Aniversări, 31 martie Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Cruciat , jucator de tenis (n. 1983); Adrian Enescu , compozitor si instrumentist (n. 1949); Adrian Plesca aka Artanu, solist vocal al formatiei 'Partizan' (n. 1961); Bogdan Ficeac , jurnalist (n. 1958); Bogdan Popoiag , compozitor (n. 1982); Catalin Țaranu , jucator de go (n. 1973); Cristian Petrescu , f. deputat PDL, f. ministru (n. 1971); Cristina Felea , traducatoare (n. 1959); Damian Draghici , muzician, f. senator UNPR de Bacau (n. 1970); Dan Sandu , poet (n. 1954); Eva Kiss , cantareața (n. 1953). Florin-Constantin Cramariuc , mester popular… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 31 martie-1 aprilie, Alba Iulia gazduiește Campionatul Național de Powerlifting destinat atat juniorilor cat și seniorilor, masculin și feminin. Competiția din acest an strange la startul sau peste 90 de sportivi apartinand unor cluburi din județe precum: Alba, Sibiu, Timiș, Bihor, Cluj,…

- INHGA a emis o avertizare cod portocaliu de inundații in Teleorman, Olt și Giurgiu, pana pe 31 martie. De asemenea, hidrologii au emis și o avertizare cod galben de inundații in aproape 20 de județe. Potrivit hidrologilor, incepand de joi pana vineri la ora 24.00, este cod portocaliu de inundatii pe…

- Din cele 25.331 de locuri de munca disponibile, in Bucuresti sunt vacante 5.751, in Prahova – 2.144, in Arad – 1.729, Sibiu – 1.679, Timis – 1.330, Iasi – 778, Valcea – 716, Cluj – 640, Constanta – 616, Ilfov – 615, Hunedoara – 590, Bihor – 538, Arges – 523, Dolj – 510, Harghita – 501, Buzau – 498,…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Curtean , jucator de fotbal (n. 1987); Alexandru Papilian , prozator (n. 1947); Anca-Maria Rusu , publicist si critic de arta (n. 1960); Anton Filip Mihail , pictor, grafician (n. 1971); Cristian Badilita , teolog, eseist, traducator (n. 1968); David…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Ciutureanu , sculptor, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1951); Anamaria Serban , sculptor (n. 1979); Catalin Stefan Ion aka Cheloo, membru al formatiei de hip-hop Parazitii (n. 1978); Constantin Dragusin , compozitor, muzicolog,…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Anca Vlad, om de afaceri, fondatoare a Grupului CATENA Adrian Vasilescu , economist și jurnalist, consilier al guvernatorului BNR, (n. 1936); Alexandru Elias , medic (a intemeiat si condus prima sectie de geronto-psihiatrie din tara) (n. 1925); Camelia Ciobanu…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Aculina Strasnei Popa , grafician si pictor (n. 1943); Cristina Passima , pictor, grafician membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1962); Doina Rad , critic, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania - filiala Cluj-Napoca (n. 1955); Emerich Jenei…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Agnes Nagy , economist, membru al Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (n. 1957); Alexandru Deal , prozator (n. 1946); Cristian-George Sefer , deputat UNPR / f. PP-DD de Mures (n. 1970); Dan Nutu , actor (n. 1944); Doina Sbarciu Lucanu ,…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Aurel Saramet , f. presedintele Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (n. 1950) Bogdan Cantaragiu , f. deputat PDL Dambovita (n 1972); Carmen Galin , actrita (n. 1946); Cazimir Ionescu , politician PSD, membru al Colegiului CNSAS (n. 1946);…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Bogdan Bradu , solist vocal (tenor) si compozitor (n. 1968); Constantin Nastasescu , matematician, membru corespondent al Academiei Romane (n. 1943); Cristian-Valeriu Hadji-Culea , regizor de teatru, f. presedinte TVR (n. 1952); Dan Lupu , actor (n. 1983); Diana…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit, marti seara, atentionarile nowcasting cod galben de ceata pentru Capitala si alte 20 de judete. In Bucuresti, ceata va persista pana la ora 02:00 si trecator se va semnala burnita. De asemenea, localitati din judetele Ialomita, Arges, Prahova, Giurgiu,…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Dan Teodorescu , solist al formatiei Taxi (n. 1965); Dimitrie Acea , poet banatean (n. 1941); Florin Halagian , f. jucator si antrenor de fotbal (n. 1939); Florin Petrescu aka Axinte, actor si umorist (n. 1973); Gina Patrascu , cantareata de muzica usoara (n.…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Fratila , poet, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania - Filiala Craiova (n. 1950); Adriana Ureche , pictor (n. 1958); Aurel Maria Baros , romancier, poet si director de editura (n. 1955); Dinu Rizescu , om de afaceri, f. consilier PLS in Consiliul…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Stamate , f. handbalist (n. 1956); Alin Moldoveanu , campion olimpic la tir (n. 1983); Anca Pedvis , poeta si pictorita (n. 1946); Carmen Madalina Acsinte , grafician, pictor, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1975); Constantin Paiu…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Deaconu , arbitru de fotbal (n. 1972); Catalin Sandu , autor de literatura de anticipatie (n. 1972); Christel Stratinovici , artist fotograf (n. 1978); Ioan Stan , deputat PSD Suceava (n. 1956); Ioana Raluca Olaru , jucatoare de tenis (n. 1989); Ion…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Acad. Dan Balteanu , geograf (n. 1943); Doina Simionescu , artist plastic (n. 1947); Dorin Dobrincu , istoric, f. director general al Arhivelor Naționale ale Romaniei (n. 1972); Doru Ana , actor (n. 1954); Horia Grama , deputat PSD de Covasna (n. 1962); Ion…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Cristian Silvasan , jucator de fotbal (n. 1982); Dan Coriolan Simedru , deputat PNL de Alba (n. 1962); Dumitru Pelican , senator PC de Bucuresti (n. 1957); Marian Draghici , poet, publicist si editor, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (n. 1953); Mircea…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Acad. Alexandru Surdu , filosof (n. 1938); Alexandru Pamfil , sculptor, membru al Uniunii Artistilor Plasticii din Romania (n. 1953); Anton Ratiu , artist plastic, membru al Uniunii Artistilor Plasticii din Romania (n. 1955); Constantin Arcu , scriitor, membru…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Carol Roman, ziarist, membru al Uniunii Scriitorilor (n. 1932) Adrian Bumbescu , f. jucator de fotbal (n. 1960); Costel Cascaval , actor (n. 1970); Costin Brateanu , pictor si sculptor, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania - filiala Timisoara (n.…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Antonella Marinescu , f. deputat PSD de Constanta (n. 1968); Cristina Anghelescu , violonista (n. 1961); Diana Braescu , pictor (n. 1959); Eduard Jurist , scriitor si dramaturg, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (n. 1928); Elena-Ramona Uioreanu , deputat…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Bartolomeu Constantin Savoiu , Mare Maestru al MLNUR (n. 1945); Constantin Lacatusu , geolog, alpinist, primul roman care a escaladat Everestul (n. 1961); Ioan Rus , politician PSD, f. ministru (n .1955); Ludovic Abitei , f. deputat PRM de Suceava (n. 1952);…

- Drumarii au intervenit, in ultimele ore, cu 845 de utilaje de deszapezire si cu aproape 3.000 de tone de material antiderapant. Ninge in 19 judete din tara si se continua actiunile de curatare a soselelor, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Potrivit…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alice Barb , regizoare de teatru și actrița (n. 1963); Anca Balaci , prozatoare (n. 1932); Coroama Gheorghe , f. deputat PSD/f.PDL/f. PNL (n. 1972); Cristian Breazu , sculptor (n. 1943); Damian Necula , scriitor (n. 1937); Dumitru Tepeneag , scriitor (n. 1937);…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Al. Sahighian , germanist (n. 1950); Alexandru Dabija , regizor de teatru (n. 1955); Dumitru Cozma , artist decorator, pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1962); Emilian Valentin Francu , f. primar PNL al municipiului Ramnicu…

- Preturile terenurilor agricole se situeaza intre 2.500 de euro si 10.000 de euro/ha, in functie de zona, iar tendinta de tranzactionare se va mentine ridicata si in 2017, dupa ce anul trecut s-au tranzationat 100.000 de hectare, a declarat Robert Rekkers, directorul general Credit IFN.„Noi am finantat…

- Preturile terenurilor agricole se situeaza intre 2.500 de euro si 10.000 de euro/ha, in functie de zona, iar tendinta de tranzactionare se va mentine ridicata si in 2017, dupa ce anul trecut s-au tranzationat 100.000 de hectare, a declarat Robert Rekkers, directorul general Credit IFN. …

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alina Bercu , pianista (n. 1990); Catalin Zanfir , sociolog, membru corespondent al Academiei Romane (n. 1941); Ciprian Tatarusanu , fotbalist (n. 1986); Constanta Calinescu , scriitoare (n. 1941); Daniel Rednic , f. jucator de fotbal (n. 1978); Prof. Dorin…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Salaman aka Șoparla, interpret de muzica ușoara, f. membru al formatiei Animal X (n. 1982); Constantin Severin , poet, publicist și artist plastic, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (n. 1952); Cristina Stamate , actrița (n. 1946); Dan Pavelescu…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere Gabriela Pana Dindelegan , lingvist, Membru corespondent al Academiei Romane (n. 1942); Maria Ene , economist, f. membru al Consiliului de administrație al Bancii Naționale a Romaniei (n. 1953); Nicolae Iliescu , prozator, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (n.…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Aurelia Calinescu , pictor, scenograf, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1960); Calin Niculae , artist plastic (fotografie) (n. 1958); Acad. Dan Ioan Tufis , Director Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificiala “Mihai Draganescu”…

- Se cauta voluntari pentru educația copiilor din centrele de plasament din Cluj Programul educational Ajungem MARI lanseaza un apel de voluntariat catre toate marile companii din Romania si angajatii acestora, oferind posibilitatea angajatilor cu program incarcat sa devina voluntari Ajungem MARI…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Carmen Trandafir , cantareața pop (n. 1975); Daniel Boc (Dan Constantinescu), poet (n. 1939); Denisa Comanescu , poeta (n. 1954); Ion Deac Bistrita , artist plastic (n. 1940); Ioan Galea , pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1956); Liliana…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Andrei Potlog , editor, Editura Ideea Europeana (n. 1970); Aurelian Busuioc , sculptor (n. 1969); Cornel Popa , f. senator PNL de Bihor (n. 1951); Florica Chereches , deputat PNL de Bihor (n. 1960); Kozsokar Gabor , jurist, f. judecator la Curtea Constitutionala…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip nowcasting de vreme rea. Meteorologii se aștepta la intensificari ale vantului, ninsori și ceața densa. Sub avertizare de cod galben se afla noua județe din țara. Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Claudia Voiculescu , scriitoare, membra a Uniunii Scriitorilor din Romania (n. 1950); Constantin Mazilu , deputat UNPR /f.PSD de Valcea (n. 1966); Dinu Sararu , scriitor (n. 1932); George Sovu , scriitor si scenarist (n. 1935); Gianina Corondan , realizatoare …

- Centrul INFOTRAFIC din IGPR informeaza ca nu sunt drumuri naționale sau autostrazi unde circulația sa fie oprita. Cu toate acestea precizeaza ca la aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrazi de pe raza județelor Dolj, Caraș - Severin, Mehedinți, Olt, Gorj,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. La aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrazi…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Augustin Constantin Mitu , senator PSD de Prahova (n. 1970); Bogdan Stanoevici , actor, f. ministru (n. 1958); Cristian Caraman , tenor (n. 1954); Eugen Bejinariu , deputat PSD de Suceava, f. (prim-) ministru (n. 1959); Felicia Antip , ziarista (n. 1928); Florina…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Andras-Levente Mate , deputat UDMR Cluj (n. 1974); Catalin Zmarandescu , vedeta Local Kombat (n. 1973); Constantin Parascan , scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (n. 1944); Constantin Rezachievici , medievist si cercetator istoric (n. 1943); Corina…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Anca Hațiegan , critic literar, eseist, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania - filiala Cluj (n. 1978); Bogdan Stanoevici , actor, f. ministru (n. 1958); Caius Dobrescu , poet, eseist si prozator (n. 1966); Catalin Lucian Buruiana , sculptor, membru al Uniunii…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Georgeta Stoleriu , soprana, profesoara de canto (n. 1946); Gheorghe Sarb , f. deputat PDL/f. FSN de Bihor (n. 1955); Horia Tecau , jucator de tenis (n. 1985); Liviu Nicolae Bradean , pictor, artist plastic (fotografie), membru al Uniunii Artiștilor Plastici din…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Garoiu , pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1965); Alin Panzaru , antrenor, f. fotbalist (n. 1976); Bogdan Lobonț , fotbalist (n. 1978); Corneliu Fanateanu , artist liric ONB (n. 1933); Cristian Iacob - actor (n. 1968); Dan Rotaru…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Cristi Minculescu , solist vocal și compozitor de muzica rock (n. 1959); Dorotheea Petre , actrița (n. 1981); Cristian Parvulescu , politolog (n. 1965); Florian Costachel Baksa , f. director executiv la Gummiwerk Kraiburg Bulgaria (n. 1950); Grid Modorcea , scriitor…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Mutu , fotbalist (n. 1979); Cristian Petru Bodea , senator PNL de Bihor (n. 1974); Lucian Vasiliu , scriitor (n. 1954); Marin Burlea , senator UNPR de Iasi (n. 1949); Monica Gabor , top model, f. nevasta a lui Irinel Columbeanu (n. 1987); Ovidiu Coriolan…

- Cod galben de ceata si polei in București și 18 judete, vineri dimineata. Avertizarea meteo este valabila pentru orele urmatoare. Pana la ora 9:00, ceata va persista in Municipiul Bucuresti si in localitati din judetul Cluj. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in localitati din judetele Buzau,…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Anca Giura , grafician, pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1962); Catalin Balescu , pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1962); Dorin-Ioan Rus , istoric (n. 1973); Elena Dumitru , f. deputat FSN de Dambovita…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Cioroianu , ambasador la UNESCO, istoric, f. ministru PNL de Externe (n. 1967); Andra Rotaru , poeta (n. 1980); Aura Poterasu , reporter TV (n. 1986); Coleta de Sabata , prozatoare, traducatoare (n. 1935); Cosmin Vlad , sculptor, membru al Uniunii Artiștilor…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandra Dinu , actrița (n. 1981); Alina Tudor , artist decorator (n. 1980); Bogdan Vladuța , pictor (n. 1971); Catalin Paun , fotbalist (n. 1988); Emilian Cornitescu , preot, profesor de Studiul Vechiului Testament (n. 1941); Gabriel Dorobantu , interpret de…