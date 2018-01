Stiri pe aceeasi tema

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Mutu , fotbalist (n. 1979); Cristian Petru Bodea , senator PNL de Bihor (n. 1974); Lucian Vasiliu , scriitor (n. 1954); Marin Burlea , senator UNPR de Iasi (n. 1949); Monica Gabor , top model, f. nevasta a lui Irinel Columbeanu (n. 1987); Ovidiu Coriolan…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Banel Nicolita , fotbalist (n.1985); Diana Lupescu , actrita (n. 1954); Eugen Petri , sculptor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1958); Gabriel Cristea , solist de muzica ușoara (n. 1978); George Mazilu , pictor (n. 1951); Georgel Pascu ,…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Anca Giura , grafician, pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1962); Catalin Balescu , pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1962); Dorin-Ioan Rus , istoric (n. 1973); Elena Dumitru , f. deputat FSN de Dambovita…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Cioroianu , ambasador la UNESCO, istoric, f. ministru PNL de Externe (n. 1967); Andra Rotaru , poeta (n. 1980); Aura Poterasu , reporter TV (n. 1986); Coleta de Sabata , prozatoare, traducatoare (n. 1935); Cosmin Vlad , sculptor, membru al Uniunii Artiștilor…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Dana Diaconu , filolog si istoric literar (n. 1948); Doru Istudor , baterist și compozitor de muzica hard rock (n. 1961); Elisabeta Karina de Romania, fiica Principesei Elena (n. 1989); Ioan Vieru , alergator specializat in proba de 400 metri (n. 1979); Lia Bugnar…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandra Dinu , actrița (n. 1981); Alina Tudor , artist decorator (n. 1980); Bogdan Vladuța , pictor (n. 1971); Catalin Paun , fotbalist (n. 1988); Emilian Cornitescu , preot, profesor de Studiul Vechiului Testament (n. 1941); Gabriel Dorobantu , interpret de…

- Ana Caterina Morariu, o romanca de 37 de ani, i-a cucerit pe italieni nu doar grație frumuseții sale, ci și datorita calitaților actoricești pe care le are. Pentru romani, numele Ana Caterina Morariu nu spune mare lucru, dar printre italieni acesta are rezonanța. Acest lucru, deoarece romanca nascuta…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Corina Caragea , prezentatoare TV (n. 1982); Dan-Cristian Popescu , deputat PDL / f. FC de Bucuresti (n. 1975); Eugen Matis , f. deputat UDMR de Cluj (n. 1964); George Dumitrascu , medic la Spitalul Militar din Sibiu (n. 1969); Marina Capatina , pictor si desenator…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adina Postatny , pictor si fotograf (n. 1980); Anca Androne , actrita la Teatrul Bulandra (n. 1973); Andra Vasilescu , lingvista (n. 1961); Dacian Andoni , pictor (n. 1962); Eugen Badalan , deputat PDL, f. sef al Marelui Stat Major (n. 1951); Ioan Popa , presedintele…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Vadeanu , sculptor (n. 1968); Carmen Maria Strujac , actrita (n. 1949); Catalin Stefanescu , jurnalist, realizator TV (n. 1968); Dan Bota , pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1935); Doina Micșunica Drețcanu , f. deputat PSD de…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandra Ungureanu , interpreta de rock (n. 1981); Claudia Presecan , f. gimnasta (n. 1979); Laurentiu Cazan , compozitor, textier si solist vocal (n. 1957); Magda Carneci , poeta și publicista (n. 1955); Marius Constantinescu , jurnalist TV (n. 1978); Zisu Stanciu…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Attila Kovacs , f. deputat UDMR de Brasov (n. 1974); Aurelian Rosca , antrenor de handbal (n. 1967); Carmen Felicia Tanasescu , f. senatoare PNL de Brasov (n. 1961); Doina Melinte , f. atleta, politician PDL (n. 1956); Ion Topolog , scriitor (n. 1933); Iuliu Pacurariu…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Aledin Amet , f. deputat de Constanta din partea Uniunii Democrate a Tatarilor Turco-Musulmani din Romania (n. 1967); Constantin (Titi) Aur , pilot de curse (n. 1963); Gabriel Popescu , f. fotbalist (n. 1973); Paula Seling , interpreta si compozitoare de muzica…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Bucur , prezentator de televiziune (n. 1976); Adriana Stoichițoiu-Ichim , filolog, membru al Societații de Științe Filologice din Romania (n. 1950); Alexandru Cernat , pictor (n. 1968) Ciprian Manolescu , matematician (n. 1978); Cristian Eugen Paraschiv…

- Fostul selectioner, Anghel Iordanescu, a tinut sa-l felicite pe Gigi Becali dupa transferul lui Olimpiu Morutan de la FC Botosani, spunand ca noua politica a FCSB-ului este foarte buna. "Politica pe care o are FCSB, in momentul de fata, e foarte buna. Gigi Becali a schimbat strategia clubului.…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Andreea Marin , prezentatoare emisiuni TVR (n. 1974); Anton Anton , inginer si politician PNL, f. ministru (n. 1949); Aurel (Lelut) Vasilescu , membru al formatiei de muzica “Compact” (n. 1955); Camelia Gavrila , f. viceprimar PNL al municipiului Iași (n. 1961);…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adela Marculescu , actrita (n. 1938); Adrian Suciu , scriitor și poet (n. 1970); Adriana Boerescu , pictorița (n. 1961); Constantin Boșcodeala , f. primar PSD al municipiului Buzau (n. 1961); Corneliu Patrascu , compozitor (n. 1944); Dan Zamfirescu , istoric literar,…

- Romanii prefera pentru petrecerea sarbatorilor din acest an destinatii europene consacrate, precum Londra si Roma, insa si-au indreptat atentia si spre zone mai putin cunoscute, precum Lisabona, Catania-Sicilia si Bologna, potrivit unei analize realizata de vola.ro. In acelasi timp, si destinatiile…

- Petre Apostol Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti a incheiat anul 2017 cu o victorie in minimum de seturi pe terenul vicecampioanei la zi SCM U Craiova, in cadrul etapei a II-a din faza intai a Diviziei A1, desfasurata la finalul saptamanii trecute. Astfel, echipa antrenata de Sergiu Stancu…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Arpad Bartha , pictor, director al Muzeului de Arta din Brasov, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1953); Capriel Dedeian , chitarist și compozitor, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Romania (n. 1960); Cristian Badescu ,…

- De Sarbatori, aeroportul devine neincapator pentru romani, și nu din pricina numarului de calatori, ci de...volumul și conținutul bagajelor acestora, scrie stirileprotv.ro. Astfel, in speranta ca ai lor, cei care traiesc de ani buni peste hotare, vor avea gustul de acasa, pe masa de Craciun.…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Andrei Antohi , jucator de fotbal (n. 1988); Angela Paskuy , artist papusar (n. 1975); Aylin Cadir , cantareața (n. 1985); Bianca Dragusanu , vedeta TV (n. 1983); Calin-Andrei Mihailescu , critic literar, eseist (n. 1956); Constantin Flondor , artist plastic (n.…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Andrei Corbea-Hoisie , istoric, germanist (n. 1951); Avy Abramovici , violonist (n. 1935); Constantin Popescu , scenarist, regizor si producator (n. 1973) Cornel Nistorescu , publicist, director al Cotidianului (n. 1948); Cosmin Contra , fotbalist (n. 1975); Cristian…

- Fundașul Cristi Sapunaru a plecat de la Astra vara trecuta, cand a semnat cu Kayserispor, echipa antrenata de Marius Șumudica, dar susține ca a avut și o oferta de la CFR Cluj. Jucatorul a adaugat ca, daca ar fi decis sa ramana in Romania, ar fi evoluat in continuare pentru Astra, echipa la care a purtat…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Eduard-Stelian Martin , deputat PSD de Constanta (n. 1973); Emil Ciocoiu , pictor (n. 1948); Georgeta Dimisianu, critic literar, editor (n. ); Ioan Bocșa , solist de muzica populara ardeleneasca (n. 1947); Iulian Neacșu , prozator și traducator (n. 1941); Mario…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Avram Birau , actor al Teatrului Mic (n. 1948); Dan C. Mihailescu , istoric si critic literar, traducator (n. 1953); Dorin Goian , fotbalist (n. 1980); Ioan Rosca , ziarist, director intermar al Agentiei Nationale de Presa 'Agerpres'; Monica Barladeanu , prezentatoare TV si interpreta de…

- Brasov a devenit in noiembrie al saselea oras din Romania care atinge pragul de 1.000 de euro pe metrul patrat util, dar in orasele mari precum Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi apetitul cumparatorilor s-a diminuat ca urmare a cresterii ROBOR si a instabilitatii cursului de schimb valutar, potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis a tinut un moment de reculegere la aflarea vestii mortii Regelui Mihai Presedintele Klaus Iohannis a tinut un moment de reculgere, marti, la intalnirea cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti. La aflarea vestii, seful statului i-a rugat pe ambasadori…

- Primarii din Chișinau, Bucuresti, Cluj si Brasov ar trebui sa dea un telefon primarului din Oradea si sa-l intrebe cum a reusit sa transforme piata Unirii din Oradea, piata centrala a orasului pe modelul celor din Viena sau Budapesta.

- Vestea ca procurorii anti-coruptie au pus sechestru pe averea presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a depasit granitele tarii. Agentia Reuters scrie marti despre acest lucru, subiectul fiind preluat de mai multe publicatii americane, printre care New York Times. Liderul PSD, Liviu Dragnea, care…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a recunoscut, duminica, dupa victoria cu Dinamo, scor 2-0, ca a avut o iesire nervoasa in pauza meciului, in vestiar, declarandu-se multumit de evolutia formatiei sale din repriza secunda. Tehnicianul in varsta de 49 de ani a marturisit ca nu se gandeste,…

- Nicolae Stanciu (24 de ani) e rezerva la Anderlecht, iar mai multe echipe s-au interesat de serviciile lui printre care și CFR Cluj. Totuși, Mihai Stoica, directorul sportiv de la FCSB, susține ca mijlocașul nu va reveni prea curand in Romania din cauza salariului uriaș pe care-l are la Anderlecht.…

- La mai bine de un an de la vacantarea funcției de inspector șef al IPJ Cluj, unul dintre cele mai grele inspectoate de poliție din România, funcția a fost scoasa la concurs. În data de 11 septembrie 2016, chestorul Tudor Grindeanu, fost șef al IPJ Cluj, a ieșit la pensie, dupa o performanța…

- Cosmin Contra este de acordul cu naturalizarile pentru echipa naționala a Romaniei. Romania – Turcia este joi, la Cluj, de la ora 20.15 . Cosmin Contra a debutat pe banca echipei naționale a Romaniei, luna trecuta, impotriva reprezentativei din Kazahstan, in penultimul meci din preliminariile Cupei Mondiale…

- Din presa – ca sa folosesc si eu cliseul prin care se scuza scurgerile de informatii - se va fi aflat ca vineri, 27, si simbata, 28 octombrie 2017, am fost la Cluj. Daca nu ma inseala memoria tot mai obosita dupa 50 de ani de presa zilnica, n-am mai fost la Cluj dinainte de 1989.

- Jurnalistii de la Independent au decis sa petreaca o noapte in cea mai infricosatoare padure din lume, asa ca au poposit la cativa kilometri de Cluj Napoca, in padurea Hoia Baciu. Excursia a inceput de la Poiana Rotunda, un luminis oval unde nu creste nimic niciodata. ”Cand am venit aici, in urma…

- V. Stoica Importul in Israel de tineret de ovine și de bovine – berbecuți și taurași – ar putea fi reluat, dupa ce va fi finalizata procedura și din punct de vedere sanitar-veterinar. Marți, o delegație din Israel, formata din medici veterinari, a fost prezenta in Prahova pentru a vedea condițiile in…

- Patronul clubului Colectiv, Alin Anastasescu, a fi fugit din România, ascunzându-se într-o locatie necunoscuta din Marea Britanie, scriu tabloidele britanice The Sun si Daily Mail. Anastasescu este trimis în judecata în dosarul privind incendiul din Colectiv, unde…

- Nationala feminina de handbal tineret (sub 20 de ani) a ramas fara antrenorul principal Ion Craciun, desi mai avea in fata un singur turneu major pana la final de ciclu, Campionatul Mondial din 2018. Informatia pare putin surprizatoare, in conditiile in care echipa incepea sa joace. Romania a terminat…

- Pentru ca tot este la moda cuvantul solidaritate, odata ce domnul Mișa ne-a anunțat ca de la 1 ianuarie 2018 vom plati cu toții pentru o solidaritate efemera cu aceasta guvernare, zic sa ne aplecam un pic pe drama traita, chiar daca nu recunoscuta public, de reprezentanții unui anumit tip de mesaje,…

- In noiembrie, echipa naționala a Romaniei va disputa doua meciuri de pregatire in fața Turciei și Olandei, iar intalnirea impotriva Turciei s-ar putea disputa la Cluj. Reprezentativa Romaniei incheie anul cu doua amicale puternice. Mai intai, pe 9 noiembrie, reprezentativa Romaniei va intalni Turcia,…

- Edi Stancioiu a avut probleme cu camatarii. Cazul in care e implicat portarul de la FCSB a ajuns la DIICOT. Portarul de rezerva de la FCSB a fost ținta unei rețele de camatari cunoscuta sub numele „Dama cu camelii”, a anunțat site-ul stirileprotv.ro. Problemele lui Stancioiu au aparut dupa ce a achiziționat…