stanga prin loc nepermis, nu a acordat prioritate de…

- In perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, 105 politisti au acționat zilnic pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica. Structurile de poliție au intervenit la 264 de evenimente sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112. Polițiștii au constat in aceasta…

