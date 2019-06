Aniversări, 9 iunie Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Diaconu , pugilist (n. 1978); Attila-Zoltan Cseke , senator UDMR de Bihor, f. ministru (n. 1973); Aurel Patrascu , grafician (n. 1958); Ciprian Danciu , fotbalist și antrenor (n. 1977); Connect-R aka Stefan Mihalache, cantareț de hip-hop (n. 1982); Cornel Pieptea , politician PNL (n. 1976); Cornel Țalnar , antrenor de fotbal (n. 1957); Cristian Panin , jucǎtor de fotbal (n. 1978); Dragos Voicu , scriitor (n. 1975); Prof. Elena Zaharia-Filipaș , filolog - Universitatea din București (n. 1938); Hristu Chiacu , jucator de fotbal (n. 1986); Ileana Cotrubas… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

