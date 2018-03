Aniversări, 30 martie Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Radulescu , politician PDL, f. consilier prezidential (n. 1955); Alin Teodorescu , sociolog, politician (n. 1951); Carmen Poenaru , pictor, artist decorator (textile), designer, membra a Uniunii Artistilor Plastici din Romania - Filiala Bacau (n. 1964); Florian Popa , medic, Rector al Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila” – Bucuresti (n. 1946); Florin Chirpac , actor, director al Teatrului de Papusi „Carabus" din Braila (n. 1956); Horia Muntenus , poet, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania – Filiala Cluj (n. 1965) Ioana Ramona… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Curtean , jucator de fotbal (n. 1987); Alexandru Papilian , prozator (n. 1947); Anca-Maria Rusu , publicist si critic de arta (n. 1960); Anton Filip Mihail , pictor, grafician (n. 1971); Cristian Badilita , teolog, eseist, traducator (n. 1968); David…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Anca Vlad, om de afaceri, fondatoare a Grupului CATENA Adrian Vasilescu , economist și jurnalist, consilier al guvernatorului BNR, (n. 1936); Alexandru Elias , medic (a intemeiat si condus prima sectie de geronto-psihiatrie din tara) (n. 1925); Camelia Ciobanu…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Despot , cantaret, compozitor si producator (n. 1976); Alina Manole , cantautoare si solista (n. 1977); Bogdan Olariu , sculptor (n. 1971); Catalin Voicu , f. deputat PSD Bacau (n. 1965); Cornel Garba , presedintele Camerei Notarilor Oradea (n. 1955); Dumitru…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Jakabhazi , grafician, pictor, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1954); Alexandru Mihaescu , actor si regizor al Teatrului German din Timisoara (n. 1980); Andrei Fischof , scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (n.…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adina Buzatu , stilist specializat in vestimentatia masculina (n. 1977); Alin Blei , pictor, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1982); Carmen Gabriela Alexandrescu , critic literar (n. 1962); Casian Craciun , episcopul Dunarii de Jos (n. 1955);…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Mititelu , om de afaceri (n. 1968); Andreea Radu , grafician, pictor, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1975); Aurel Carasel , autor si traducator de literatura SF (n. 1959); Gl.(r) Cristea Dumitru , f. reprezentant national in Consiliul…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Bogdan Bradu , solist vocal (tenor) si compozitor (n. 1968); Constantin Nastasescu , matematician, membru corespondent al Academiei Romane (n. 1943); Cristian-Valeriu Hadji-Culea , regizor de teatru, f. presedinte TVR (n. 1952); Dan Lupu , actor (n. 1983); Diana…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adi Ordean , chitarist, vocalist si compozitor (Rosu si Negru, Compact) (n. 1955); Anca Sarbu , critic si istoric literar (n. 1942); Aurel Pantea , poet si critic literar (n. 1952); Cesonia Postelnicu , actrita (n. 1968); Corina Dumitrescu , politician PSD,…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adi Carauleanu , actor, poet (n. 1957); Alma Redlinger , pictorița, desenatoare și gravoare, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1924); Clara Voda , actrita (n. 1970); Costel Galca , antrenor, f. fotbalist (n. 1972); Doina Burcau , f. deputat…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Dan Teodorescu , solist al formatiei Taxi (n. 1965); Dimitrie Acea , poet banatean (n. 1941); Florin Halagian , f. jucator si antrenor de fotbal (n. 1939); Florin Petrescu aka Axinte, actor si umorist (n. 1973); Gina Patrascu , cantareata de muzica usoara (n.…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Fratila , poet, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania - Filiala Craiova (n. 1950); Adriana Ureche , pictor (n. 1958); Aurel Maria Baros , romancier, poet si director de editura (n. 1955); Dinu Rizescu , om de afaceri, f. consilier PLS in Consiliul…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Stamate , f. handbalist (n. 1956); Alin Moldoveanu , campion olimpic la tir (n. 1983); Anca Pedvis , poeta si pictorita (n. 1946); Carmen Madalina Acsinte , grafician, pictor, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1975); Constantin Paiu…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Tudose , fotbalist (n. 1987); Catalin Josan , cantaret de muzica usoara (n. 1987); Emilia Eberle , antrenoare, f. gimnasta (n. 1964); Eugenia Voda , critic de film, realizator TV (n. 1959); Florian Pop , matematician, membru onorific al Institutului…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Magdalena Bedrosia n , director Editura 'Cartea Romaneasca (n. 1943); Elisabeta Bostan , regizor de film (n. 1931); Cristian Busoi , politician PNL (n. 1978); Alecu Ivan Ghilia , prozator, poet si pictor (n. 1930); Ovidiu Ioanitoaia , ziarist sportiv (n. 1945);…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Acad. Dan Balteanu , geograf (n. 1943); Doina Simionescu , artist plastic (n. 1947); Dorin Dobrincu , istoric, f. director general al Arhivelor Naționale ale Romaniei (n. 1972); Doru Ana , actor (n. 1954); Horia Grama , deputat PSD de Covasna (n. 1962); Ion…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Cristian Silvasan , jucator de fotbal (n. 1982); Dan Coriolan Simedru , deputat PNL de Alba (n. 1962); Dumitru Pelican , senator PC de Bucuresti (n. 1957); Marian Draghici , poet, publicist si editor, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (n. 1953); Mircea…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Bartolomeu Constantin Savoiu , Mare Maestru al MLNUR (n. 1945); Constantin Lacatusu , geolog, alpinist, primul roman care a escaladat Everestul (n. 1961); Ioan Rus , politician PSD, f. ministru (n .1955); Ludovic Abitei , f. deputat PRM de Suceava (n. 1952);…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alice Barb , regizoare de teatru și actrița (n. 1963); Anca Balaci , prozatoare (n. 1932); Coroama Gheorghe , f. deputat PSD/f.PDL/f. PNL (n. 1972); Cristian Breazu , sculptor (n. 1943); Damian Necula , scriitor (n. 1937); Dumitru Tepeneag , scriitor (n. 1937);…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Angel Tilvar , senator PSD Vrancea, f. Ministru pentru Romanii din afara (n. 1962); Acad. Aureliu Emil Sandulescu , inginer geolog (n. 1932); Claudiu-Andrei Tanasescu , deputat PC de Bucuresti (n. 1970); Claudiu Mirica , solist pop, producator și ziarist (n.…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alina Bercu , pianista (n. 1990); Catalin Zanfir , sociolog, membru corespondent al Academiei Romane (n. 1941); Ciprian Tatarusanu , fotbalist (n. 1986); Constanta Calinescu , scriitoare (n. 1941); Daniel Rednic , f. jucator de fotbal (n. 1978); Prof. Dorin…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Salaman aka Șoparla, interpret de muzica ușoara, f. membru al formatiei Animal X (n. 1982); Constantin Severin , poet, publicist și artist plastic, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (n. 1952); Cristina Stamate , actrița (n. 1946); Dan Pavelescu…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere Gabriela Pana Dindelegan , lingvist, Membru corespondent al Academiei Romane (n. 1942); Maria Ene , economist, f. membru al Consiliului de administrație al Bancii Naționale a Romaniei (n. 1953); Nicolae Iliescu , prozator, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (n.…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Aurelia Calinescu , pictor, scenograf, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1960); Calin Niculae , artist plastic (fotografie) (n. 1958); Acad. Dan Ioan Tufis , Director Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificiala “Mihai Draganescu”…

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de percheziții efectuate in județele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si in Bucuresti. 3 persoane au fost aduse la audieri La data de 31 ianuarie a.c., politisti…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Anghelescu , critic si istoric literar (n. 1940); Dorin Silviu Petrea , deputat UNPR de Braila (n. 1978); Eduard Tumagian , bariton (n. 1942); George Grigore , orientalist și scriitor (n. 1958); Iulian Chirița , f. jucator de fotbal (n. 1967); Mihai Nadin…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Andrei Potlog , editor, Editura Ideea Europeana (n. 1970); Aurelian Busuioc , sculptor (n. 1969); Cornel Popa , f. senator PNL de Bihor (n. 1951); Florica Chereches , deputat PNL de Bihor (n. 1960); Kozsokar Gabor , jurist, f. judecator la Curtea Constitutionala…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Claudia Voiculescu , scriitoare, membra a Uniunii Scriitorilor din Romania (n. 1950); Constantin Mazilu , deputat UNPR /f.PSD de Valcea (n. 1966); Dinu Sararu , scriitor (n. 1932); George Sovu , scriitor si scenarist (n. 1935); Gianina Corondan , realizatoare …

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Mironov , politician, realizator TV, scriitor (n. 1942); Andrei Pavel , jucator de tenis (n. 1974); Aurel Vladoiu , deputat PSD de Valcea (n. 1948); Carmen Radulescu , interpreta de muzica usoara (n. 1964); Catalin Maruta , realizator TV (n. 1978); Catalin…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Andras-Levente Mate , deputat UDMR Cluj (n. 1974); Catalin Zmarandescu , vedeta Local Kombat (n. 1973); Constantin Parascan , scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (n. 1944); Constantin Rezachievici , medievist si cercetator istoric (n. 1943); Corina…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Catalin Micula , f. deputat PNL de Bihor (n. 1968); Constantin Pricop , poet si publicist (n. 1949); Cristian Ungureanu , pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1972); Cristina Flutur , actrita (n. 1978); Dan Covataru , sculptor (n. 1944);…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Georgeta Stoleriu , soprana, profesoara de canto (n. 1946); Gheorghe Sarb , f. deputat PDL/f. FSN de Bihor (n. 1955); Horia Tecau , jucator de tenis (n. 1985); Liviu Nicolae Bradean , pictor, artist plastic (fotografie), membru al Uniunii Artiștilor Plastici din…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Garoiu , pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1965); Alin Panzaru , antrenor, f. fotbalist (n. 1976); Bogdan Lobonț , fotbalist (n. 1978); Corneliu Fanateanu , artist liric ONB (n. 1933); Cristian Iacob - actor (n. 1968); Dan Rotaru…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Diaconu , magician (n. 1987); Catalin Mitulescu , regizor de film, producator și scenarist (n. 1972); Elena Daniela Macovei , f. director general AGB Data Research Romania (n. 1968); Emil-Livius-Nicolae Putin , f. deputat PDSR de Arad (n. 1945); Marioara…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Cristi Minculescu , solist vocal și compozitor de muzica rock (n. 1959); Dorotheea Petre , actrița (n. 1981); Cristian Parvulescu , politolog (n. 1965); Florian Costachel Baksa , f. director executiv la Gummiwerk Kraiburg Bulgaria (n. 1950); Grid Modorcea , scriitor…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Mutu , fotbalist (n. 1979); Cristian Petru Bodea , senator PNL de Bihor (n. 1974); Lucian Vasiliu , scriitor (n. 1954); Marin Burlea , senator UNPR de Iasi (n. 1949); Monica Gabor , top model, f. nevasta a lui Irinel Columbeanu (n. 1987); Ovidiu Coriolan…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Anca Giura , grafician, pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1962); Catalin Balescu , pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1962); Dorin-Ioan Rus , istoric (n. 1973); Elena Dumitru , f. deputat FSN de Dambovita…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandra Dinu , actrița (n. 1981); Alina Tudor , artist decorator (n. 1980); Bogdan Vladuța , pictor (n. 1971); Catalin Paun , fotbalist (n. 1988); Emilian Cornitescu , preot, profesor de Studiul Vechiului Testament (n. 1941); Gabriel Dorobantu , interpret de…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Corina Caragea , prezentatoare TV (n. 1982); Dan-Cristian Popescu , deputat PDL / f. FC de Bucuresti (n. 1975); Eugen Matis , f. deputat UDMR de Cluj (n. 1964); George Dumitrascu , medic la Spitalul Militar din Sibiu (n. 1969); Marina Capatina , pictor si desenator…